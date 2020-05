Lassan vége a kényszer home office-nak: de vajon mi jön utána? Mondd meg te!

2020. március 16. óta aki csak teheti, az home office-ban dolgozik, hogy ezzel is csökkentse a koronavírus terjedésének kockázatát. Most azonban, hogy a járvány első szakasza lezárult, és már nem otthonmaradás a legfőbb védekezési forma, hamarosan a konyhai munkavégzésre száműzött munkavállalók élete ismét megváltozik. Vagy az is lehet, hogy mégsem? Egy kérdőív segítségével szeretnénk felmérni most olvasóink tapasztalatát és véleményét, hogy merre halad tovább a világ.

Sokan gondolják, hogy már sosem fogunk visszatérni oda, ahonnan március elején elindultunk. Az utóbbi évek egyik legforróbb HR témája kétség kívül az otthoni munkavégzés lehetőségének kérdése volt, a fiatalabb generáció, akik frissen léptek a munkaerőpiacra, már szinte el sem tudták képzelni, hogy hétfőtől péntekig egy irodában töltsék a napjaikat. Aztán egyik pillanatról a másikra azok is megtapasztalták, milyen az otthoni munkavégzés, akiknek azelőtt eszük ágában sem volt a konyhaasztalnál görnyedni napi 8-10 órán keresztül.

De vajon mit tartogat számunkra a jövő? Vajon megváltozik-e a szélirány? és a magyar irodisták hajlandóak lennének 100 százalékban otthonról dolgozni ezentúl? Többek között ezekre a kérdésekre is keressük a válaszokat az alábbi kérdőívünk segítségével. Ha van rá 5 -10 perced, és szívesen gondolkodnál velünk együtt a jövőn, akkor segítsd azzal a munkánkat, hogy válaszolsz az alábbi kérdésekre.

