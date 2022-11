A brutális infláció csapdájában ragadhatunk: ez már az új világválság kezdete

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rövid távon a világgazdaság jelentős lassulására számíthatunk, ugyanis recessziós félelmek a vállalatok várakozásában is tükröződik: 10-ből 9 cég erőteljes visszaesésre számít a következő egy évben. A legfőbb terhet a magas infláció, az energiaárak emelkedése, a súlyosbodó alapanyaghiány és a reálbérek csökkenése jelenti, miközben az árfolyamingadozás is egyre nagyobb terhet ró a cégekre. A szakértők szerint ezért átmeneti költségcsökkentés helyett az energiafelhasználás, az ellátási láncok és a gyártási technológiák komplett újragondolására lesz szükség 2023-ban, amit a finanszírozási megoldásoknak is támogatniuk kell.

A nemzetközi gazdaság átmeneti, ám jelentős lassulására kell felkészülni, amelyben egyes gazdaságok a technikai recessziót is elérhetik. Hans Dewachter, a K&H anyvállalatának vezető közgazdásza és Németh Dávid, abank vezető elemzője is egyetért abban, hogy a geopolitikai kockázatok továbbra is komoly veszélyt jelentenek a növekedésre, az energiaellátási problémák és a fizetések emelkedése pedig tovább gyorsíthatja az árak emelkedését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az infláció ezért rövid távon továbbra is kiugróan magas szinten marad, csak 2023 második felében mérséklődhet számottevően. Ezzel együtt a monetáris politika is új fázisba ér. A közép-európai központi bankok egyelőre kivárnak, míg a világ két legnagyobb központi bankja, az Európai Központi Bank (EKB) és az amerikai Federal Reserve (Fed) lassít a szigorításon. Ami azonban biztos, hogy a magasabb kamatok hosszú távon velünk maradnak, az USA-ban és Európában pedig a 10 éves államkötvény hozamok jövőre elérik maximumukat. A növekvő bizonytalanság a hazai nagyvállalatok várakozásaiban is megmutatkozik. A magyarországi, kétmilliárd forint feletti éves árbevétellel rendelkező cégek következő egy évre vonatkozó várakozásait vizsgáló nagyvállalati növekedési index makrogazdasági részindexe jelentős, 18 pontos zuhanással jelenleg -42 ponton áll. Ez a mutató eddigi legrosszabb értéke, ráadásul arra sem volt még példa, hogy egy negyedév alatt ilyen mértékben visszaessen. Rég nem volt olyan bizonytalan a nemzetközi és a hazai gazdasági környezet, mint idén – ez a hektikus, kiszámíthatatlan helyzet pedig csak tovább fokozódhat 2023-ban. Az elmúlt egy évben a megugró inflációval, az energiaárak emelkedésével, az alapanyaghiány súlyosbodásával és a reálbérek csökkenésével is szembe kellett néznie a cégeknek. Ehhez jött hozzá a jelentős mértékű árfolyamingadozás, ami egyre több vállalatnak jelent nehézséget. A 2023-as év tervezése ezért hatalmas kihívást jelent a cégek számára TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) – mondta Rajna Gábor, az üzleti ügyfelek divízió vezetője. „A makrogazdasági környezet drasztikus változása miatt már nem elég néhány ponton beavatkozni és költséget csökkenteni” – mutat rá a nagyvállalati szakértő, majd kiemelte: „Az energiafelhasználás, az ellátási láncok és a gyártási technológiák szempontjából is komplett újragondolásra, egyszerűsítésre van szükség, miközben a klímavédelemnek is nagyobb súllyal, stratégia szinten kell beépülni a vállalatok működésébe."

