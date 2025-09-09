2025. szeptember 9. kedd Ádám
21 °C Budapest
Business woman working at office with documents on his desk, Business woman holding pens and papers making notes in documents on the table, Hands of financial manager taking notes
Megtakarítás

Rohamos zuhanás a magyar tőzsdén: lekövette az európai piacot a BUX

MTI
2025. szeptember 9. 18:51

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 15,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: enyhe csökkent a BUX, átlagos forgalom mellett. A vezető részvények közül a Telekom közel 1,5 százalékot esett, és az OTP is csaknem 1 százalékos csökkenéssel zárt, az európai negatív hangulat miatt. Enyhe profitrealizálás indult a piacon - tette hozzá.

A Mol 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2890 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,84 százalékkal 29 690 forintra csökkent, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,49 százalékkal 1854 forintra esett, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,19 százalékkal 10 400 forintra nőtt, a részvények forgalma 963,8 millió forintot ért el.

A BUMIX 9469,48 ponton zárt kedden, ez 132,47 pontos, 1,42 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
