Nyugdíjemelés 2024 novemberében: így számolható ki, pontosan mekkora összeg érkezne

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 37. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Nyugdíjemelés 2024 november: így számolható ki, pontosan mekkora összeg érkezne

Idén ősszel nem várható évközi nyugdíjemelés, mivel az idei évi várható infláció (3,7%) alacsonyabb, mint az év eleji nyugdíjemelés mértéke (6%) volt. A novemberi nyugdíjemelés ugyanis nem jár minden évben automatikusan, hiába szokhattak hozzá a korábbi években a magyar nyugdíjasok, hogy év közben, de legalább novemberben korrigálni kellett a nyugdíjakat. Ezeknek az emeléseknek az oka az volt az utóbbi években, hogy a kormány év elején rendre alábecsülte a várható inflációt, amit később nyugdíjemelésekkel korrigálták. Erre azonban idén nem lesz szükség. Mutatjuk, hogy pontosan milyen esetben járna novemberben nyugdíjemelés a magyar időseknek.

Nem teljes állás, mégis rakat pénzt adnak érte: heti 8 óra munkáért 102 ezer forintot is fizetnek itthon

Az őszi félév indulásával ismét beindul a diákmunkák piaca, melyek közül a legjobban fizetőek az IT gyakornoki pozíciók, ahol akár bruttó 3 200 forintos órabért is kaphatnak a diákok, ami a 25 év alattiak számára nettó 102 400 forintot jelent havonta. Az adminisztratív, hosztesz és fizikai munkák is népszerűek, a kereseti lehetőségek 2 000-2 600 Ft között mozognak óránként, valamint az is megtudtuk, hogy a home office már az alap elvárások között szerepel a munkát vállaló diákok esetén. Budapesten és egyre több vidéki városban is nő a diákmunka iránti kereslet, amit az otthoni munkavégzés lehetősége tovább támogat, így a fiatalok távolabbról is dolgozhatnak rugalmas beosztásban.

Kész, vége! Visszavonul a legendás magyar énekesnő: egyszerűen nem bírja tovább

Kovácsovics Fruzsina hosszú gondolkodás után bejelentette, visszavonul a színpadtól. Az énekesnő úgy döntött, hogy 2025 májusáig nem vállal új fellépéseket, mert észrevette magán a kiégés jeleit.

Itt élnek tömegével a hitelcsapdába került magyar fiatalok: sosem dolgoztak, máris milliókkal tartoznak

Több mint 20 év telt el azóta, hogy 2001-ben létrehozták a felsőoktatásban részt vevő diákokat támogató Diákhitel Központ Zrt-t. Az azóta eltelt közel negyed évszázadban több mint félmillió szerződés köttetett a Diákhitel Központ és a diákok között, összesen mintegy 500 milliárd forint értékben. De vajon mi a helyzet most? Az alábbiakban a Diákhitel Központtól kikért adatok alapján többek között bemutatjuk, hány szerződés van jelenleg érvényben, ezek mekkora összeget jelentenek, illetve azt is, hogy az ország mely részei vannak a leginkább eladósodva.

Kiderült az ezeréves tojástitok: sokan eddig rosszul csinálták, így áll el jó sokáig az élelmiszer

A Nébih Maradék nélkül programjának frissített lejárati útmutatója új termékkategóriákkal, például tojással bővült. A táblázat szerint a tojás 2 hétig tárolható mosatlanul és hűtőben, de a lejárt tojást minden esetben ellenőrizni kell felhasználás előtt. A boltban vásárolt és a házi tojások eltarthatósága eltérő lehet, ezért a megfelelő tárolási és ellenőrzési módszerek kulcsfontosságúak a frissesség megőrzéséhez.

Rendkívüli! Most közölte az új üvegvisszaváltási rendszerről a MOHU: erre készüljenek a vásárlók

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"A nemzetközi példákhoz hasonlóan, itthon is látható, hogy ​​egy ilyen léptékű rendszerben, amely a teljes lakosságot és az üzleti szereplőket is kiszolgálja, természetes, hogy a bevezetés egy tanulási folyamat minden szereplő számára" - mondta el a Pénzcentrum kérdése a MOHU. A teljesen új visszaváltási rendszerért felelős hulladékgazdálkodót a rendszert érő leggyakoribb kritikákról kérdeztük. A válaszokból kiderült többek között, hogy a MOHU-nak célja, hogy hogy minden, ezer főnél népesebb településen működjön RePont, de elmondátk azt is, hogy az indulás óta már megduplázták a logisztikai kapacitásaikat.

Figyelem, ez a clubcardosok utolsó napja: gigaakciót szüntet meg a Tesco

Sietned kell, ha spórolni szeretnél, ugyanis a Tesco Clubcard kedvezményei, amelyek 5-15 százalékos árengedményt biztosítanak, hamarosan megszűnnek.

Fájni fog az ősz a kertes házban élő magyaroknak: jönnek a gigabírságok, sokan fizethetnek

Az őszi időszak beköszöntével a kertben felhalmozódó avar és kerti hulladék kezelése mindennapos feladattá válik. Az avarégetés évtizedek óta megszokott módszer, ám sokan nincsenek tisztában az égetés szigorú jogszabályi kereteivel, amelyek figyelmen kívül hagyása komoly következményekkel, bírsággal járhat. A Pénzcentrum cikkében minden fontos tudnivalót összeszedtünk.

Így lett magyarok tömegeinek luxus az iskola: a gazdag gyerek gazdag, a szegény itt szegény marad

Magyarországon egyre fokozódó probléma az elszegényedés, egyre nagyobb olló nyílik az ország egyes régiói között, emiatt az iskolakezdés is egyre nagyobb terhet ró a szegénységben élő családokra. A folyamatosan tornyosuló problémák komplex megoldásokért kiáltanak, azonban a lemaradást rendkívül nehéz behozni, hiszen az már túl sok embert, és túl sok generációt érint.

Kiderült az ezeréves hústitok: sokan eddig rosszul csinálták, valójában ilyen sokáig áll el az élelmiszer

A héten több cikkben is foglalkoztunk a Nébih Maradék nélkül programjának megújult útmutatójával, amely alapján bemutattuk, hogy a minőségmegőrzési idő lejártát követően még meddig használhatók fel az olyan termékek, mint a tojás és a különböző tejtermékek. De mi a helyzet a hústermékekkel, mint például a kolbásszal vagy a szalámival? Az alábbiakban ezeket fogjuk áttekinteni.