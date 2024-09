Hatalmas meglepetés éri a magyar nyugdíjasokat a bolti kasszáknál: ennek rengetegen fognak örülni

Óriási meglepetést okozott a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen publikált inflációs adata, mely szerint augusztusban 3,4 százalékra lassult a pénzromlás mértéke. Ez nem csak azért számít váratlan fordulatnak, mert jócskán elmarad a júliusi 4,1 százaléktól, hanem azért is, mert az elemzők többsége is ennél magasabb számot várt. Ehhez még érdemes azt is hozzátenni, hogy az infláció mértéke utoljára 2021 februárjában volt még ennél is alacsonyabb szinten (3,1%), tehát a mostani adat mindenképpen pozitívan értékelendő. Mindezek fényében ismét megvizsgáltuk, hogy az általunk kiválasztott tíz termékből mekkora mennyiséget tudtunk volna augusztusban megvásárolni az öregségi nyugdíj átlagos összegéből. Jó hír, hogy júliushoz képest a tízből hat termék esetében emelkedett a megvásárolható mennyiség.

A héten a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a KSH friss adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva idén augusztusban 3,4 százalékos volt a fogyasztóiár-index. Ez jelentős, 0,7 százalékpontos csökkenést jelent a júliusi 4,1 százalékhoz képest, amely több okból is kifejezetten pozitív meglepetésként értékelhető. Először is, a júliusi 4,1 százalék az idei év legmagasabb értéke volt, így különösen váratlan, hogy ezzel szemben az augusztusi adat az idei év eddigi legalacsonyabbika. Bár az elemzők többsége a pénzromlás mértékének csökkenésére számított, a piaci konszenzus ennél magasabb, 3,7 százalék volt.

Másodszor, a fogyasztóiár-index utoljára több mint 3,5 évvel ezelőtt, 2021 februárjában volt még ennél is alacsonyabb – akkor éppen 3,1 százalékos. Elmondható tehát, hogy az infláció mértéke hosszú évek óta nem volt olyan alacsony, mint most.

Az összesítettnél ugyan kisebb mértékben, de az élelmiszerek és a nyugdíjasok fogyasztóiár-indexe is csökkent – az élelmiszereké 2,7 százalékról 2,4-re, míg a nyugdíjasoké 4,1 százalékról 3,6-ra.

De augusztusban a KSH által vizsgált többi lakossági rétegnél is az árindex csökkenése volt megfigyelhető – a legnagyobb mértékű, 0,7 százalékpontos csökkenés a közepes jövedelmű háztartásoknál ment végbe:

nyugdíjasok: 4,1% → 3,6%,

alacsony jövedelmű háztartások: 3,6% → 3,2%,

a közepes jövedelmű háztartások: 3,9% → 3,2%,

a három és több gyerekes háztartások: 4,0% → 3,4%,

magas jövedelmű háztartások: 4,8% → 4,2%.

Mire volt elég az augusztusi nyugdíj?

A KSH júliusra vonatkozó, legfrissebb adatai szerint 232 952 forint az öregségi nyugdíj átlagos összege, így most mi is ezt az összeget vettük alapul annak kiszámításához, hogy hány kilót/darabot/litert tudott volna egy átlagos magyar nyugdíjas megvásárolni az általunk kiválasztott tíz termékből.

A zsemle átlagos darabára – a korábbi hónapokhoz hasonlóan – augusztusban is 66 forint volt, ám mivel az öregségi nyugdíj átlagösszege némileg emelkedett (232 682 → 232 952 forint), így a termékből megvásárolható mennyiség is enyhén nőtt júliushoz viszonyítva (3 525 → 3 530 db). Ezzel szemben a tojás darabára még némi csökkenést is mutatott (73 → 71 forint), így a júliusi 3 187 darabbal szemben augusztusban már 3 281 darabra is futotta volna.

A 2,8 százalékos pasztőrözött tej átlagára 437 forintról 423-ra csökkent, így a megvásárolható mennyiség a júliusi 532 literről augusztusban 551 literre nőtt. Kilencven forinttal, 2 740-ről 2 650-re csökkent a párizsi felvágott kilónkénti átlagára, így valamivel nőtt a megvásárolható mennyiség is – 85 kilóról 88 kilóra.

