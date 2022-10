Nyugdíjáról vallott Medveczky Ilona: olyan villanyszámlát kapott, amit szinte képtelen kifizetni

A rezsicsökkentés korlátozása és a megemelkedett energiaszámlák rengeteg magyarnak okoznak most anyagi nehézséget, ráadásul a nyugdíjasok különösen kiszolgáltatottak ebből a szempontból. A rezsidémon pedig a híres nyugdíjasokkal sem kivételez: Medveczky Ilona táncművésznő nemrég arról beszélt a Storynak, hogy nem akarta elhinni, mekkora áramszámlát hozott neki a postás.

A rezsicsökkentés korlátozása és a magasabb lakossági energiaárak rengeteg magyart érintenek érzékenyen, de a nyugdíjasok különösen rossz helyzetbe kerülhetnek a megnövekedett villany- és gázszámlák miatt. A brutális rezsiköltségek pedig a hírességek pénztárcáját sem kímélik: Medveczky Ilona táncművész nemrég arról beszélt, hogy a nyugdíjából képtelen kifizetni a megnövekedett áramfogyasztását. Medveczky Ilona hozzászokott a spóroláshoz életében, és elmondása szerint sosem szórta a pénzt, bár megtehette volna.

A 81 éves táncművésznek viszont most a rezsire is alig telik: sokkolta, amikor megkapta az első megemelt áramszámlát. Bevallása szerint inkább magán spórol, mint hogy a négy kutyájának kelljen nélkülözni bármit is. A brutális rezsiszámla azonban nem érte teljesen váratlanul: sejtette előre, hogy a hatalmas házának magas lesz a rezsije, és már előre félt emiatt. Most főhet a feje a nyugdíjas táncművésznek, hogyan fizeti ki a 90 ezer forintos áramszámlát, ami duplája a korábbi rezsinek.

Ez szinte egy teljes nyugdíj! Teljes sötétségben fogok élni, az lesz ennek a vége. Az állatokat ellátom, főzök, de az én szükségleteimet minimálisra csökkentem

– jelentette ki a művész a Storynak.

Mennyire vannak kitéve a szegénységnek a magyar nyugdíjasok?

Az, hogy a nyugdíjasoknak komoly gondot okoz a megemelkedett rezsiszámlák kifizetése, nem meglepetés: Magyarországon 1,86 millió lakost, a magyarok 19,4 százalékát fenyegeti az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés kockázata. Ebből itthon a 65 év felettiek vannak jobban kitéve a problémának. A magyarok 19,4 százalékát fenyegette a társadalmi kirekesztődés, valamint szegénység kockázata 2021-ben.

Mivel arányaiban egyre nagyobb részt tesz ki a 65 feletti korosztály a lakosságból, így ebből az is következik, hogy nő az időskori eltartottsági ráta, vagy más néven függőségi ráta is. Ez egy olyan arányszám, amely megmutatja, hogy mennyi az aktív korú (15–64 évesek) népességre jutó idősek (65 évesek és annál idősebbek) aránya. A pandémia előtt hazánkban is az volt a jellemző, hogy a 65 éves és afeletti korosztályban nagyobb azok aránya, akik anyagi biztonságban élnek, és jellemzően a fiatalok, 30 év alattiak azok, akik között nagyobb arányú a kitettség az elszegényedés veszélyének. A koronavírus világjárvány alatt azonban ez a helyzet hazánkban felborult, és az idősödő korosztály lett a kitettebb. A szépkorú, 75 év és afeletti korosztályban pedig 2018 óta nő a fenyegetettség.

