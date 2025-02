Magánszemélyek kommunális adója 2025-ben: több mint 300 településen változott az adómérték, nekik jár idén mentesség

A vagyoni kommunális jellegű adók közül az egyik a magánszemély kommunális adója, amelynek bevezetéséről az önkormányzatok hozhatnak döntést. Az adóalany főszabály szerint az a magánszemély, aki az év első napján építmény, valamint telek tulajdonjogával, továbbá nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. A Magyar Államkincstár friss, februári adatai alapján az országban 2298 településen van érvényben magánszemélyek kommunális adója. 2025-ben eddig újonnan 28 településen vezették be és új adómérték további 285 helyen került megállapításra. Összegyűjtöttük az összes változást, valamint hogy pontosan hol mekkora kommunális adót kell fizetni jelenleg.

2025-ben számos helyi adón változtattak az önkormányzatok, helyenként új adók is bevezetésre kerültek - adtunk hírt korábbi cikkünkben. Idén idegenforgalmi adót vezetett be 32 olyan település, ahol eddig nem kellett az eltöltött vendégéjszakákért fizetni, két településen viszont megszűnt. További 149 településen pedig változott az idegenforgalmi adó mértéke. Azon 1001 település közül viszont, ahol 2024 decemberében volt iparűzési adó, 849 helyen nem változott ennek mértéke. Építményadó újonnan 19 településen került bevezetésre 2025-től, annak mértéke összesen 182 helyen változott. Telekadó újonnan 29 településen került bevezetésre és további 99 településen változott a telekadó mértéke 2025-től. A telekadó változásoknak külön cikket szenteltünk. Helyi iparűzési adót újonnan 27 település vezetett be 2025-ben és a HIPA mértéke további 52 településen változott meg 2025-től. Néhány településen pedig új települési adók érvényesek idén év elejétől.

A magánszemély kommunális adója egy úgynevezett vagyoni kommunális jellegű adófajta. Főszabály szerint az a adó alanya olyan magánszemély lehet, aki az év első napján építmény, valamint telek tulajdonjogával, továbbá nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Viszont ahogy például a telekadó esetében, a magánszemélyek kommunális adója esetében is vannak mentesítő tényezők. Ezek önkormányzatonként eltérhetnek, hogy pontosan mit határoz meg a rendelet. Ezért érdemes a Magyar Államkincstár honlapján található keresőben az adott településre vonatkozó jogszabályt kikeresni, ha valaki érintett.

Magánszemélyek kommunális adója 26 településen került bevezetésre első ízben 2025 januárjában, további 2 helyen februártól és további 285 településen változott februári adatok alapján, köztük Budapest II., III., IV., VIII. és XII. kerületében. Cikkünkben most részletesen kigyűjtöttük, hogy hol és milyen mértékű kommunális adót kell fizetni jelenleg.

Új adók

Magánszemélyek kommunális adóját 28 településen vetették ki első ízben 2025-ben a februári adatok alapján. Ezek a következők, zárójelben a legmagasabb adómértékkel, amennyiben több alesetet határoztak meg:

Acsalag (35000 Ft/év)

Alsópáhok (22000 Ft/év)

Berekböszörmény (5000 Ft/év)

Boconád (10000 Ft/év)

Csetény (30000 Ft/év)

Ecseg (12000 Ft/év)

Farkasgyepű (25000 Ft/év)

Feked (12000 Ft/év)

Felsődobsza (12000 Ft/év)

Gávavencsellő (10000 Ft/év)

Halászi (12000 Ft/év)

Létavértes (8000 Ft/év)

Mályi (14000 Ft/év)

Martonfa (15000 Ft/év)

Nagybakónak (15000 Ft/év)

Nagyvenyim (12000 Ft/év)

Nyékládháza (12000 Ft/év)

Ócsárd (8000 Ft/év)

Pári (10000 Ft/év)

Pilisszántó (12000 Ft/év)

Pötréte (45000 Ft/év)

Sárrétudvari (4000 Ft/év)

Sé (12000 Ft/év)

