Ezt minden 10 évesnek tudnia kellene a pénzről: a jövője is múlhat ezen

Abban, hogy egy gyermek pénzügyileg tudatos felnőtté tudjon válni, elsősorban a különböző mintáknak van nagy szerepe és annak, mennyi figyelmet fordít már egészen kiskorától a szülő a pénzügyi nevelésre. Már a gyermek 3-6 éves korában rengeteg ismeretet szerez a pénzről, miután pedig már használni is elkezdi, elengedhetetlen, hogy megtanuljon vele bánni. Mikor van itt az ideje, hogy megtanulja a pénz fogalmát, értékét? Hogyan lehet rászoktatni a gyermeket a spórolásra? Mit kell tudnia ilyen idősen a befektetésekről? A Pénzcentrum gyermekek pénzügyi neveléséről szóló kisokosából kiderül, mennyi idősen, mit kell megtanítania a szülőnek a pénzről.







A magyar lakosság kétharmada úgy látja, hogy a gyermek pénzügyi nevelése főként a szülők felelőssége, és tisztában vannak a korai pénzügyi nevelés jelentőségével is. Elsősorban azt tartják fontosnak, hogy megtanulják a gyerekek a pénz értékét, a beosztást és megtakarítás fogalmát. Szakértők szerint, ha ezeket a dolgokat megtanulják, akkor már nagyon sokat tettek a szülők azért, hogy gyermekeik tudatosan gazdálkodó felnőttekké váljanak.

Korábbi cikkünkben a gyermekek 3 évestől 6 éves koráig elsajátítandó pénzügyi tudnivalóit szedtük össze, most az általános iskolás gyermekek számára szükséges ismereteket vesszük sorra.

Legfontosabb lecke hétéveseknek: Mi leszel, ha nagy leszel?

Egy hétéves, iskolás gyermek egyre többször találkozik a kérdéssel, milyen foglalkozást választ majd magának felnőttként. A gyermekeket is egyre inkább érdekli, mi a szülei, rokonai, ismerősei foglalkozása. Mivel hamarosan ígyis-úgyis előtérbe kerül a téma, érdemes ebben a korban a szülőnek is elbeszélgetnie a gyermekkel a karrierről és a munkáról. Fontos, hogy a gyermek lássa az összefüggést a munka és a pénz a között: az egyik szempont, amely szerint a karrierben döntést hozhatunk, hogy mennyi pénzt kereshetünk az adott munkával.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

A szülő, amikor beszélget a gyermekével annak álmai állásáról, érdemes arról is beszélnie, ő miért választotta a saját hivatását. Ebbe be lehet vonni a többi családtagot is, sőt tulajdonképpen bárkit, akivel a gyermek találkozik, így sokat tanulhat arról, mennyiféle szempont befolyásolhatja a döntését. Fontos, hogy a gyermek szembesüljön vele, hogy a pénzt a felnőttek munkával szerzik meg, és hogy minden munkának megvan a kellemes és kellemetlen része is.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Az emberek többsége elsősorban azért dolgozik, hogy pénzt keressen, viszont a szakmaválasztás során fontos tényező lehet az is, hogy élvezze, amit csinál.

Legfontosabb lecke nyolcéveseknek: Mi mennyibe kerül?

Egy nyolcévesnek már megy olyan jól az összeadás és kivonás, hogy fogalma lehessen arról is, hogyan gyarapszik és apad a pénz a családi kasszában. Ez az életkor éppen megfelelő arra, hogy a szülő elmagyarázza, mire költi egy család a bevételeit.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

A gyermek és a szülő együtt sorra vehetik az egyszerűbb dolgokat, amelyek pénzbe kerülnek minden hónapban, mint a víz, vagy a villany. Aztán a rezsiköltségen túl elmagyarázhatjuk a gyermeknek, hogy egy átlagos bevásárláskor mennyit fizetünk, és miért. Mivel már ismeri a számokat, meg is mutathatjuk a termékek árát, így ő is tudni fogja, hogy mennyibe kerül a tej, a kenyér, vagy a felvágott.

