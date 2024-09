Nagy átalakítást tervez Orbán Viktor: ez minden magyart érint, mutatjuk a bejelentést

Nagy átalakítást tervez Orbán Viktor a gazdaságirányításban: arra utalt, összevonják a Nemzetgazdasági Minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot, az egyik vezetője pedig az MNB elnöke lesz márciustól.

Arról már vasárnap beszámoltunk, hogy részletek szivárogtak ki arról, mit mondott Orbán Viktor Kötcsén, a miniszterelnök többek között arról beszélt: 2025-ben képesnek kell lenni a 3,5 százalékos gazdasági növekedésre, ehhez nagyarányú béremelés kell, folytatódik a pedagógus béremelés is.

A kormányfő most a Facebookon hosszabb összefoglalót is közzétett, amelyben egy érdekes utalást is tett a következő jegybankelnökről - a gazdaságpolitikát az utóbbi időben rendre kritizáló Matolcsy György mandátuma márciusban jár le.

Orbán a Facebookon azt írta: a felvázolt gazdasági akciótervnek előfeltétele az összehangolt gazdaságirányítás. "Minél többet hallgatjuk a jegybankelnök urat, annál inkább az az érzésünk, mintha ezzel ellentétes irányba haladnánk, de ez csak a látszat" - írta, majd pedig utalást tett a következő MNB-elnökre.

Kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek, aki a gazdasági- és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, és ezt a cselekvési programot le tudja vezényelni. Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz

- írta. A kormányban jelenleg van nemzetgazdasági miniszter és pénzügyminiszter, Orbán pedig most arra utalhatott, hogy összevonja a két tárcát, az egyik miniszter az összevont minisztérium vezetője lesz, a másik pedig a jegybank elnöke. Így az új MNB-elnök vagy Nagy Márton, vagy Varga Mihály lesz, a sajtóban jó ideje keringő pletykák alapján utóbbi tűnik esélyesebbnek.

Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA