Fájni fog a közelgő nyugdíjkatasztrófa: rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korára

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mindenki békés, nyugalomban, egészségben és pénzügyi biztonságban töltött nyugdíjas évekről álmodik, azonban mégsem teszünk következetes lépéseket ennek érdekében. Erre mutat rá egy új kutatás is. Az eredményekből kiderült, hogy a válaszadók 39 százaléka szerint a jövő kiszámíthatatlan, bármit is teszünk, nem tudunk rá felkészülni, és csupán 47 százalék gondolja úgy, hogy pont a kiszámíthatatlanság miatt kell félretenni. A maradék 3 százalék szerint pedig nincs ok az aggodalomra, a jövő kiszámítható. Azonban nyugdíjas éveink közelebb vannak, mint gondolnánk, a jövő pedig valóban kiszámíthatatlan, ezért nem árt előre tervezni, hogy elkerüljük a nem várt, kellemetlen helyzeteket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK