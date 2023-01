Fogatlan oroszlán lett a szuperállampapírból: de akkor mibe érdemes pénzt menekíteni 2023-ban?

Indulásakor még jogosan kapta meg a szuperállampapír nevet a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+), hiszen akkor az évente majdnem 5 százalékos fix hozam még kifejezetten vonzó volt. Viszont ez azóta sem változott, a 20 százalék feletti infláció mellett pedig ez már vaskos negatív reálhozamot jelent. Így most sokaknak érdemes elgondolkodni az alternatív befektetési lehetőségekről.

2019-es bevezetésekor az volt a MÁP+ újdonsága, hogy a 3 százalék körüli infláció mellett pozitív reálhozamot biztosított. Öt évre átlagosan majdnem 5 százalékos hozam már akkor sem tűnt kimagaslónak, de legalább a bankbetétek folyamatos elértéktelenedése, és a nulla kamatok mellett nem veszítettünk rajta. Emellett előnye a konstrukciónak, hogy bármikor minimális költséggel visszaváltható, nem kell vele várni az évfordulóig - áll az elemzésben, amit az Aegon Alapkezelő munkatársai készítettek a Pénzcentrumnak.

Nagyrészt ezeknek volt köszönhető, hogy rögtön ráaggatták a “szuperállampapír” nevet és folyamatosan emelkedett az eszközben elhelyezett vagyon. Ennek köszönhetően a csúcson, 2021 végén több mint 6000 milliárd forint volt a MÁP+ állománya, vagyis a lakossági befektetők gyorsan rátaláltak az állampapírra. Ezután aztán egy év alatt megfeleződött az állomány, most már 3000 milliárd alatt van

- mondták az elemzők.

Ennek oka, hogy tavaly ilyenkor 8 százalék körüli infláció mellett sokan még jogosan reménykedtek abban, hogy csak átmenetileg lesz negatív a reálhozamuk, nem érdemes rögtön visszaváltaniuk a papírokat. Legutóbb, novemberben viszont már 22,5% volt az infláció, ami kövér veszteséget jelent az 5 százalékos éves kamat mellett reál értéken, ráadásul a várakozások szerint 2023-ban tobábbra is magas, 15-18 százalék lehet az éves átlagos infláció. Vagyis tartósan jelentős negatív reálhozamot lehet elérni az egykori szuper lakossági eszközzel, ez pedig egyre többeket terelhet másfelé.

Mozdulni, de merre?

Persze nem biztos, hogy érdemes rögtön eltávolodni a lakossági állampapíroktól. A MÁP+ eddigi állománycsökkenése is elsősorban átáramlást jelentett a többi lakossági termékbe, elsősorban az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírba (PMÁP).

A hírek szerint 2023-ban az adósságkezelő egyrészt egy fix kamatozású új termékkel készül, másrészt pedig ahogy folytatódik a pénz kiáramlása a MÁP+-ból, előbb-utóbb várható majd annak átárazása magasabb kamattal. Vagyis idén is érdemes lehet a lakossági állampapírokra is figyelni

- hívták fel a figyelmet. A MÁP+-ból kiáramló tőke akár más eszközökben is keresheti a helyét. Jelenleg például az intézményi piacon is jóval magasabb, többnyire 10 százalék feletti hozamokat látunk. Ez pedig azt jelenti az egyre kevésbé vonzó szuperállampapír helyett reális alternatívát jelenthetnek a kötvényalapok is, vagy akár más befektetési alapok is.

Persze gondolkodhatunk más eszközosztályban is, aki mondjuk a részvények vagy a nyersanyagok áremelkedésében bízik. Ezeknek azonban a kockázata is magasabb, érdemes abból kiindulni, hogy aki eddig állampapírt vett, az a biztonságot tartotta szem előtt és ezen nem akar változtatni.