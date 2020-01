Van rá esély, hogy globális recessziót hozzon a gyilkos kínai koronavírus?

Most, hogy a gyilkos kínai koronavírus egyre jobban terjed, joggal merül fel a befektetőkben a kérdés, hogy a járvány milyen hatással lesz a gazdaságra, előfordulhat-e, hogy globális recessziót okoz. A Pénzcentrumnak erre a kérdésre igyekezett választ adni szakértői írásában Kardos Zsolt, AEGON Alapkezelő szakértője.

Kétszáztizenháromra nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és 9692-re a fertőzötteké péntekre virradóra Kínában - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb összesítése alapján január 31-én az MTI. A helyzet komolyságát jól tükrözi, hogy alig egy napja a WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította az új koronavírus által Kínában okozott tüdőgyulladás-járványt. A szakértőkből álló független testület azt követően foglalt állást a nemzetközi vészhelyzet kihirdetéséről, hogy az összegyűlt bizonyítékok szerint a vírus már legalább 18 országba terjedt át. Nem csoda, hogy a WHO új állásfoglalása után nem sokkal

Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzs állt fel a koronavírus elleni védekezés érdekében Magyarországon

- közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban, ahol az is kiderült, hogy A testületnek olyan szakemberek a tagjai, akik segíteni fognak a védekezésben.

Most, hogy a gyilkos kínai koronavírus egyre jobban terjed, és szerte a világon megjelent, joggal merül fel a befektetőkben a kérdés, vajon valós-e a veszélye annak, hogy a járvány milyen hatással lesz a gazdaságra, előfordulhat-e, hogy globális recessziót okoz, vagy egy-két év múlva úgy fogunk rá emlékezni, hogy sok hühó volt semmiért, hasonló módon, mint 2010-ben, amikor a H7N1 virus miatt pánikolt a fejlett világ.

"Természetesen abban reménykedünk, hogy ez is csak egy kellemetlen mementó lesz az életünkben, és probálunk múltbeli eseményeket felidézni, hogy hasonló esetben, hogyan viselkedtek a tőzsdék, amikor a pénzvilág egy ilyen eseménnyel szembesült" - árulta el a Pénzcentrumnak Kardos Zsolt. Mint azt hozzátette, hasonló eset 2002-ben történt, a szintén Kínából indult a SARS-járvány is komoly kihívást okozott az emberi társadalomnak.

A szimptómák a SARS esetében is hasonloak voltak: magas láz, Influenza jellegű tünetek, és akár halálos végkimenetelű is lehetett. Az első betegek 2002 novemberében jelentkeztek, ezt a első piros kör jelzi az alábbi grafikonon: "az MSCI Kína index-szel ekkor 14 körüli szinten kereskedtek a New York-i tőzsdén" - hívta fel a figyelmet Kardos Zsolt.

Ahogy a vírus egyre jobban terjedt a világban, a hírek függvényében fluktuáltak a tőzsdék is. A kínai index a mélypontot 2003 áprilisában érte el, ekkor jelentette be az amerikai repülésügyi hivatal, hogy az Egyesült Államok minden repülőterén hőkamerákat helyeznek el, és még azt sem engedik be az országba, akinek csak hőemelkedése van

- emlékeztetett a szakértő. (A koronavírus miatt a légiközlekedésben is elkezdétk megtenni az első óvintézkedéseket - erről ebben a cikkünkben olvashatsz.)

Kardos Zsolt hozzátette: a pánik az USA repterein meghozott intézkedések hatására hágott a tetőfokára, az emberek félve mentek bevásárolni, és New York-ban is a szájmaszk volt a legkeresettebb termék a boltokban (Megj.: a koronavírus miatt itthon is hiányt jelentettek a termékből). A híradókban, újságokban világvégét vizionáltak, prédikátorokat interjúvoltak, akik azt mondták, hogy ez a vírus fogja kiirtani az emberiséget. Az fenti grafikonon ezt a második piros kör jelzi, és

mint láthatuk ez az időszak volt a mélypontja a kínai indexnek a SARS-járvány idején.

A tanulság tehát Kardos Zsolt szerint az, hogy mint máskor, amikor pánik tör ki a világban, a legjobb vételi pontok arra az időszakra esnek, amikor mindenki fejvesztve viselkedik, és a félelem a tetőpontján van. "A kínai index a 2003 mélypontjától több mint duplázott a következő 8 hónapban, de addigra már mindenkinek világos volt, hogy szükségtelen volt a félelem" - tette hozzá a szakértő, aki kiemelte:

Szerintem még nem jött el az idő, hogy "megvegyük a járványt", mert a pánik még nem érte el a tetőfokát. A WHO épp a minap jelentette be, hogy ’world wide epidemic’-ként kezeli a helyzetet, ami egy újabb lépcsőfok a totális pánikhoz vezető úthoz. Azt ugyanakkor fontos kiemelni, hogy nehéz objektíve megjelölni azt az egzakt pontot, amikor már lehet venni, ez inkább egy szubjektív döntés.

Kardos Zsolt a Pénzcentrumnak hozzátette: "Fundamentális és technikai okok miatt némileg már amúgy is negatívan tekintettünk a részvénypiacokra, így ha lehet azt mondani, ez a járvány a "legrosszabbkor" jött. A piac magas árazása miatt így lehet, hogy többet fog esni, mint amit amúgy is esett volna. Túl sok "forró pénz" van most a piacokon, ami eszeveszetten menekülni fog, ha látják az eladási hullámot."

