Ez már a vég? Rengeteg iskolát árulnak potom pénzért Magyarországon: bárki jelentkezhet értük

Szokatlan hirdetésekre bukkantunk az ingatlan.com ajánlatai között. A portálon komplett iskolákat, oktatási intézményeket kínálnak eladásra. Arról, hogy a legtöbb esetben felújítandó állapotú épületekből csak elköltöztek vagy végleg bezártak az érintett iskolák nincs információ. Mint ahogy az se derült ki az aktuális hírekből, hogy mi lesz a sorsa a mostanában bezárt intézményeknek. Ami biztos, hogy aki szeretne egy renoválás, csinosítás után, a megfelelő funkciókkal ellátott iskolát nyitni, az országszerte most több mint 20 ingatlan közül is válogathat.

Már év elején felröppent a hír, hogy a kormány iskolabezárásokat tervez. Az akkori elképzelés szerint racionalizálás, struktúraátalakítás címszóval, mintegy 60 olyan iskolát zártak volna be, amelyekben 7 vagy annál is kisebb létszámú osztályok vannak. Később a Belügyminisztérium cáfolta a hírt és már az alsó tagozatos osztályok nagyobb településen történő integrációjáról volt szó. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke akkoriban úgy fogalmazott, hogy ahol nincs iskola, a település is veszélybe kerül, ráadásul nőhet a szegregáció a nagyobb településeken, az iskolaközpontokban.

További nehézség, hogy a működő iskolák nagy számban jelezték, hogy hiány van valamilyen szakos pedagógusból és annak az eredménye, ha nincs megfelelő számú pedagógus, hasonló ahhoz, mint amikor nincs elegendő diák. Összevonások, átszervezések és bezárások követhetik a működésbeli problémákat. Írtunk róla, hogy a tavalyi kompetenciamérésben résztvevő intézmények 77 százaléka számolt be arról, hogy érinti az iskolát a pedagógushiány.

Tömeges bezárások a kistelepüléseken végül eddig nem történtek, de sok más esemény vezetett oda, hogy szeptember elején többszáz gyermek nem tudta elkezdeni a tanévet a kötelezettség ellenére. Az Iványi Gábor alapítványához tartozó, Magyar Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott intézmények bezárásával Budapesten 75, Szegeden 120 gyermeknek nem volt megoldva, hogy hol fog tanulni szeptembertől.

Majd a szintén a Testvérközösség fenntartása alá tartozó szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola ajtajára került lakat a tanév kezdés előtt egy nappal a közmű tartozásai miatt. Ezzel újabb 133 gyerek nevelése került veszélybe. Arról viszont nincs információ, hogy az egykori iskolák, a most bezárt intézmények helyén másik fenntartóval, új oktatási helyeket biztosítanak-e a diákoknak a jövőben vagy egészen más funkciót kapnak az épületek.

Jelenleg az ingatlan.com kínálatában 24 iskola érhető el. A legolcsóbb ezek közül egy 65 négyzetméteres ingatlan Konyáron, Hajdú-Bihar vármegyében. A leírás szerint a 7,20 millió forintos régi típusú épület pillanatnyilag imaházként működik, de lakóépületként és üzlethelyiségként is megállja a helyét. Falazata tégla és vályog vegyesen, fa nyílászárókkal. A házban kettő gázkonvektorral fűthető helyiség van.

Forrás: ingatlan.com

Egy teljes komplexum vásárolható 1,22 milliárd forintért Kecelen, Bács-Kiskun vármegyében, ahol a 10000 négyzetméteres épületegyüttes oktatási központként, szálláshelyként azonnal tovább üzemeltethető. A legdrágább eladó iskolát bemutató szöveg alapján az egykori oktatási központ több önálló funkciójú épületből áll, egy 2 hektáros földterületen.

Forrás: ingatlan.com

Az épületek között találhatók irodahelyiségek, felszerelt, korszerű tantermek, informatikaterem, könyvtár, kettő kollégium, tankonyha, étkezde, garázsok, műhelyek, gasztronómiai múzeum, látvány-pálinkafőzde, szállodaépület, lakóház és borospince is. A hirdető úgy fogalmaz:

Kis képzelőerővel kialakítható belőle akár turisztikai központ, munkásszálló, rendezvények alkalmi szálláshelye, nyugdíjasotthon, vagy magán-egészségügyi intézmény is, de iskolák számára elérhető táboroztatási lehetőségnek is kiváló, hiszen a meglévő tanszobák is jelenlegi állapotukban alkalmazhatóak.”

A hirdetések között tovább böngészve érdekes történeteket is olvashatunk nagymúltú oktatási intézményekről. Ilyen például a 89,20 millió forintért megvásárolható miskolci ingatlan, a Pereces elnevezésű városrészben. A bemutatkozóban az áll, hogy az épületben egykor nagy hírű iskola működött, ahol a bányászközösség gyermekeinek fejlődését segítették „sikeres módszerekkel”.

