Nem teljes állás, mégis rakat pénzt adnak érte: heti 8 óra munkáért 102 ezer forintot is fizetnek itthon

Az őszi félév indulásával ismét beindul a diákmunkák piaca, melyek közül a legjobban fizetőek az IT gyakornoki pozíciók, ahol akár bruttó 3 200 forintos órabért is kaphatnak a diákok, ami a 25 év alattiak számára nettó 102 400 forintot jelent havonta. Az adminisztratív, hosztesz és fizikai munkák is népszerűek, a kereseti lehetőségek 2 000-2 600 Ft között mozognak óránként, valamint az is megtudtuk, hogy a home office már az alap elvárások között szerepel a munkát vállaló diákok esetén. Budapesten és egyre több vidéki városban is nő a diákmunka iránti kereslet, amit az otthoni munkavégzés lehetősége tovább támogat, így a fiatalok távolabbról is dolgozhatnak rugalmas beosztásban.

Szeptember 4-én elindult az oktatás a középiskolákban, és az egyetemeken is legkésőbb szeptember 9-ig elkezdődött az őszi félév. Idén összesen 11 844 hallgatót vettek fel a felsőoktatási intézményekbe, így nagyjából ennyi fiatal kezdte meg egyetemi tanulmányait. Bár a nyári szezon véget ért, a diákmunkák továbbra is elérhetők, de a piac jelentősen átalakult, mivel a tanulók számára kihívást jelent az iskola és a munka összehangolása. Ennek ellenére sok fiatal vállal munkát, ami a nehézségek mellett számos előnnyel járhat, hiszen a diplomaszerzés alatti szakmai tapasztalat komoly előnyt jelenthet később a munkaerőpiacon.

A Pénzcentrum az őszi diákmunkákkal kapcsolatban kereste meg a legnépszerűbb diákszövetkezeteket, hogy megtudja, milyen munkákat preferálnak a fiatalok az őszi időszakban, és milyen kereseti lehetőségek állnak rendelkezésükre.

A legkeresettebb őszi diákmunkák

Az általunk megkérdezett források egyetértettek abban, hogy a Balaton környéki és strandos munkákat leszámítva nincsenek kifejezetten szezonálisnak számító diákmunkák. A fő kihívást inkább az jelenti, hogy tanév közben az órarendekkel nehezebb összehangolni a munkavállalást, ezért a diákok gyakrabban vállalnak hétvégi műszakokat, ami eltérés a nyári időszakhoz képest.

Az őszi időszakban jellemzően az alkalmi jellegű, szezonális diákmunkák esnek vissza, ezzel szemben nő a kereslet az állandó diákmunkák – gyakornoki munkák – iránt, amely biztos pénzkereseti lehetőséget nyújt a diákok számára

- kezdte Göbl Róbert a Mind- Diák szövetkezet vezetője a témát. A leggyakoribb diákmunkák továbbra is az irodai adminisztráció, valamint a fizikai és hosztesz feladatok, utóbbiak különösen népszerűek, mivel a rendezvények gyakran délutánra, estére vagy hétvégére esnek. Ezen kívül a Mind-Diák Szövetkezet kiemelte, hogy az ősz jellemzően a gyakornoki pozíciókról szól, akik hamarosan végeznek az egyetemen és szüksége van szakmai gyakorlatra most keresnek ilyen állást. Kifejtették hogy

az őszi időszakban jellemzően a gyakornoki munkák iránt nő az érdeklődés a diákok körében, míg a szezonális, alkalmi jellegű diákmunkák kissé visszaesnek. A gyakornoki munkák esetében a cégek általában hosszú távra terveznek a diákokkal – sok esetben a főállás előszobájaként tekintenek a gyakornokokra. A Mind-Diák Szövetkezetnél és partnereink körében is azt tapasztaljuk, hogy azok a hallgatók, akik hetente 20 vagy több órát dolgoznak diákként, sokkal inkább magukévá teszik az adott cég kultúráját, jobban átlátják a munkafolyamatokat, és könnyebben is illeszkednek be a közösségbe. A cégek utánpótlásként (és nem erőforrásként!) kezelik a diákokat, a jövő munkatársát látják bennük, ezért az esetek nagy részében – ha egyeznek a felek elképzelései – tanulmányaik befejezése után a gyakornokok lehetőséget is kapnak a teljes állású munkavállalásra

