Rengeteg idős magyarnak járhat nyugdíj előleg: kevesen tudják, pontosan hogy is kell igényelni

Januártól márciusig nyugdíjelőleget állapítanak meg a benyújtott nyugdíjigények nyomán. Márciusban megjelennek a valorizációs szorzószámok, amelyek után számítják ki a nyugdíj végleges összegét.

Minden év elején, így a 2023. január 1-je és a 2023. márciusában megjelenő valorizációs szorzószámok közötti időszakban benyújtott nyugdíjigények esetén is nyugdíj előleg megállapítása történik a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámok közzétételéig - írja az ado.hu.

Ettől az időszaktól függetlenül is szükség lehet előleg megállapítására, mivel a nyugdíjigény elbírálása iránti eljárás, amelynek során a nyugdíjjogosultság elismerése és a nyugdíj összegének kiszámítása is történik, sokszor nem egyszerű folyamat - hívják fel a figyelmet a szakértők.

Ennek több oka is lehet, leggyakrabban talán az, hogy a nyugdíj összegének kiszámításához alapul szolgáló jövedelmek, keresetek összegyűjtése során egy régebbi időszakra vonatkozó munkabér beszerzése nehézségekbe ütközhet, például az akkori munkáltató megszűnése miatt. (A nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapítás napjáig elért keresetekből kell meghatározni.)

Mindkét fenti esetben, ha a nyugdíjjogosultság megállapítható, nyugdíj előleg folyósítására kerül sor.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 73.§-a szerint, ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, a nyugellátás összege azonban a tárgyévi valorizációs szorzószámok hiánya, adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére előleget kell megállapítani és folyósítani. A nyugellátás megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított előleget be kell számítani. A nyugdíjelőleget határozattal kell megállapítani.

Ez, vagyis a nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés egyrészt igazolja, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő, másrészt több olyan kérdés rendezésére is lehetőséget ad, amely az igénylő számára igen fontos lehet

- írták. Az egyik ilyen nagyon lényeges mozzanat az „egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nyugdíjasként” információ továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető orvosi ellátás, gyógyszer ellátás biztosítása érdekében.

A másik fontos intézkedés az ellátottak utazási utalványának megküldése a nyugdíjigénylő, az előleg megállapításától kezdve már nyugdíj jogosult részére.

Az Ellátottak utazási utalványa alapján a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet szerint évi 16 alkalommal 50%-os mértékű, 2 alkalommal 90%-os mértékű kedvezménnyel váltható menetjegy vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz. Két 50%-os kedvezmény összevonásával a 90%-os magasabb kedvezmény is igénybe vehető.

Ha a meghatározott számú kedvezményes utazásra jogosító utalvány, amelyet elsősorban hosszabb utazásokhoz célszerű igénybe venni, esetleg nem is lenne nagyon sürgős, rövid távú közlekedéshez egyáltalán nem mindegy, hogy mikortól lehet nyugdíjas bérletet váltani. Erre a kedvezményes bérletre sokak számára, – elsősorban a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátását igénybevevő hölgyek részére – szükség lehet, mivel az ingyenes utazási jogosultság csak a hatvanöt év feletti személyeket illeti meg

- magyarázták. Budapesti viszonylatban megnézve a kérdést a Budapesti Közlekedési Központ honlapján található tájékoztató szerint az Ellátottak utazási utalványa alapján, mint a nyugdíjjogosultságot igazoló dokumentum alapján váltható ki a nyugdíjas bérletigazolvány. Más, a nyugdíjjal kapcsolatos irat, pl. nyugdíj megállapító határozat, vagy a nyugdíjas törzsszámról szóló igazolás erre nem alkalmas.

Mivel az utalvány a nyugdíj előleg megállapításáról szóló határozat kiadásával együtt megküldésre kerül az érintett jogosult számára, a helyi kedvezményes közlekedési bérlet is kiváltható ettől az időponttól. A nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés szerint megkezdődik a nyugdíjelőleg folyósítása is, és a folyósítási törzsszám is kiadásra kerül.

A folyósítási törzsszám rendkívül fontos azonosító a nyugdíj szempontjából. Amint valamennyi adat rendelkezésre áll a nyugdíj összegének végleges kiszámításához, haladéktalanul sor kerül az erről szóló határozat kiadására.

Azokban az ügyekben, amelyek a tárgyévi valorizációs szorzó számok megjelenésére várnak, vagyis azokban, melyekben az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, tehát eddig az időpontig a végleges nyugdíj megállapítás megtörténik.

Jó tudni azonban, hogy van néhány eset, amelynél a nyugdíj előleg megállapításáról szóló határozat birtokában még nem lehet intézni az ügyet, csak a végleges megállapítás megtörténtekor. Így például a tartós ápolást végzők időskori támogatása nem állapítható meg akkor, ha a nyugdíj igénylő még csak nyugdíj előlegben részesül

- hívták fel a figyelmet.