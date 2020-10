Újabb tőzsdei sikersztori jön a magyar tőzsdén? Eláruljuk, érdemes-e bevásárolni a papírjaiból

Újabb tőzsdei kibocsátás jön a magyar tőzsdén, a mezőgazdasági és építőipari gépek forgalmazásával foglalkozó hazai középvállalat, a DM-KER bocsát ki részvényeket. A vállalat rendkívül dinamikusan növekedett az elmúlt években, profi és céltudatos menedzsmenttel járták végig a tőzsdére vezető út állomásait, idén ősszel pedig következhet a vállalat részvénykibocsátása. A befolyó forrás részben a vállalat akvizíciós terveit támogatja, a DM-KER nem csak hazai, de nemzetközi terjeszkedést is tervez. A Portfolio a következő befektetői klubján ezt a sztorit mutatja be közelről, a cég vezetői ugyanis ott lesznek az eseményen. A rendezvényt offline vagy online formában követőknek lehetőségük lesz meghallgatni a DM-KER vezetőinek előadásait, amelyekből az iparági trendekről, a vállalat fundamentumairól, a kilátásokról, és a részvénykibocsátásról nyerhetők információk. A befektetői klub résztvevői személyesen is kérdezhetnek a cég menedzsmentjének tagjaitól.

Előadók:

DM-KER helye az iparágban - Kocsy Barnabás, vezérigazgató, DM-KER

DM-KER stratégia: növekedés és tőkepiaci jelenlét - Vitkovics Péter, stratégiai tanácsadó, DM-KER

Moderátor:

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio

Az előadások után panelbeszélgetésre kerül sor, melynek résztvevői:

Bátor Ferenc, igazgatósági elnök, DM-KER

Virág Ferenc, tulajdonos-tanácsadó, Random Capital

Várszegi Sarolta, Associate Partner, ügyvéd, EY Law

Témák:

Dinamikus növekedés az elmúlt években, mi várható a Covid után?

Út a tőzsdére, fontosabb mérföldkövek a felkészülésben

Tőzsdei kibocsátás: magasabb sebességre kapcsol a DM-KER

Tervezett akvizíciók, külföldi terjeszkedés: merre tovább a részvénykibocsátás után?

Osztalék- vagy növekedési sztori? Mindkettő!

Időpont: 2020. október 8., csütörtök 17:30-19:00

HELYSZÍN: Online és offline lehetőség. Utóbbi esetben Marriott Hotel