Hogyha a szülők vezetnek havi költségvetést - vagy ha eddig nem vezettek, most elkezdhetik, akkor kérhetik a gyermek segítségét abban, hogy lássák, miből tevődnek össze a havi kiadások. Még az is lehet, hogy a gyermek élvezni is fogja: ha tetszik neki ez a fajta gyakorlás, "könyvelés", akkor a szülők összegyűjthetik neki a számlákat a bevásárlásokról. Így hónap végére a gyermek is láthatja, mire mennyi pénz ment el.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

A gyermek megtanulja, hogy vannak olyan költségek minden hónapban, amelyre muszáj rászánni a pénzt: ilyen a rezsi, és a lakhatás egyéb költségei, az élelmiszerek költsége, stb. A gyermek így látja, hogy ezekkel a kiadásokkal minden hónapban számolni kell, és az azon túl fennmaradó összeg az, amivel szabadabban lehet gazdálkodni.

Legfontosabb lecke kilencéveseknek: Hogyan kell megtakarítani?

Azt már egy hatéves is belátja, ha a szülő tudatosan vezeti rá a jó pénzügyi mintákra, hogy a türelem és a vágyak visszafogása fontos, mert nem kaphat meg mindent azonnal. Egy kilencéves viszont már elég nagy hozzá, hogy megértse a spórolás lényegét általában: ne csak egy rövidtávú cél elérése érdekében tegyen félre a zsebpénzéből.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Egy ilyen idős gyermeknek már nyithatunk takarékszámlát, amelyen az összespórolt zsebpénzét, vagy egyéb bevételeit (karácsonyi, szülinapi pénz) gyűjtheti. Magyarázzuk el a számla célját: ide rendszeresen félretéve egy bizonyos összeget később nagyobb dolgokat is megvásárolhat belőle - és ha még most nincs is szüksége ilyesmire, később örülni fog, hogy félretett. Sok kilencévesnek még nincsenek olyan vágyaik, amelyekre tetemesebb összeget kellene költeniük a saját pénzükből - viszont pár éven belül már lehetnek. Ez egy hosszútávú lecke.

Bevonhatja a szülő a gyermeket abba is, ahogy a pénzt rendszeresen elhelyezik a számlán: ezzel a gyermek megtanulja azt is, hogyan kell hivatalos ügyeket, pénzügyeket intézni. Amikor pedig lesz valamilyen célja a pénzzel, azt szintén meg tudja beszélni a szülővel. Mire vágyik? Az mennyibe kerül? Mekkora összeg áll rendelkezésre? Mennyit kell még spórolni?

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Megtanulhatja, hogy hogyan gondoskodjon előre arról, hogyha lesz valamilyen kiadása, arra legyen pénze.

Legfontosabb lecke tízéveseknek: Mire valók a kártyák?

Egy tízéves gyermek hamarosan maga mögött hagyja az alsó tagozatot. Mire betölti ezt az életkort, már rengeteg rossz pénzügyi mintát közvetítő hatás érhette: osztálytársaktól, a tévéből, az internetről rosszul tájékozódhatott. Egy ilyen idős gyermeket még nem nehéz félrevezetni, akár egy becsapós "Ön nyert!" levéllel.

A szülő gyakran elfelejti, hogy amíg ő már élből felismeri az átveréseket, addig a gyermeke nem - hiszen először találkozik velük. Fontos, hogy a szülő ellássa a gyermekét megfelelő információkkal, mielőtt még tévedésekkel talákozna: hiába gondolja, hogy egy tízévesnek még nincs szüksége ismeretekre például a hitelkártyákról, a gyermek úgyis hamarabb találkozik vele, minthogy használná. Így már túl korán rossz információkhoz jutva később is megtévesztő lesz számára egy-egy konstrukció, ajánlat.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Vegyük elő a kártyáinkat a pénztárcánkból, és magyarázzuk el a gyermeknek, hogy melyiket mire használjuk. A bankkártya használatot valószínűleg látta már tőlünk. Ideje megmutatni, hogyan is működik: akár a boltban a paypass, akár az automatából a pénzfelvétel. A többi kértyával is foglalkozhatunk, mint a pontgyűjtő kártya, kedvezménykártya vagy a hitelkártya.

