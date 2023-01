Mi lesz ezekkel a magyar nyugdíjasokkal? A családok alig bírják már a költségeket

Szociális intézmények zárhatnak be, mert nem tudják fizetni a megemelt közületi rezsidíjakat. Van olyan hely, ahol a korábbi napi 6400 forint helyett 8050 forintot kérnek a lakóktól, hiszen a havi fűtésszámla és az elektromos áram díja is ötszörösére emelkedett.

Szociális intézmények zárhatnak be, mert nem tudják fizetni a megemelt közületi rezsidíjakat - ez abban a levélben állt, amelyet tavaly augusztusban írt az ágazatért felelős Belügyminisztériumnak a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a Szociális Szakmai Szövetség. Volt olyan idősotthon-vezető, aki külön is jelezte: a rájuk zúdított rezsiemelés, a gyógyszerek, az élelmiszerek árának emelkedése, a felnőttpelenkára vonatkozó állami támogatás megszüntetése lehetetlen helyzetbe sodorja az intézményt és a lakókat.

Éveket kell várnia egy nyugdíjasnak, ha idősotthonba szeretne költözni. 40 ezernyugdíjas várakozik jelenleg idősotthoni helyre, és mintegy 50 ezer a lakók száma. Közben a már bent lakók is aggódnak, hiszen a rezsi-, a gyógyszer- és élelmiszerárak emelkedése miatt nekik is egyre magasabb térítési díjat kell fizetniük - számol be a Népszava.