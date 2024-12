Utcára vonultak a nyugdíjasok a fővárosban: a szegénység ellen tüntettek

A nyugdíjasok pénteken ismét kivonultak Zágráb főterére, hogy a szegénység ellen tüntessenek. A demonstráción nagy számban gyűltek össze nyugdíjasok, akik méltóbb életet, magasabb nyugdíjat és jobb életfeltételeket követeltek, és határozottan állították: nem adják fel követeléseiket.

Az N1 horvát kereskedelmi csatorna beszámolója szerint a kormánytól továbbra is azt követelték: tartsa meg 2016-ban tett ígéretét, és emelje meg az átlagnyugdíj összegét az átlagos nettó kereset 60 százalékára.

Milivoj Spika, a Nyugdíjasok Együtt Blokkjának (BUZ) elnöke a zágrábi nagygyűlésen elmondta: ragaszkodnak ahhoz, hogy a kabinet tagjai lemondjanak, "mert egy olyan kormány, amely nem gondoskodik polgárairól, egy olyan kormány, amely kész feláldozni a polgárok életét egyesek kapzsisága miatt, az a kormány nem kaphatja meg a nyugdíjasok támogatását".

Spika ezzel a közelmúltban történt ügyészségi nyomozásokra és letartóztatásokra utalt, amelyekben Vili Beros korábbi egészségügyi miniszter is érintett volt. A BUZ október 1-jén is szervezett tiltakozást a szegénység ellen, de most a legutóbbi eseményekre való tekintettel kiterjesztette a tiltakozást a korrupció és a bűnözés elleni küzdelemre is.

A demonstráción nagy számban gyűltek össze nyugdíjasok, akik méltóbb életet, magasabb nyugdíjat és jobb életfeltételeket követeltek, és határozottan állították: nem adják fel követeléseiket. A BUZ korábban arra figyelmeztetett, hogy az országban a nyugdíjasok 60 százaléka a szegénységi küszöbön vagy az alatt él. Ez 940 ezer nyugdíjast jelent, akik közül 700 ezren kevesebb mint 550-600 euróból (225r-245 ezer forintból) élnek havonta, ami a szegénységi küszöb alatt van.