Somlószőlős (20000 Ft/év)

Szentgáloskér (10000 Ft/év)

Uzsa (8000 Ft/év)

Váralja (10000 Ft/év)

Vizslás (12000 Ft/év)

Adóváltozások

Új adómérték pedig további 285 helyen került megállapításra 2025 februárig, illetve Hort nagyközségben májustól vezetik be az új mértéket. Ezeken a helyeken eddig is érvényben volt a magánszemélyek kommunális adója, most csak az összeg változott. Így változott az érintett településeken a magánszemélyek kommunális adójának mértéke (zárójelben a legmagasabb adómértékkel, amennyiben több alesetet határoztak meg):

Abádszalók (29000 Ft/év)

Abaújkér (15000 Ft/év)

Abda (10000 Ft/év)

Abony (18000 Ft/év)

Adorjánháza (10000 Ft/év)

Ágasegyháza (18000 Ft/év)

Andrásfa (16000 Ft/év)

Annavölgy (8000 Ft/év)

Ásotthalom (13000 Ft/év)

Bábolna (6000 Ft/év)

Babót (30000 Ft/év)

Bajna (5000 Ft/év)

Bakonycsernye (15000 Ft/év)

Bakonyszentlászló (25000 Ft/év)

Bakonyszombathely (10000 Ft/év)

Balassagyarmat (10000 Ft/év)

Balatonfőkajár (20000 Ft/év)

Balatonszőlős (12000 Ft/év)

Ballószög (15000 Ft/év)

Bánk (40000 Ft/év)

Baracs (20000 Ft/év)

Baracska (16000 Ft/év)

Békés (24000 Ft/év)

Bélapátfalva (25000 Ft/év)

Birján (8000 Ft/év)

Bocskaikert (15000 Ft/év)

Bodajk (45000 Ft/év)

Bogyiszló (16000 Ft/év)

Borsodbóta (9600 Ft/év)

Börcs (12000 Ft/év)

Bősárkány (12000 Ft/év)

Bucsa (9000 Ft/év)

Budakalász (34000 Ft/év)

Budapest 12. kerület (45000 Ft/év)

Budapest 2. kerület (35000 Ft/év)

Budapest 3. kerület (42336 Ft/év)

Budapest 4. kerület (37600 Ft/év)

Budapest 8. kerület (45592 Ft/év)

Buják (6000 Ft/év)

Buzsák (25000 Ft/év)

Bükkszentmárton (20000 Ft/év)

Büssü (8000 Ft/év)

Cák (12000 Ft/év)

Cece (12500 Ft/év)

Cegléd (3900 Ft/év)

Celldömölk (12000 Ft/év)

Cered (6000 Ft/év)

Csabrendek (17000 Ft/év)

Csanádpalota (6000 Ft/év)

Császár (9000 Ft/év)

Csatár (8000 Ft/év)

Csataszög (10000 Ft/év)

Cserépfalu (16000 Ft/év)

Cserépváralja (34000 Ft/év)

Csesztve (6000 Ft/év)

Csévharaszt (8000 Ft/év)

Csoma (0 Ft/év)

Csongrád (12000 Ft/év)

Csonkamindszent (10000 Ft/év)

Dalmand (10000 Ft/év)

Damak (8000 Ft/év)

Dánszentmiklós (8000 Ft/év)

Daraboshegy (8000 Ft/év)

Daruszentmiklós (14000 Ft/év)

Dédestapolcsány (8000 Ft/év)

Derekegyház (8000 Ft/év)

Doba (20000 Ft/év)

Dombiratos (5000 Ft/év)

Döbröce (25000 Ft/év)

Drávapiski (12000 Ft/év)

Drégelypalánk (8000 Ft/év)

Dunaalmás (12000 Ft/év)

Dunaharaszti (16000 Ft/év)

Dunaszeg (8000 Ft/év)

Dunaszentgyörgy (14000 Ft/év)

Dunaszentmiklós (20000 Ft/év)

Ecsegfalva (7000 Ft/év)

Egyházashollós (5000 Ft/év)