A hitelkártya működésével sajnos sok felnőtt sincsen tisztában, főként a kockázatait ítélik meg a legtöbben tévesen. Ha a szülőnek nincs is hitelkártyája, érdemes elmondani a gyermeknek, hogy nem csak egyféle bankkártya létezik, vannak kártyák, amelyek hitelkeretet biztosítanak, de ennek ára van.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Már nem csak a készpénzt és a megtakarítás működését fogja ismerni, hanem a bankkártyahasználatot is. Attól függetlenül, hogy neki még nincs saját bankkártyája, hamarabb eljöhet az az idő, hogy először használnia kell, mint a szülő gondolná. Ezen túl megtanulhatja a többi kártyáról is, mire valók, és hogy a hitelkártya használat pedig nagy felelősséggel jár.

Legfontosabb lecke tizenegy éveseknek: Reklámok!

Egy felső tagozatos gyerek élete a megfelelésről, közösségbe illeszkedésről szól. Mivel a gyermek már egy kis kamasz, egyre inkább igénye van, hogy elhagyja a szülők, az iskola, a barátok által eddig nyújtott burkokat. A világból pedig egyre több inger éri a gyermeket, amelyek között el kell igazodnia. Mit tehet a szülő, amikor a gyermeke ezerféle elvárásnak egyszerre akar megfelelni, hirtelen a legdrágább ruhákra, biciklire, telefonra, stb-re vágyik?

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Hogyha járnak a gyermeknek különféle magazinok - egy képregénymagazinnal nem sokra megyünk persze, vegyük őket elő, ha nem járnak, akkor kivételesen a szülő vehet egyet és lapozzák fel közösen a gyermekkel. Akár a szülő a saját újságjait is megmutathatja összehasonlításképpen. Mit üzennek a cikkek? Mire ösztönöznek, hogyan próbálnak rávenni a vásárlásra?

Demonstrálhatja a szülő a gyermekének a tévéreklámokon, vagy akár az interneten keresztül is, hogyan próbálják minden nap becserkészni a vásárlókat a különféle reklámok. A szülő ismeri a saját gyermekét és annak környezetét: így párhuzamba tudja állítani a közösségi trendeket azzal, mi zajlik éppen a világban. Segíthet abban, hogy a gyerek mérlegelni tudja, valóban szüksége van-e az aktuális divatcikkekre, stb.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Megtanulhatja, hogyan ne legyen a trendek és az ügyes marketingstratégiák áldozata.

Legfontosabb lecke tizenkét éveseknek: Költs okosan!

A lassan pubertáskorba érő gyermekeket ideje felkészíteni rá, hogy lassan nekik is felelős pénzügyi döntéseket kell majd hozniuk. Sok tizenkétéves 6 osztályos középiskolába felvételizik, már sokkal nagyobb önállóságra lesz szüksége a költései terén. Ilyenkor már a kamaszok már megnézik a boltban, milyen ruhát, sminket választanak, hogy melyik kütyü mit tud az áráért, stb. Tehát maguk is keresik a minőséget - sokszor persze csak a trendek hatására. Ideje megtanulniuk azt is, hogy miről szól az ár-érték arány, és hogy miből éri meg minőséget venni, és melyik terméknél lényegtelen a márka. Ilyen idős korban már azt is könnyen megtaníthatja a szülő, hogyan szúrják ki a kedvező ajánlatokat.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

A legjobb, mivel sokszor ilyenkor a szülő és a gyermek még együtt jár vásárolni, ha a boltban mutatja meg, mi számít jó vételnek. Attól, hogy azt mondja a szülő, hogy "tedd vissza, az egy ócskaság", a gyermek még nem fogja tudni, mi a gond a termékkel. El kell neki magyarázni, miből láthatja egyből, hogy rossz minőségű egy áru.

Ez arra is alkalmat ad, ha a szülő vall bizonyos elveket fenntarthatósági, környezetvédelmi okokból, hogy ezekkel a gyermek is megismerkedjen - ilyen idős korban már meg fogja érteni, hogy nem mindegy, melyik terméket vásárolja.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Az ár nem mindig a legmeghatározóbb tényező vásárláskor, és nem egyenesen arányos a minőséggel.

Amíg korábbi cikkünk a 3-6 éves korú gyermekek pénzügyi nevelésével foglalkozott, jelen cikk a 7-12 évesek tudnivalóival, sorozatunk következő részében a 13-18 éves korosztály ismeretit, készségeit vesszük majd sorra. Természetesen a pénzről még ezen a koron túl is van mit tanulni.