Bizonytalan helyzetben több tízezer magyar család: nem lesz, aki ellássa őket

A magyar egészségügyben számos terület küzd szakemberhiánnyal: kórházi és háziorvosi állások tartósan betöltetlenek, ápolókból folyamatos a hiány, a gyógyszerészek, és asszistensekből szintén többre lenne szükség. Nincs ez másként a védőnői körzetekben sem, csak erről ritkábban esik szó.

Csecsemőkortól egészen a gyermek 6 éves koráig, illetve az iskolavédőnői tevékenységet folytatók még tovább részt vesznek a gyermekek egészségügyi ellátásában, és a kismamák, anyukák gondozásában is. A Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) mottója nem véletlenül Védőnők az egészséges boldog családokért - a kisgyermeket nevelő családok egészsége ugyanis nagyban a védőnői szolgálat felelőssége is. Azonban a szakemberhiány ezen a területen megoldhatatlan problémának tűnik.

2017-ben a regisztrál üres állások száma megközelítőleg 400 volt, azonban rengeteg körzetben már hosszú évek óta helyettesítéssel oldják meg a szakemberhiányt a MAVE által korábban közölt adatok szerint. Így hivatalosan nem számít betöltetlennek - helyettesített körzet persze lehet tartós távollét, vagy szülési szabadság, GYED/GYES miatt is, viszont a betöltetlen és helyettesített körzetek száma együttesen 999 körzetet tesz ki. Az egyesület úgy tudja,

a 2010-es évek elején még 200-250 között volt az üres álláshelyek száma, amely 2016 végére 400-ra emelkedett.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a Pénzcentrum kérésére azt közölte, 2020-ban hozzávetőleg jelenleg 3292 területi védőnő és 893 iskolavédőnő tevékenykedik aktívan a védőnői ellátásban és 293 db területi védőnői körzet és 45 db iskolai védőnői szolgálat betöltetlen. A helyettesítéssel ellátott területi védőnői szolgálatok száma 448 db és 61 db iskolai védőnői szolgálatot látnak el helyettesítéssel.

Ezek szerint a betöltetlen álláshelyek száma csökkent 2017 óta, viszont a helyettesített körzetek száma nőtt. Azt pedig nem lehet tudni, hogy hány olyan védőnői körzet van, ahol a dolgozók nem helyettesítenek, hanem másodállásban dolgoznak. A helyettesítéseket a védőnők pedig egyéni megegyezés szerint, de nem egy teljes fizetésért végzik a körzetekben - így a helyettesítés a fenntartók számára (önkormányzatoknak, kórházaknak) jobban megéri.

Arra vonatkozóan, hogy jelenleg hányan dolgoznak aktívan védőnőként, "hozzávetőleges" szám áll rendelkezésre, tekintettel a helyettesített és betöltetlen szolgálatokra, hiszen lehet olyan védőnő, aki főállása mellett nem egy, hanem esetleg több szolgálaton is helyettesít, figyelembe véve a heti maximális 60 órás munkarendet

- írta magyarázatul a NEAK arra, hogy miért csak megközelítőleg tudják közölni az adatokat. Vannak tehát, akik több körzetben is ellátnak helyettesítést, több állásban vannak, illetve vállalkozóként végzik a tevékenységüket, róluk azonban nem szólnak a statisztikák. Így feltételezhető, hogy a hiány nagyobb, mint amit a betöltetlen és helyettesített körzetek adataiból ki lehet olvasni.

Ezen pedig az új egészségügyi törvény sem fog segíteni, sokkal valószínűbb, hogy rontani fog. A szakdolgozók egy része úgy nyilatkozott, hogy el fogja hagyni a pályát - mivel az orvosokkal együtt el kell szenvedniük az új törvény hátrányait, előnyt viszont - mint a rendkívüli béremelés - nem látnak belőle. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kampányba is kezdett, hogy megmaradjon az a kevés előny, ami ezzel a szakmával jár.

Az új törvény egyrészt arra sarkallhatja a jelenleg védőnőként dolgozókat, hogy hagyják el a pályát és megakadályozza őket másodállás vállalásában, amelyek tovább növelik a betöltetlen körzetek számát. Ezen túlmenően egyes intézkedések nem teszik vonzóvá pályaválasztás szempontjából sem a védőnői hivatást.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az orvosokat, egészségügyi dolgozókat összefogó (szak)szervezetek nem elégedettek az új törvénnyel, amely tovább súlyosbíthatja az egészségügyi ellátórendszer jelenleg is fennálló problémáit. Természtesen a dolgozókra gyakorolt hatás a legközvetlenebb, de nem szabad elfelejteni: az ellátórendszer működésképtelensége a lakosságot is sújtani fogja. A szakemberhiány már eddig is súlyos probléma volt, azonban jelen állás szerint még kevesebb orvos, ápoló, védőnő láthatja majd az eddigi feladatokat - amelynek végső soron a gondozottak és betegek látják kárát.