Egyházasrádóc (40000 Ft/év)

Eperjes (7000 Ft/év)

Erdőbénye (15000 Ft/év)

Érsekvadkert (16000 Ft/év)

Esztár (10000 Ft/év)

Fazekasboda (12000 Ft/év)

Fenyőfő (20000 Ft/év)

Füle (26000 Ft/év)

Gádoros (10000 Ft/év)

Géberjén (5000 Ft/év)

Gelénes (10000 Ft/év)

Gérce (12000 Ft/év)

Golop (4000 Ft/év)

Gölle (10000 Ft/év)

Görcsönydoboka (10000 Ft/év)

Gyód (16000 Ft/év)

Gyöngyösfalu (30000 Ft/év)

Györköny (12000 Ft/év)

Győrtelek (5000 Ft/év)

Győrújfalu (12000 Ft/év)

Hajdúhadház (16000 Ft/év)

Halimba (16000 Ft/év)

Halmaj (8000 Ft/év)

Harka (25000 Ft/év)

Hatvan (25000 Ft/év)

Heréd (10000 Ft/év)

Heves (37500 Ft/év)

Hidegkút (35000 Ft/év)

Hosszúpályi (10000 Ft/év)

Igar (6000 Ft/év)

Ikrény (8000 Ft/év)

Ispánk (33000 Ft/év)

Izsófalva (8000 Ft/év)

Jágónak (12000 Ft/év)

Jákfalva (8000 Ft/év)

Jánossomorja (9000 Ft/év)

Kányavár (10000 Ft/év)

Kápolnásnyék (23000 Ft/év)

Kaposszekcső (13000 Ft/év)

Káptalantóti (15000 Ft/év)

Karácsond (3000 Ft/év)

Katafa (6000 Ft/év)

Kazincbarcika (40000 Ft/év)

Kecskéd (9450 Ft/év)

Kemence (16000 Ft/év)

Kemenesmagasi (3000 Ft/év)

Kercseliget (5000 Ft/év)

Kisapáti (15000 Ft/év)

Kisberény (25000 Ft/év)

Kisgyalán (6000 Ft/év)

Kisgyőr (5000 Ft/év)

Kisköre (28000 Ft/év)

Kiskőrös (22000 Ft/év)

Kisrécse (20000 Ft/év)

Kisrozvágy (2000 Ft/év)

Kistokaj (5000 Ft/év)

Kisunyom (8000 Ft/év)

Kisvásárhely (8000 Ft/év)

Kiszombor (12000 Ft/év)

Koppányszántó (6000 Ft/év)

Kóspallag (26000 Ft/év)

Kovácshida (5000 Ft/év)

Körösladány (12000 Ft/év)

Köröstarcsa (8500 Ft/év)

Kőszegpaty (8000 Ft/év)

Kőtelek (12000 Ft/év)

Kövegy (5000 Ft/év)

Kurityán (8000 Ft/év)

Lakhegy (10000 Ft/év)

Laskod (4000 Ft/év)

Legyesbénye (6000 Ft/év)

Lenti (14000 Ft/év)

Lepsény (16000 Ft/év)

Lesencefalu (16000 Ft/év)

Lesenceistvánd (20000 Ft/év)

Lesencetomaj (17000 Ft/év)

Lukácsháza (15000 Ft/év)

Lulla (35000 Ft/év)

Mád (6000 Ft/év)

Magyaralmás (14000 Ft/év)

Magyarnándor (8000 Ft/év)

Mályinka (12000 Ft/év)

Mátészalka (18000 Ft/év)

Mátraderecske (10000 Ft/év)

Mecseknádasd (10000 Ft/év)

Mecsekpölöske (6000 Ft/év)

Mencshely (25000 Ft/év)

Mernye (12000 Ft/év)

Mezőhegyes (12000 Ft/év)

Mezőzombor (12000 Ft/év)

Mohács (12000 Ft/év)

Molnári (10000 Ft/év)

Mosdós (10000 Ft/év)

Nagybajcs (14000 Ft/év)

