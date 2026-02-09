2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ösztönzi a rendszeres megtakarítást a Gránit Bank mobilalkalmazásának új funkciója (x)
Megtakarítás

Ösztönzi a rendszeres megtakarítást a Gránit Bank mobilalkalmazásának új funkciója (x)

PR
2026. február 9. 15:15

A Gránit Bank egyszerű és motiváló, innovatív megtakarítási lehetőséget vezetett be mobilalkalmazásában. A díjmentes, korlátlan számban, forintban és három további devizanemben is létrehozható, rövid- és hosszútávú megtakarításokra is alkalmas Gránit Perselyekből - amelyek megkönnyítik a pénzügyi tervezést és ösztönzik a rendszeres megtakarításokat is - már több ezret hoztak létre a bank ügyfelei. A pénzintézet adatai szerint egy Perselyt átlagosan 60.000 forinttal nyitnak meg, sokan egyszerre többet is elindítanak. A legnépszerűbb megtakarítási célok az utazás, a felújítás, vagy valamilyen élményre gyűjtés.

Az új, könnyen átlátható és célokhoz rendelhető megtakarítási lehetőség havidíjmentes és segít abban, hogy a fő számlaegyenlegből a félretenni kívánt összeg könnyen elkülöníthető legyen. A perselyekben elhelyezett összeg természetesen bármikor, korlátozás és díj nélkül visszavezethető a főszámlára. Az új megtakarítási funkció a Gránit Bank romániai ügyfelei számára is elérhető a pénzintézet mobilalkalmazásában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Gránit Bank kutatása alapján a hazai banki ügyfelek 41%-a már online intézi megtakarításait – a számlaügyintézés után a megtakarítások kezelése a második leginkább használt funkció az online végzett napi pénzügyi tevékenységek közül - az új megtakarításokat pedig már minden harmadik ügyfél digitálisan indítja. A Bank saját ügyfélkörében ez az arány jóval magasabb, közel 70%.

Az új, digitális Gránit Persely funkcióval arra törekszünk, hogy bárki számára, akár kis összeggel is érdemes legyen elkezdeni a takarékoskodást. A személyre szabható Perselyek lehetőséget adnak arra, hogy ügyfeleink az egyéni pénzügyi célokat pontosan meghatározhassák és nyomon követhessék, ezzel is elősegítve a hosszú távú pénzügyi biztonság megteremtését

– mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A Gránit Bank mobilalkalmazásában tetszőleges mennyiségű Persely nyitható – HUF, EUR, USD, RON devizanemekben - mindegyik esetében az ügyfelek meghatározhatják a megtakarítás célját, megadhatják az összegyűjteni kívánt összeget és a céldátumot. A létrehozott Perselyek segítségével az ügyfelek akár egy új műszaki eszközre, utazásra, lakásfelújításra, tartalékképzésre, vagy akár egy hosszabb távú pénzügyi tervre is félretehetnek. A mobilalkalmazásban egy képernyőn áttekinthetően követhetők a látványos ikonokkal megjelölt Perselyek és azok egyenlegei, ami a megtakarítási motivációt is erősíti.

Az új funkciót a Gránit Bank mobilalkalmazás kezdőoldalán, jobb oldalon lent a Menü gombra kattintva, a Megtakarítások szekción belül a Persely ikonra koppintva lehet elérni.

(x)
#megtakarítás #mobilalkalmazás #pénzügyek #gránit bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:29
15:15
15:03
14:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 6. 16:54
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 9. 13:32
Fekete Attila lett az Antenna Entertainment CEE értékesítési igazgatója, a VIASAT és AXN csatornákért is ő felel
Fekete Attila az Antenna Entertainment regionális kereskedelmi igazgatójaként a VIASAT és AXN csator...
Holdblog  |  2026. február 9. 10:47
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
iO Charts  |  2026. február 8. 10:01
Microsoft (MSFT) - Esik a papír, ki tudja hol áll meg?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
2026. február 9.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
2026. február 9.
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
3
2 hónapja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
4
4 hete
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
5
1 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 14:27
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 13:33
Nagyon rég nem volt ilyen erős a forint: döbbenet, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz
Agrárszektor  |  2026. február 9. 14:29
Sokkoló hír: rendkívüli a helyzet Zala megyében