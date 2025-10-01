2025. október 1. szerda Malvin
Budapest
Közeli kép a tőzsdei pénzügyi növekedési grafikonról.
Megtakarítás

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. október 1. 19:11

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 285,51 pontos, 0,29 százalékos emelkedéssel, 99 157,11 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása árfolyam oldalunkon is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, a forintpiacon uralkodó pozitív hangulat piacmozgató hatással volt a tőzsdére is, a magyar fizetőeszköz az euróval szemben közel egyéves csúcson járt.

A Mol, a Magyar Telekom és az OTP is erős napot zárt, de a Richter árfolyamvesztesége miatt a BUX az európai börzékhez képest alulteljesítő volt.

  • A Mol 52 forinttal, 1,93 százalékkal 2750 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban. A
  • Az OTP-részvények ára 280 forinttal, 0,98 százalékkal 28 970 forintra nőtt, forgalmuk 3,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 2,03 százalékkal 1810 forintra emelkedett, forgalma 464,4 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 275 forinttal, 2,72 százalékkal 9835 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9269,43 ponton zárt szerdán, ez 93,51 pontos, 1 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
