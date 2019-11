Hamarosan a legtöbb magyar így fog melózni? Minden ebbe az irányba mutat

Habár azt még nem tudni, hogy akár tíz év múlva melyek lesznek a legvonzóbb szakmák, az azonban egyértelmű, hogy az atipikus foglalkoztatási formák egyre nagyobb szerepet kapnak a cégek életében. Mindez érthető akkor, ha tudjuk, hogy egy munkavállaló akkor végzi a legjobban a munkáját, ha a munkaidő és a magánélet arányának és beosztásának lehetőségét a lehető legrugalmasabban kezelheti - véli a K&H, ahol évek óta kiemelt figyelmet fordítanak az atipikus foglalkoztatás, azaz a részmunkaidő és a kötetlen munkarend feltételeinek kialakítására.

A mai fiatalok azt talán még nem tudják, milyen hivatást választanak majd, az azonban több mint valószínű, hogy nem fognak 8-tól 5-ig az irodában ülni. A piaci trend ugyanis egyértelműen a rugalmas munkavégzés irányába mutat: Japánban véget ért az élethosszig tartó munkavállalás kora, az USA-ban a várakozások szerint 2022-re a munkaerő fele már szabadúszóként fog dolgozni, de Magyarországon is egyre inkább jellemző a rugalmas foglalkoztatás. A Big Office Day alkalmából nemrég bemutatott hazai kutatás szerint ugyanis amellett, hogy a megkérdezett munkavállalók közel negyede (24%) hatékony megoldásnak tartja, ha az otthonról történő munkavégzés miatt nem járnak be minden nap, a dolgozók harmada akár a fizetéscsökkentést is vállalná heti egy nap otthoni munkavégzésért cserébe. Minden ötödik munkavállaló pedig már nem is menne olyan céghez, ahol nem biztosított a home office lehetősége.

Rugalmas munkaidő és munkarend

Meggyőződésünk, hogy egy munkavállaló akkor végzi a legjobban a munkáját és hozza ki magából a legtöbbet. Ha - az összetartó csapat, a szakértő munkatársi környezet és a szakmai kihívást és fejlődési lehetőséget biztosító feladatok mellett - a munkaidő és a szabadidő, magánélet arányának és beosztásának lehetőségét a lehető legrugalmasabban kezelheti. A K&H ezért évek óta kiemelt figyelmet fordít az atipikus foglalkoztatás, azaz a részmunkaidő és a kötetlen munkarend feltételeinek kialakítására

- mondta el Végh József, a K&H HR igazgatója.

A rugalmas munkaidő lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalók - a családi kötelezettségeikhez is igazodva - maguk oszthatják be munkaidejüket. Ennek egyrészt az a feltétele, hogy a munkakör jellege megengedje ezt a fajta rugalmasságot, másrészt szükség van a megfelelő szabályozási és technikai háttér biztosítására, beleértve a laptopot és a biztonságos adattovábbítás lehetőségét

- hangsúlyozta ki a HR szakértő.

Rendhagyó munkaviszony



Tevékenységünkből adódóan alapvetően szinte mindenki határozatlan idejű munkaviszonyban áll nálunk, de projekt alapon előfordul határozott idejű munkaviszony is. Egy másik példa a közelmúltból a babaváró hitel miatti hirtelen megnőtt kérelmek feldolgozására foglakoztatott határozott idejű szerződéssel rendelkező munkatársak. Ilyen esetben sor kerülhet munkaerő-kölcsönzésre is, aminek előnye, hogy nagyon hamar rendelkezésre áll a munkatárs, hiszen nem kell végigmenni a klasszikus kiválasztási folyamaton

- tájékoztatott Végh József. A fiatalok esetében egyre gyakoribb a szakmai gyakorlat, ami a szakember szerint mindkét fél számára előnyös, hiszen a cégek és a fiatalok oldaláról egyaránt eredményesen működhet, de jellemző gyakorlat a nyugdíjas kollégák alkalmazása is, akik a nyugdíj mellett általában részmunkaidőben látják el feladataikat.