Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 285,51 pontos, 0,29 százalékos emelkedéssel, 99 157,11 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása árfolyam oldalunkon is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, a forintpiacon uralkodó pozitív hangulat piacmozgató hatással volt a tőzsdére is, a magyar fizetőeszköz az euróval szemben közel egyéves csúcson járt.

A Mol, a Magyar Telekom és az OTP is erős napot zárt, de a Richter árfolyamvesztesége miatt a BUX az európai börzékhez képest alulteljesítő volt.