Forrás: ingatlan.com

A legtöbb ajánlatban több hasznosítási lehetőséget is javasolnak az új tulajdonosnak. Az iskola kategóriájú eladó épületek sorsáról Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdeztük, aki elmondta, hogy ezek az ingatlanok meglehetősen speciálisak, ezért egy lakásnál jóval több időt vesz igénybe az értékesítésük.

Átlagosan 210 nap alatt találnak gazdára az eladó iskolák. Aki viszont rábukkan "álmai iskolájára" az duplán jól jár, ugyanis gyakran a vevők is valamilyen oktatási funkcióra hasznosítanák ezeket az eladó épületeket. Mivel eladó iskolákról van szó, ezért az új tulajdonosoknak sok esetben nem kell azzal bajlódnia, hogy az oktatási intézményekre vonatkozó előírásoknak megfelelően alakítsák át a megvett ingatlant. Természetesen ráncfelvarrás, felújítás a legtöbb esetben megtörténik, de maga az ingatlan teljes átalakításától általában megmenekül az új tulajdonos”

– fejtette ki.

A bezárások és az oktatást érintő több éve fennálló problémák nyomán érdeklődtünk arról is, hogy tapasztalható volt-e növekedés vagy éppen csökkenés az eladó iskolák kategóriájában. Balogh László szerint nem figyelhető meg egy mérhető, egyértelmű tendencia, a kínálatot inkább egy folyamatos hullámzás jellemzi az elmúlt 10 évben.

Az utóbbi 10 évben folyamatosan szerepeltek eladó iskolák a kínálatban, ezeknek a száma 2015 és 2024 nyara között folyamatosan 10-25 darab között mozog. Egy olyan időszak volt, amikor ennél jelentősen kevesebb volt az eladásra meghirdetett iskolák száma, mégpedig a COVID járvány első hulláma, 2020 elején. Ekkor csak 7 iskolát kínáltak eladásra”

– mondta, majd hozzáfűzte, hogy az elmúlt néhány hónapban viszont ismét erősödés látható az eladó oktatási épületek számában. 2015-ben még csak 15 ilyen eladó ingatlan volt, most pedig már 24 darab.

Jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal 2023/2024-es adatai szerint 3550 általános iskolai feladat-ellátásihely működik Magyarországon. Ez a szám 2020/2021-ben még 3611 volt, majd a következő évben kisebb növekedéssel 3625-re ugrott és 2022/2023-ra 3575-re apadt. A középfokú oktatási adatokat vizsgálva a szakiskolai és készségfejlesztő iskolai kategóriában 2023/2024-ben 194 aktív iskola van. 2020/2021-ben pontosan ugyanennyi ellátási hely volt a KSH szerint, majd itt is tapasztalható némi növekedés: 2021/2022-ben 199, 2022/2023-ban 201 iskola üzemelt.

A gimnáziumok száma egészen elhanyagolható mértékű hullámzást mutat a statisztikában jegyzett számok alapján. 2020/2021-ben 877, 2021/2022-ben 881, 2022/2023-ban 891 és 2023/2024-ben 880 gimnázium működött. De fontos megjegyezni, hogy az intézményeket érintő folyamatos átalakítások, például a köznevelésben és a középfokú szakképzésben befolyásolhatják ezeket az adatokat, mivel az adatgyűjtés módszertanán is változtatni kellett, így az éves adatok összehasonlítása torzulhat.

Ha ennek tükrében csak a legfrissebb számokat vesszük figyelembe, akkor érdemes a települési adatokkal összevetni az aktív iskolák, ellátási helyek darabszámát, hogy valamivel pontosabb képet kapjunk. Magyarország 3155 településre oszlik, amelyből 2680 a község, 127 a nagyközség, 322 a város és 26 a megyei jogú város, főváros. Ez alapján, pusztán a fenti adatokat vizsgálva az általános iskolák száma nem is tűnhet rossznak, viszont középfokú oktatási intézmény látványosan kevesebb van. Igény, azonban egészen biztosan lenne arra, hogy a kisebb települések lakói számára is könnyebben elérhetőek legyenek a megfelelő oktatási intézmények.

Az ingatlan.com kínálatában szereplő iskolák többsége is kisebb településeken vagy nagyobb városok vonzáskörzetében található. Balogh László szerint jó eséllyel a megfelelő állapotú épületeknél az új tulajdonos is élhet a már kialakított funkciók adta lehetőségekkel és oktatási célra hasznosíthatja az ingatlant. Ha pedig ez valóban így van, akkor talán ezzel a 24 iskolával majd nem kell tovább csökkennie a hazai iskolák számának.