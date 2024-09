Kész, vége! Visszavonul a legendás magyar énekesnő: egyszerűen nem bírja tovább

Kovácsovics Fruzsina hosszú gondolkodás után bejelentette, visszavonul a színpadtól. Az énekesnő úgy döntött, hogy 2025 májusáig nem vállal új fellépéseket, mert észrevette magán a kiégés jeleit.

Kovácsovics Fruzsina visszavonul, bár a már lekötött koncerteket megtartja, újabb felkéréseket nem fogad el. Fruzsina karrierje a Csillag Születik tehetségkutató műsorban indult, majd a VIVA TV-n keresztül vált ismertté, különösen a gyermekközönség körében.

Döntését Instagram-oldalán is megosztotta, ahol kifejtette, hogy bár szeretettel végzi a munkáját, most pihenésre és feltöltődésre van szüksége. Emellett szeretne az alkotásra fókuszálni, és tervezi egy saját verseskötet megjelenését is. Az RTL Reggeli műsorában elmondta, hogy a művészeti munkát nem lehet "darálva" végezni, és fontos számára, hogy időben felismerje a kiégés jeleit, hogy új energiával tudjon visszatérni.