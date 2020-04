Megszólalt az államtitkár: vészhelyzetben ehhez a forráshoz nyúlnának utoljára

Nem csökken az érdeklődés a babaváró támogatás iránt a koronavírus-járvány ideje alatt sem - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden az Inforádióban.

Novák Katalin azt mondta: rendelet jelenik majd meg a babaváró támogatás igénylésének könnyítésére. A rendelet arra biztosít lehetőséget, hogy például a kismamák meghatalmazással élhessenek, és így ne kelljen személyesen bemenniük a bankba ügyet intézni. Felhívta a figyelmet arra: a hiteltörlesztési moratórium a babaváró támogatásra is érvényes.

Az államtitkár kiemelte, hogy "a családtámogatások egyikét sem fenyegeti veszély", a kormány a járvány alatt is biztosítani tudja ehhez a forrásokat, a gazdaság és a magyar emberek elmúlt 10 éves teljesítményének köszönhetően. A családtámogatások forrásaihoz nyúlna utoljára a kormány - jelentette ki, hozzátéve: bízik abban, hogy erre nem lesz szükség.

Novák Katalin kitért arra is, hogy fokozatosan visszavezetik a 13. havi nyugdíjat. Az államtitkár a bölcsődei férőhelyek bővítéséről szólva azt mondta, hogy az építkezések folyamatosak, nem álltak le. Rendelet jelenik majd meg arról is, hogy a bölcsődék önkormányzati bezárása esetén is kötelező legyen ügyeletet biztosítani, sok szülő ugyanis dolgozik, a gyerekeik elhelyezéséről pedig gondoskodni kell - mondta Novák Katalin.