A burgonya esetében egy jelentősebb árcsökkenés volt megfigyelhető – ennek kilójáért a júliusi 429 forinttal szemben augusztusban már csak 375 forintot kértek el, így a megvásárolható mennyiség 542 kilóról 621 kilóra emelkedett. Ezzel szemben az alma átlagára emelkedett (591 → 607 forint/kg), így a hazavihető mennyiség 394-ről 384 kilóra csökkent.

Folytatódott a liszt árának emelkedése is, igaz, a drágulás mostani mértéke össze sem vethető a korábbival, hiszen míg június-júliusban 178 forintról 261 forintra emelkedett a kilónkénti átlagár, addig az augusztusban már csak 262 forintig nőtt. Ezzel együtt is a megvásárolható mennyiség némileg csökkent augusztusban – a korábbi 891 kilóról 889 kilóra. A kristálycukor is tovább drágult – ennek kilójáért a korábbi 411 forinttal szemben augusztusban már 416 forintot kértek el átlagosan, így a korábbi 566 kiló helyett már csak 560 kilóra futotta volna az átlagos öregségi nyugdíjból.

A sertéscomb ára némileg emelkedett (1 980→ 1 990 forint/kg), ellenben a megvásárolható mennyiség nem változott (117 kiló). Ezzel szemben a bontott csirke ára 1 360 forint/kilóról 1 350 forintra csökkent, így a hazavihető mennyiség 171 kilóról 173-ra tudott emelkedni.

A termékek többségéből többre futotta volna

A tíz termék közül tehát hatból, nevezetesen zsemléből, tojásból, tejből, párizsiból, burgonyából és csirkéből többet tudtunk volna megvásárolni augusztusban, mint júliusban. Három termék esetében – alma, liszt, kristálycukor – csökkent a megvásárolható mennyiség, illetve egy esetben – sertéshús – nem történt változás a vizsgált időszakban.

A fenti adatokból kiindulva azt mondhatjuk tehát, hogy az átlagos magyar nyugdíjas 2023-hoz viszonyítva idén némileg jobban él, hiszen a vizsgált termékek többségéből havonta többet képes hazavinni, mint egy évvel ezelőtt. Ez alól jelenleg két kivétel van – a kristálycukor és a sertéshús. Kristálycukorból tavaly havonta átlagosan 749 kiló volt a megvásárolható mennyiség, míg az idei átlag jelenleg 712 kiló/hó. A sertéshús esetében kevésbé rossz a helyzet, ebben az esetben ugyanis tavaly és idén is 137 kiló volt a havonta átlagosan megvásárolható mennyiség.

Változatlanul elmondható, hogy a termékek többségénél továbbra is pozitív képet kapunk, amennyiben a mostani adatokat a referenciaévnek használt 2016. évi adatokkal vetjük össze – ebben az esetben azt láthatjuk, hogy szinte mindegyik termékből akár lényegesen többet tudnánk megvásárolni most, mint 8 évvel ezelőtt. Persze kivételt is találhatunk – éppen indexünk névadó termékéből, a zsemléből jóval kevesebbet, mindössze a 2016-os átlag 61,8 százalékát tudnánk jelenleg megvásárolni, illetve burgonyából is mindössze az akkori mennyiség 91 százalékára futná.

A maradék nyolc termék esetében azonban emelkedés látható, néha nem is jelentéktelen. Párizsiból például 4 százalékkal futná többre az átlagos nyugdíjas számára, mint 2016-ban, míg tejből 5,6 százalékkal. Ugyanakkor más termékek esetében még ennél is sokkal jobb a helyzet – az éppen most dráguló cukorból 42,1 százalékkal, míg a lisztből 55,3 százalékkal futná többre most, mint 2016-ban.

Összességében tehát elmondható, hogy az általunk kiválasztott termékek többségéből 2024-ben akár jóval többet lehet megvásárolni, mint amennyit 8 évvel ezelőtt lehetett.