- fejtette ki a Mind- Diák vezetője. Ezt a többi általunk felkeresett szövetkezet is megerősítette, többek között Másody Szabolcs a MŰISZ szakértője is és hozzátette, hogy ilyenkor azért még kell egy kis idő míg igazán beindul a diákmunkapiac a frissen kijövő egyetemi órarendek miatt,

általánosan elmondható, hogy ősszel a gyakornoki munkáké lesz a főszerep ismét. A szeptemberi időszakban általában visszaesést szoktunk tapasztalni, ez betudható annak, hogy az egyetemistáknak még nem körvonalazódott teljesen az órarendjük, de októbertől megint növekszik a jelentkezők száma. Ilyenkor a középiskolás jelentkezők szinte teljesen eltűnnek, érthető okok miatt.

– mondta az üzletágvezető. Valamint azt is hangsúlyozta, hogy a az elmúlt időszakban a diákoknak kiemelten fontos lett a home office lehetősége. A COVID óta a legtöbb egyetemen több tárgyat is van lehetőség online elvégezni, ezzel pedig a fiatalok teljesen új munkarendre álltak át, így a legtöbbeknek, ha nincs home office lehetőség, akkor az már kizáró ok (úgy, ahogy egyébként a legtöbb már nem diák munkavállaló is előnyben részesíti a hibrid vagy teljes home office lehetőségét.

A Covid óta a diákoknál is elsődleges szempont lett a home office-ban végezhető munka, ezek nálunk általában az informatikai állásoknál merülnek fel lehetőségként

- húzta alá Másody Szabolcs.

A fizetések, órabérek szektoronként

A bérezés terén a legnagyobb különbséget az jelenti, hogy az adott munka igényel-e valamilyen előzetes szaktudást vagy sem. Általánosságban elmondható, hogy a gyakornoki pozíciók magasabb fizetést kínálnak, bár ezek között is jelentős eltérések lehetnek. A legjobban fizető terület egyértelműen az IT szektor, ahol a gyakornokok akár bruttó 3 000 forintos órabérre is számíthatnak, ami 25 év alatti diákok esetén nettó összeget jelent. Ugyanis a gyakornoki órabérek a garantál bérminimum szintjéhez vannak igazítva, főként, ahol kötelező a középfokú végzettség.

Abban pedig most már évek óta nincsen változás, hogy a legjobban, még mindig az IT szektor fizet, viszont ott elvárnak már előzetes tudást (legalább magabiztos programozói képességeket).

A legmagasabb órabérek jellemzően a pénzügyi, IT, mérnöki, és műszaki területeken tapasztalhatóak

- kezdte kérdésünkre adott válaszában Göbl Róbert, majd részletesen kifejtette, hogy

a pénzügyi területen átlagosan bruttó 2 000 forintos órabérre számíthatnak a diákok, az IT, mérnöki, műszaki diákmunkák esetében ez bruttó 2 300-3 200 Ft között mozoghat. Ezen kívül a reggeli vagy éjszakai beosztású logisztikai munkák is magas diák fizetéssel kecsegtetnek: ezek átlagosan bruttó 2 200-2 600 Ft közötti órabérrel, míg az idegen nyelvet napi szinten használók (például az SSC szektorban, különböző kommunikációs, ügyfélszolgálati vagy egyéb irodai, adminisztrátori munkák esetében) szintén könnyen megkereshetnek óránként bruttó 2 200-2 500 Ft-ot. Fontos megjegyezni, hogy a 25 év alattiaknak járó szja-mentesség következtében a diákok bruttó bére megegyezik a kézhez kapott nettó fizetésükkel, tehát az ő esetükben a fenti órabérek nettóban értendőek

- hangsúlyozta. Ha kizárólag a végzettséget nem igénylő munkákat nézzük, akkor egy nehezebb fizikai munkával, vagy egy egy műszakban vállalt hosztesz munkával is lehet annyit keresni, mint egy átlag céges gyakornoki pozícióban, tehát megközelítőleg bruttó 2 000- 2 500 forintot óránként. A legjobban fizető szektorban ha,

egy diák egy héten 2 napot tud vállalni 4-4 órát, az egy héten 25 600 forint is lehet, ami már egy hónapban 102 400 forint.

