Nyugdíjemelés 2023: átlagosan plusz 78 ezer forint érkezhet novemberben, de sokan egy fillért sem kapnak

3,1 százalékos nyugdíjemelés várható novemberben - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. Mit jelent ez? Mi a nyugdíjemelés alapja, mekkora összeg érkezhet egyszerre novemberben, illetve decemberben? Mutatjuk, hogy mire számíthatnak ősszel a magyar nyugdíjasok.

Nem várt tovább a kormány, bejelentették a novemberi nyugdíjemelés mértékét. Ezt 3,1 százalékban határozták meg, az alapján, hogy arra számítanak: 2023-ban 18,5 százalék lehet a (nyugdíjas) infláció. Mivel év elején 15 százalékkal számoltak, a különbözet 3,5 százalék, a kamatos kamatot figyelembe véve ezért októberről novemberre 3,1 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Milyen összegekre számíthatnak tehát a nyugdíjasok novemberben? Egyrészt akkor már az emelt nyugdíj érkezik majd, másrészt egyösszegben kapnak 11 hónapra visszamenőleges kompenzációt is. (Azért 11 hónapra, mert a 13. havi nyugdíj után is jár az emelés!) Nyugdíprémium viszont idén nem lesz, mivel a gazdasági növekedés borítékolhatóan nem haladja meg a 3,5 százalékot.

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban a legfrissebb, júliusi adatok szerint 2 millió 416 ezren részesültek Magyarországon, ebből is 1 millió 989 ezren öregségi nyugellátást kapnak. Az öregségi nyugellátás átlagos összege 210 146 forint volt - míg a medián egyébként 186 195 forint havonta -, így ha ezt vesszük alapul 216 660 forintra nő kerekítve az átlagnyugdíj. További 71 660 forint érkezik egy összeben: ez az a kompenzáció, ami visszamenőleges jár a 11 hónapra. Tehát összesen az átlagos nyugdíjösszeget kapók nagyjából 288 320 forintra számíthatnak novemberben.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt van Gulyás Gergely bejelentése: 3,5 százalékos nyugdíjemelés jön novemberben Az éves nyugdíjasinfláció várhatóan 18,5 százalék lesz, így a korábbi 15 százalékos emelést ki kell egészíteni. A matematikai sajátosságok miatt 3,1 százalékkal fogják kiegészíteni a nyugdíjakat.

Ahogy arra tavaly Varga Mihály rávilágított, a törvény szövege szerint nem a januári 15%-os emelést megelőzően járó nyugdíjat veszik majd alapul a novemberi kiegészítő emelésnél, ahogy azt akkor több szakértő értelmezte, hanem a már megemelt összeg az emelés alapja. Ezért lehet, hogy nem 3,5 százalékkal, hanem 3,1 százalékkal emelík a nyugdíjakat, így valamivel több mint 18,5 százalék lesz az egész évre vonatkozó emelés. Aki ki szeretné számolni, hogy pontosan mekkora összeget kap majd novemberben, akkor alapul veheti a legutóbbi nyugdíja összegét:

novemberi nyugdíjemelés összege = szeptemberi nyugdíjösszeg * 0,035

novemberi nyugdíj összege = szeptemberi nyugdíjösszeg * 1,035

egyösszegű nyugdíjkompenzáció = szeptemberi nyugdíjösszeg * 0,035 * 11

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális lakhatási krízis érik Magyarországon: erre rámehet az idősek háza, lakása is Sokan éppen a rossz anyagi helyzetük miatt élnek túl nagy, korszerűtlen, nagy kiadással járó ingatlanokban.

