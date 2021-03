Még hogy a magyar nők egyenlők a férfiakkal: itt a bizonyíték, hogy ez nem igaz

A világ egy tetemes részével szemben Magyarországon kimondottan egyenlőnek számítanak a nők és a férfiak. Egy friss ranglista szerint azonban, hazánk előtt mégis áll 19 ország, ahol még jobb a helyzet. Ezek pedig jellemzően mind európai országok. A most vizsgált egyenlőségi aspektusok vizsgálatakor kiderült az is, hogy a nők miben szenvednek súlyos egyenlőtlenséget a férfiakkal szemben Magyarországon. A problémát a munka világában, ezen belül is a keresetekben kell leginkább keresni.

Egy hét múlva, március 8-án tartják a Nemzetközi nőnapot, ami a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Ennek apropóján a Világbank kiadott egy friss tanulmányt, amelyben a világ országait rangsorolja a nők helyzete alapján. A kiadvány legfőbb kérdése,

azonos jogok és lehetőségek illetik-e meg a nőket az élet különböző területein, mint a férfiakat,?

A ’Women, Business and The Law 2021’ kötet összesen 8 dimenzióban vizsgálja a nők helyzetét, úgy mint:

mobilitás,

munkahely,

fizetések,

házasság,

szülőiség,

vállalkozás,

eszközök (tulajdonjog),

nyugdíj.

Ezekben pedig olyan kérdésekre keresi a választ, mint például a nők ugyanúgy választhatnak-e lakóhelyet, mint a férfiak, vannak-e jogszabályok például a munkahelyi szexuális zaklatás ellen, előírja-e törvény, hogy azonos munkáért ugyanannyi pénz járjon a nőknek és férfiaknak vagy például, hogy jár-e a nőknek legalább 14 hetes szülés utáni fizetett szabadság. A dimenziókban egyenként 100-100 pontot lehet összesen elérni, amiknek összesítésében derül ki az egyes országokhoz tartozó végső pontszám (0-100).

Nők egyenjogúsága

A Világbank által vizsgált 190 ország közül, mindössze 10 érte el a nők és férfiak teljes egyenjogúságát jelentő 100 pontot a kiadvány listájában. Ezek az országok Kanada kivételével minden európai országok voltak, úgy mint: Belgium, Franciaország, Dánia, Lettország, Luxembourg, Svédország, Izland, Portugália és Írország.

A 100 pontos országokat sorrendben a 97,5 pontos országok követték, ezekből összesen 9 volt, ami szintén mind európai volt, az egyetlen kivételt Új-Zéland jelentette. A 19 legegyenlőbb országok után következtek a 96,9 pontot elérő országok. Ezekből számszerűleg 5 volt, Ausztrália, Ausztria, Magyarország, Norvégia és Szlovénia. Mindez pedig azt jelenti, hogy bár a teljes egyenlőség sajnálatos módon még mindig nem adatott meg hazánkban sem a nők és férfiak között,

Magyarország a világ 3. leginkább egyenlő nemzetei között tartható számon a világon.

A fent már ismertetett 8 vizsgálati dimenzió közül Magyarország 7-ben a maximálisan elérhető 100 pontot kapta. Egy volt, ahol a kiadvány hiányosságokat fogalmazott meg, az pedig a fizetések dimenziója volt. Itt Magyarország a 100-ból összesen 75 pontot kapott. Ugyanis hazánkban nem teljesül makulátlanul az egyenlő munkáért egyenlő bérezés elve a gazdasági szereplők minden szegmensében.

Ez pedig a gyakorlatban azt is jelenti, hogy bár Magyarország a nők és férfiak közötti egyenlőséget tekintve a 3. legegyenlőbb országok közé tartozik, mégis van nálunk összességében 19 ország, ahol a nők egyenlőbbnek számítnak az üzlet és jog világában.

Női egyenlőség a világban

A Világbank által vizsgált 190 ország közül csupán 39 ország ért el 90 fölötti pontszámot a 100-ból. Az utolsó ilyen éppen keleti szomszédunk, Románia. Érdekes ugyanakkor, hogy innentől lefelé is bőven találni olyan országokat, amikről elsőre, anyagi jólétük okán nem feltételeznénk, hogy a nők ennyivel egyenlőtlenebbek mint a férfiak. Ilyen ország például Svájc (85,6), de például északi szomszédunk, Szlovákia (85) is.

80 pont alatt ugyanakkor csak egyetlen európai ország szerepel az listán, Ukrajna 79,4 ponttal. Szomszédunktól ráadásul még jobban lemaradva szerepel az összesített világranglistán Oroszország, a maga 73,1 pontjával. A lista legvégén 4 olyan ország szerepel, ami még a 30 pontot sem érte el a Világbank listáján, ezek csökkenő sorrendben Qatar (29,4), Szudán (29,4), Kuwait (28,8) és Jemen (26,9).

