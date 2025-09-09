Rohamos zuhanás a magyar tőzsdén: lekövette az európai piacot a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 15,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: enyhe csökkent a BUX, átlagos forgalom mellett. A vezető részvények közül a Telekom közel 1,5 százalékot esett, és az OTP is csaknem 1 százalékos csökkenéssel zárt, az európai negatív hangulat miatt. Enyhe profitrealizálás indult a piacon - tette hozzá.

A Mol 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2890 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,84 százalékkal 29 690 forintra csökkent, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,49 százalékkal 1854 forintra esett, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,19 százalékkal 10 400 forintra nőtt, a részvények forgalma 963,8 millió forintot ért el.

A BUMIX 9469,48 ponton zárt kedden, ez 132,47 pontos, 1,42 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.