Nagyberki (10000 Ft/év)

Nagykónyi (15000 Ft/év)

Nagylók (10000 Ft/év)

Nagymányok (6000 Ft/év)

Nagyrécse (12000 Ft/év)

Nagyréde (20160 Ft/év)

Nagyszénás (10000 Ft/év)

Nagyszokoly (13000 Ft/év)

Nagytőke (8500 Ft/év)

Nemescsó (10000 Ft/év)

Nemesrádó (8000 Ft/év)

Nemesrempehollós (10000 Ft/év)

Nemesvámos (12000 Ft/év)

Németkér (6000 Ft/év)

Nézsa (14000 Ft/év)

Nógrád (15000 Ft/év)

Novaj (15000 Ft/év)

Nyírmeggyes (4500 Ft/év)

Óbánya (11000 Ft/év)

Ópályi (5000 Ft/év)

Orbányosfa (24000 Ft/év)

Őrbottyán (36000 Ft/év)

Őriszentpéter (33000 Ft/év)

Örvényes (39600 Ft/év)

Ősi (16000 Ft/év)

Öskü (14000 Ft/év)

Padár (8000 Ft/év)

Paszab (10000 Ft/év)

Pázmánd (19600 Ft/év)

Pécsdevecser (5000 Ft/év)

Pécsely (30000 Ft/év)

Penc (18000 Ft/év)

Perbál (22500 Ft/év)

Pétervására (12000 Ft/év)

Pethőhenye (20000 Ft/év)

Petrivente (13000 Ft/év)

Piliscsév (16000 Ft/év)

Pogány (12000 Ft/év)

Ráckeresztúr (25000 Ft/év)

Rajka (14000 Ft/év)

Rezi (25000 Ft/év)

Rum (17000 Ft/év)

Sámsonháza (4000 Ft/év)

Sándorfalva (16000 Ft/év)

Sáregres (8000 Ft/év)

Sárisáp (10000 Ft/év)

Sárkeresztes (10000 Ft/év)

Sáta (8000 Ft/év)

Siklós (23000 Ft/év)

Somberek (10000 Ft/év)

Somlójenő (20000 Ft/év)

Somlóvásárhely (20000 Ft/év)

Söréd (17000 Ft/év)

Súr (11000 Ft/év)

Sükösd (10000 Ft/év)

Sülysáp (9600 Ft/év)

Szabadbattyán (16000 Ft/év)

Szabadhídvég (8000 Ft/év)

Szabadi (6000 Ft/év)

Szalánta (10000 Ft/év)

Szalapa (12500 Ft/év)

Szászvár (17000 Ft/év)

Szederkény (10000 Ft/év)

Szendehely (15000 Ft/év)

Szentdénes (6000 Ft/év)

Szentes (12000 Ft/év)

Szigetcsép (18000 Ft/év)

Szigethalom (22500 Ft/év)

Szigetújfalu (20000 Ft/év)

Szigetvár (12000 Ft/év)

Szob (24000 Ft/év)

Sződ (24000 Ft/év)

Tabajd (15000 Ft/év)

Tamási (12000 Ft/év)

Tapolca (15000 Ft/év)

Tar (10000 Ft/év)

Tard (12000 Ft/év)

Tardos (10000 Ft/év)

Tarnaméra (5000 Ft/év)

Tataháza (4000 Ft/év)

Tekenye (8000 Ft/év)

Tengelic (16000 Ft/év)

Tenk (6000 Ft/év)

Tiszabercel (10000 Ft/év)

Tiszaörs (20000 Ft/év)

Tiszapalkonya (16000 Ft/év)

Tivadar (4000 Ft/év)

Tokodaltáró (5000 Ft/év)

Tomor (12000 Ft/év)

Tompa (17000 Ft/év)

Tótvázsony (45500 Ft/év)

Újszentiván (15000 Ft/év)

Úrkút (16000 Ft/év)

Vác (26000 Ft/év)

Vácduka (45000 Ft/év)

Vámosmikola (20000 Ft/év)

Várvölgy (17500 Ft/év)