Ha ráadásul az illető 25 év alatti, ez ténylegesen 102 400 forintot jelent a számláján. De a közoktatásban tanuló fiatalok is könnyebb munkákkal kereshetnek némi kiegészítést. Egy nagyjából 5 órás rendezvényen vállalható hoszteszkedéssel ők is megkereshetnek 12 500 forintot, egyetlen egy eseményen, amiből ha egy hónap 2-3 is van, az akár már 37 500 forint tiszta jövedelem is lehet. Erre az összegre még jöhet némi pótlék is, ha a rendezvény estig tart.

Mennyien vállalnak ősszel munkát suli mellett?

Elmondható, hogy az utóbbi pár évben folyamatosan növekszik a kereslet a munkák iránt, debreceni munkáinknál főleg látszik

- válaszolta a MŰISZ Iskolaszövetkezet vezetője, Másody Szabolcs. A szövetkezet adatai szerint havonta közel 3-4 ezer diákra számítanak az őszi időszakban. Az a tapasztalat, hogy szeptember közepéig általában lassabban indulnak be a toborzási folyamatok, kevesebb a jelentkező, mert a diákok még nem tudják, milyen beosztásban vállalhatnak diákmunkát. Szeptember végén, amint kialakul az órarendjük, már nagyobb számban pályáznak az állásokra. "Ez rövid távú, alkalmi munkáknál nem probléma, mert általában egy-két napra vagy hétre könnyedén előre tudnak tervezni a diákok, ezért az ilyen pozíciók sok esetben gyorsabban is kerülnek betöltésre"- mondta el Göbl Róbert és hozzátette, hogy

Az őszi jelentkezésdömping kapcsán azt is fontos megemlíteni, hogy a diákok ilyenkor jobban érzékelik a diákélettel járó költségeket: az egyetemi évek finanszírozásához – köztük az utazási (bérlet, ingázás), a megélhetési, valamint a lakhatási (albérlet vagy kollégium) költségek fedezése alapvető motiváció számukra a diákmunkavállalásra

- magyarázta, majd azt is részletesen vázolta, hogy "ezen felül a fiatalok tudatosak: a szakmai gyakorlatukhoz kapcsolódó, tanulási és fejlődési lehetőséget kínáló munkát keresnek, ahol értékes szakmai kapcsolatokat, tapasztalatot szerezhetnek, nem beszélve a közben elsajátított készségekről. A bennük rejlő potenciált a munkáltatók is felismerték, ezért egyre inkább építenek a diákokra és a pályakezdő junior munkavállalókra egyaránt – az elavult „kávéfőzős, fénymásolós” tévhitet hátrahagyva, a gyakornokok felelősségteljes feladatokat kapnak, amelyeken keresztül átláthatják a komplexebb munkafolyamatokat is".

Ha a területi adatokat nézzük, akkor a diákmunkák legnagyobb arányban továbbra is Budapesten érhetők el, de a vidéki városokban is egyre népszerűbbé válik, hogy a fiatalok szövetkezeteken keresztül munkát vállalnak tanulás mellett. A iskolaszövetkezetek szerint a főváros mellett számos vidéki városban is jelentős növekedés tapasztalható, amit részben az otthoni munkavégzés lehetősége is támogat, így a fiatalok akár távolabbról is végezhetik az irodai és gyakornoki feladatokat. Különösen az egyetemi városokban, mint Debrecen, Pécs és Szeged, van egyre több lehetőség, de a rugalmas munkavégzés miatt ma már nem ritka, hogy a diákok távoli cégeknél is dolgoznak.