Nőnek az egyenlőtlenségek

Ahogy azonban lapunk mindig igyekszik felhívni a figyelmet, a nyugdíjemelés-rendszeréből adódóan, ami tisztán százalékos alapon működik alsó-felső határ, vagy sávos rendszer nélkül: akinek alapvetően is magas a nyugdíja magasabb, míg akinek kisebb a nyugdíja, kevesebb emelésre számíthat. Ez azt eredményezi, hogy a kisnyugdíjasok egyre szegényednek, míg a luxusnyugdíjból élők csak egyre jobb színvonalon élnek - főként egy akkora emelés esetén, mint az idei 18,5 százalékos éves emelés! A 100 ezer forintos nyugdíj 118 500 forintra nő így összességében, ami egy évben 222 ezer pluszt jelent mindössze, viszont az 500 ezer forintos nyugdíj 592 500 forintra nő havonta egy ilyen emelésnél, ami egy évben 1 millió 110 ezer forintot jelent pluszban. Miközben a zsemle ára mindkét nyugdíjas számára 68 forintra nőtt 35 forintról.

A legtöbb nyugdíjas - több mint 500 ezren - a KSH 2023-as adatai szerint 140-180 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak havonta. Ez azt jelenti, hogy a legtöbben 4340-5580 forint plusz összegre számíthatnak novembertől a 3,1%-os emelés hatására, ezen kívül egy összegben még 47 740-61 380 forintra számíthatnak. További 660 ezren kapnak 140 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, tehát ők kevesebb mint 4300 forint emelést remélhetnek novembertől.

Egész népes már a 300 ezer és 400 ezer forint közötti nyugdíjat kapók tábora is: közel 208 ezren vannak már. Így ők novembertől 9 300-12 400 forinttal több pénzre számíthatnak havonta, egy összegben pedig további 102 300-136 400 forint közötti összeget kaphatnak még az adventi időszak kezdete előtt. Van továbbá 35 ezer fő, akinek a KSH adatai szerint az 500 ezer forintot is meghaladja a nyugdíja, és korábbi években kikért adatok szerint már milliós nyugdíj is van az országban. Az ilyen magas összegek esetén több mint 15 500 forinttal emelkedik a havi nyugdíj, egy összegben pedig legalább 170 500 forint érkezik majd.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem ez az egyetlen probléma

Ahogy arra Farkas András, nyugdíjszakértő korábban rávilágított, nem elég, hogy a százalékos emelés rettentő igazságtalan és a rossz anyagi helyzetben lévők súlyosabb elszegényedéséhez vezet, de még az emelés kiszámításának alapjául szolgáló nyugdíjas fogyasztói árindex sem pontos. A probléma pedig az, hogy 2023-ban a nyugdíjas fogyasztóiár-index számításához a 2021. évi nyugdíjas fogyasztási szerkezetet használja a KSH.

"Ez a kétéves csúszás a tavaly és idén elszabadult infláció baljós árnyékában különösen érthetetlen, hiszen ma már minden számlázási adat online befut a NAV részére, így akár percrekész adatokat is használhatnának a statisztikai elemzéshez. A nyugdíjas fogyasztási szerkezet az infláció nyomása alatt gyökeresen megváltozhatott a 2021-es állapothoz képest" - írta a szakértő.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási hidegzuhany a magyar nyugdíjasoknak: ezért lehet kevesebb az emelés novemberben Novemberben szinte biztosan várható nyugdíjemelési korrekció, de a mértéke csak szeptember közepén-végén válhat ismertté.

Lesznek nyugdíjasok, akik semmit sem kapnak

Minden évben van olyan nyugdíjas, akit váratlanul ér, hogy az év közi emelések csak olyan nyugdíjasokra vonatkoznak, akik a 2023. január 1-je előtt vonultak nyugdíjba, nem pedig idén. Így novemberben is csak azok számíthatnak emelésre és egyösszegű kompenzációra, akik idén mentek nyugdíjba. Holott ha valaki például 2023 februárjában vonult nyugdíjba, ő is ugyanolyan drágulással szembesült a boltokban.

Bár még nem jött ki a hivatalos rendelet - ha az eddigi gyakorlat érvényesül, ez ma este várható -, az eddigi évi gyakorlat szerint az év eleji nyugdíjemelési rendeletre hivatkozik majd, amely szintén a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjakra vonatkozott. Tehát vélhetően aki idén ment nyugdíjba, november sem számíthat kompenzációra a 2023-as évi infláció miatt.