Vasvár (6000 Ft/év)

Végegyháza (6000 Ft/év)

Velény (7000 Ft/év)

Vérteskethely (32000 Ft/év)

Villány (19000 Ft/év)

Vindornyafok (14000 Ft/év)

Vöröstó (45000 Ft/év)

Zalaegerszeg (45000 Ft/év)

Zalahaláp (12000 Ft/év)

Zalakomár (22000 Ft/év)

Zalalövő (12000 Ft/év)

Zalasárszeg (20000 Ft/év)

Zalaszentgrót (12000 Ft/év)

Zaránk (8000 Ft/év)

Zichyújfalu (10000 Ft/év)

Zsarolyán (2000 Ft/év)

Magánszemélyek kommunális adója településenként

Az alábbbi táblázatban felsoroljuk az összes települést, ahol az Államkincstár nyilvántartása szerint érvényben van jelenleg a magánszemélyek kommunális adója. A táblázatban, ha többféle adózási aleset (és ennek megfelelő összeg) van érvényben, akkor a legmagasabb összeg került feltüntetésre. Azt viszont ismét hangsúlyoznunk kell, több helyen is eltérhet a pontos szabályozás abban, kinek mennyi adót kell fizetnie és milyen esetben élvez valaki mentességet.

Néhány példa a mentességre: Budapesten a 2. kerületben nem kell magánszemélyek kommunális adóját fizetnie annak, akinek Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján rendszeres (évente legalább hat hónap időtartamban) pénzbeli és természetbeni támogatás kerül megállapításra; a 65. életévet betöltött adóalanyoknak; aki hadigondozottak ellátási formáiban részesül; annak a látási fogyatékos személynek, aki vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül; vagy annak az adóalanynak, aki, illetve akinek a házastársa kiskorú gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. A kerület díszpolgára, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím, valamint a II. Kerületért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet 6/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és 2. § (5) bekezdésének megfelelő személy, továbbá a Kossuth- vagy Széchenyi-díj kitüntetésben részesült személy a címek odaítélését követő öt évig mentes a magánszemély kommunális adója alól.

Gyakori, hogy szociális helyzet, gyermekszám, illetve életkori alapon adnak az önkormányzatok mentességet. Sokszor élveznek mentességet a zártkerti és külterületi telkek, garázsok. Van, ahol csak az üres telkek jelentenek kivételt, máshol akár az üdülők, nyaralók is. Gyakran mentesek az olyan építmények, amelyeket építményadó fizetési kötelezettség terhel, vagy az olyan telek, ami után telekadót kell fizetni.

Vannak azonban egészen érdekes mentességi feltételek is. Bábolnán például mentes a magánszemély kommunális adója alól a telek; a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész; valamin az az adóalany, aki tárgyévben igazoltan részt vett mellkas-szűrővizsgálaton (tüdőszűrés), vagy méhnyakszűrésen, vagy vastagbélszűrésen, vagy az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrésen (mammográfia), vagy prosztata-szűrésen.

Ehhez hasonlóan Esztáron mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az adóalany, aki tárgyévben igazoltan részt vett mellkas-szűrővizsgálaton (tüdőszűrés), vagy méhnyakszűrésen, vagy vastagbélszűrésen, vagy az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrésen (mammográfia), vagy prosztataszűrésen, vagy anyajegyszűrésen. A mentesség csak arra az adóévre vonatkozik, amelyik évben a szűrővizsgálaton való részvételre sor kerül. (A mentesség nem vonatkozik azokra a szűrésekre, amelyek az önkormányzat saját szervezésében, az önkormányzat saját költségére, a szűréseknek a település közigazgatási területére történő szervezése keretében valósul meg.)

Ezért is érdemes megnézni a helyi adók pontos feltételeit a lakóhelyünkön, vagy azokon a településeken, ahol ingatlan van a tulajdonunkban. Számos mentességi eset is van, illetve az adó mértéke megváltozhatott időközben. Mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizessük be a helyi adókat, és akkor biztosan nem lesz tartozásunk.