Ebben a megyében keres a legjobban egy bolti eladó: nem a fővárosban a legjobbak a bérek

A megyék boltos eladóinak bérei egy kivétellel elmaradnak az országos átlagtól. Budapesten is. Novemberre persze majdnem mindenütt emelni kellett év közben is, visszaköszönt a munkaerőhiány. A bolti eladók megyés bérollója 118 ezer forint, Fejér és Nógrád között - írja a blokkk.com.

2021 novemberében a boltos eladók havi bruttó átlagkeresete 325 ezer forint volt, júniusban még csak 289 ezer forint. Hiába, a visszaerősödött munkaerőhiány megdolgozta a boltos javadalmazást is, emelni kellett a béreket, különben nem lett volna, aki a polcra való árut emelgetné. Egy évvel korábban, 2020-ban 275 ezer forint volt az éves átlag a bolti eladók körében, a novemberi pedig 302 ezer forint. Ebben az évközi mozgásban már a remélt felfutó karácsonyi bevásárlási láz, a készülődés is benne volt (ami azután mérsékelt íven mozgott csak a járvány miatt akkor), de ez minden esztendő történései közé tartozik a boltos világban. És az országos átlagtól a fizikai dolgozók körében 20 ezer forinttal még mindig elmarad a boltos eladók keresete, de ez azért kisebb a korábbiaknál, néhány ezressel.

A boltos eladók bérében egy-egy megye gazdasági fejlettsége a döntő, nyilván a vásárlóerő, népességszám, közlekedési viszonyok, vagy éppen az idegenforgalom mellett. Így nem véletlen, hogy Fejér megyét Budapest és Pest megye követi. Veszprém helye az élbolyban a balatoni ingatlanpiacot is követi, hiszen sokan választották állandó lakóhelyként a tópartot. Somogy is az első felében tanyázik a sorolásnak.

A határ közelsége is számít, nyilván Vas, vagy Győr-Sopron megyékből csak egy ugrás átjárni akár ingázva is a szomszéd boltjába dolgozni, de Komárom megyében is ügyelnie kell erre a boltosnak a béralkuban. Bár jócskán alábbhagyott a bevásárlóturizmus az országszélen, de azért ez is számít egy keveset, például Csongrádban. Békés, Hajdú, Nógrád a sorolás végén találtak helyett, ez az elmúlt évekhez hasonló képet jelent: