Súlyos ezrekkel húzza le a magyarokat a saját bankjuk: itt a számlatrükk, amivel elkerülheted

Ha te is azok közé tartozol, akik SMS értesítést kapnak a netbanki belépésekről, számlamozgásokról, vagy a kártyás vásárláskor, akkor rossz hírünk van. Ugyanis így jó eséllyel havi több száz, sőt több ezer forintot költesz csak erre, miközben ugyanezeket az értesítéseket több banknál már ingyenes push üzenetben is megkaphatnád. Ezzel pedig rengeteg pénzt tarthatsz meg, és akár teljesen ingyenes lesz a bankszámlád kezelése is.

Rengetegen nem számolunk utána, azonban a bankszámlák költsége számos tételből áll össze, ami miatt havi, vagy éves szinten fizetendő összeg változhat, és ez attól is függ, hogy ki intézi a pénzügyeinket. Az olyan rossz szokások, mint a túl sok készpénz, bankfióki utalások, sőt számlavezetési költségek is meglehetősen feltornázhatják a banki költségeinket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ide tartoznak a számlával kapcsolatos történésekről érkező SMS-ek is, hiszen ezek sem éppen olcsók, darabja 20-40 forint között van az egyes bankoknál, vagyis havi 50-100 értesítés bizony már önmagában 2-4 ezer forint kiadást jelent, ez az összeg nem túlzás, hiszen sokan a számlamozgásokról, a kártyahasználatról és a netbanki belépésekről is kérnek értesítést, ha pedig nincs még csak minimális összeghatár sem beállítva, hogy miről jöjjön üzenet, akkor bizony elszállhatnak a költségek. Erre hívta fel a figyelmet a Bankmonitor, bankszámla kalkulátoruk számításai szerint hagyományos SMS értesítések nélkül két olyan számlát is találtunk, ahol átlagos használat mellett az első két évben egyetlen fillért sem kellene fizetnünk, míg SMS-sel már nem akadt egyetlen ilyen sem. Ezek egyike a CIB ECO bankszámla (feltéve, hogy a Bankmonitoron keresztül igényli valaki), míg a másik az UniCredit Bank Partner Aktív Zéró számlája. Amennyiben azonban ragaszkodunk az SMS-hez, és nem elég a mobiltelefonra érkező push értesítés, akkor bizony fizetnünk kell érte. Ha a bankodnak van mobilbank alkalmazása úgy elfelejtheted az ósdi SMS-eket. Az alkalmazás mellett pedig a banknak rendelkeznie kell push értesítési funkcióval, ami azonban már nem minden banknál érhető el. Nem kell azonnal bankot váltanod, főleg ha elégedett vagy a szolgáltatásokkal, esetleg lakáshiteled kamatkedvezménye odaköt egy adott bankhoz. Érdemes ellenőrizni, hogy a bankod mobilbankja tud-e push üzeneteket küldeni. Ha a bankodnak van mobilbank alkalmazása úgy elfelejtheted az ósdi SMS-eket. Az alkalmazás mellett pedig a banknak rendelkeznie kell push értesítési funkcióval, ami azonban már nem minden banknál érhető el.

Címlapkép: Getty Images

