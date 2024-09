Sorra tiltják be a boltok a készpénzes fizetést: ezeken a helyeken már csak kártyával lehet fizeni

A nagy brit szupermarketláncok közül többen is korlátozni kezdték a készpénzes fizetés lehetőségét egyes üzleteikben. A Tesco, az Asda és a Sainsbury's bizonyos egységeiben már csak kártyával vagy érintésmentes módon lehet fizetni - tudósított az Express.co.uk.

A Tesco augusztusban jelentette be, hogy 40 brit kávézójában vezeti be a készpénzmentes fizetést. Ezekben az egységekben a vásárlók digitális önkiszolgáló képernyőkön rendelhetnek, és csak kártyával vagy mobiltelefonnal fizethetnek. Az Asda közel 270 benzinkútján szüntette meg a készpénzes fizetés lehetőségét. A vállalat közlése szerint azért döntöttek így, mert a benzinkutakon a tranzakciók több mint 90%-a már eddig is kártyával vagy érintésmentesen történt.

A Sainsbury's egyelőre nem közölte, pontosan hány üzletében nem fogadnak el készpénzt, de állításuk szerint az egységek és benzinkutak túlnyomó többségében továbbra is lehet készpénzzel fizetni. Más nagy láncok, mint az Aldi, a Morrisons, a Waitrose és a Co-Op minden üzletükben elfogadják a készpénzt és a kártyát is.

A Full Fact tényellenőrző szervezet szerint az üzleteknek jogukban áll megtagadni a készpénzes fizetést az Egyesült-Királyságban. A "törvényes fizetőeszköz" fogalma csak az adósságok rendezésére vonatkozik, az üzlettulajdonosok szabadon dönthetnek arról, milyen fizetési módokat fogadnak el.

Készpénz, mindig?

„Készpénz. Mindig” – hangzott el 2023 szeptemberében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szájából, majd nemsokkal később az is kiderült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is tart magánál legalább néhány tízezer forintot, ha elindul hazulról. Mindez némileg meglepően hathat annak fényében, hogy a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt évtizedben kifejezetten a készpénzhasználat visszaszorítására tett – egyébként nem is sikertelen – erőfeszítéseket. Az ilyesfajta intézkedések azonban erősen megosztják az embereket.