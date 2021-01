Betegszabadság 2021: ennyi a betegszabadság mértéke, betegszabadság kalkulátor 2021

Mennyi betegszabadság jár, mekkora a betegszabadság mértéke? Betegszabadság kalkulátor 2021: ennyi a betegszabadság 2021 során. Mutatjuk, a betegszabadság hány százalék!

A betegszabadság és a táppénz kérdésköre minden munkavállaló és munkáltató működésének fontos alappillére, főként idén, a koronavírus járvány tombolása alatt. Mi történik velünk, ha koronavírusosak leszünk, vagy elrendelik a házi karantént? Mennyi betegszabadság jár az idei speciális esetekben, van-e egységes szabályozás a karanténra? Cikkünkben a betegszabadság és a táppénz kapcsán olyan fontos kérdéseket válaszolunk meg, mint: mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között, a betegszabadság hány százalék az alapfizetésünkhöz képest, a karantén betegszabadságnak vagy táppénznek minősül?

Mi a betegszabadság, ki jogosult a betegszabadság igénybevételére?

A betegszabadság 2021 során is egy kiemelt fontosságú alapellátás, ami minden olyan munkavállalónak jár, aki betegség miatt ideiglenesen keresőképtelenné válik. Betegszabadság igénybevételére jogosult az az alkalmazott, aki a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozik, illetve betegszabadság jár a kormánytisztviselők, állami szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó személyeknek is. Nem jár betegszabadság viszont a saját időbeosztással rendelkező egyéni vállalkozóknak, a társas vállalkozások nem munkaviszonyban rögzített tagjai részére és a megbízotti munkaviszonyban tevékenykedő személyek számára sem (pl. ügynökök).

Mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között?

A betegszabadság és a táppénz elválasztása nagyon egyszerű: a keresőképtelenség évi első 15 napjában betegszabadság jár (év közben kezdődő munkaviszony esetén arányosan jár a betegszabadság is), ezt meghaladóan pedig a beteg munkavállaló a betegség okától függően táppénzre lesz jogosult - ezt az ellátást maximum egy éven keresztül kaphatja.

Mind a betegszabadság, mind a táppénz igénylését orvosi igazolással kell alátámasztanunk. Fontos kiemelnünk azt is, hogy Magyarországon 9 különböző táppénz kódot különböztetünk meg, amelyek különböző szituációkat foglalnak magukban. Nem minden táppénzes szituációt előz meg betegszabadság, más és más a szimpla betegség, a veszélyeztetett terhesség vagy az üzemi baleset esete is.

Ki számít keresőképtelen személynek?

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (1997. évi LXXXIII. törvény 44. paragrafus) rögzíti, hogy melyek a keresőképtelenség általános kritériumai. Az a munkavállaló számít keresőképtelennek, aki:

betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni;

az anyák, ha kórházi ápolás alatt álló (egyévesnél fiatalabb) gyermeküket szoptatják;

a szülő, a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt, ha a gyermeke mellett tartózkodik egy fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;

a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és egyébként a gyermeket a saját háztartásában neveli;

aki várandóssága, szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;

aki 12 - 18 év közötti beteg gyermekét otthon ápolja / akinek 12 - 18 év közötti gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;

aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;

akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap / akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, / aki járványügyi, vagy állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkakörben (átmenetileg) sem foglalkoztatható;

aki a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő.

A betegszabadság hány százalék 2021-ben?

A járulék összege a betegszabadság és a táppénz esetében is igazodik az alapbérünkhöz: a betegszabadság alatt a távolléti díj 70%-a illeti meg a beteg dolgozót, amely ugyanabban a formában adóköteles, mint a rendes bérünk. A betegszabadság összege teljes mértékben a munkáltatót terheli az alatt a 15 nap hosszúságú idő alatt, míg kitartanak napjaink.

Azt, hogy pontosan mennyi betegszabadság jár egy munkavállalónak, egyszerűen kiszámíthatjuk egy betegszabadság kalkulátor 2021 segítségével, vagy könnyű fejszámítással: szorozzuk be bruttó bérünket 0,7-tel, majd vonjuk le a szokásos terheket a családi állapotunknak, élethelyzetünknek megfelelő kedvezményeket figyelembe véve, és meg is kaptuk, pontosan mennyi betegszabadság jár!

Betegszabadság 2021: betegszabadság igénylés

Így, hogy ismert a betegszabadság mértéke és tudjuk, hogy betegszabadság mennyi jár és meddig vagyunk jogosultak rá, nézzük meg, hogy mik a betegszabadság igénylés feltételei! Forduljunk háziorvosunkhoz, kórházi ellátás esetén a kórházi orvoshoz, aki igazolja a keresőképtelenség állapotát. Az igazolás elbírálása betegszabadság és táppénz esetén is egyformán működőképes, azt a munkahelyünk személyügyi osztályán vagy közvetlen vezetőnknél be kell mutatni.

Betegszabadság koronavírus és karantén alatt

A betegszabadság és a táppénz kérdése sokakat foglalkoztat járványveszély idején. Ilyen esetben a munkáltató kötelezett a lehető legbiztonságosabb, egészségmegőrzésre alkalmas munkakörnyezet biztosítására (munkahelyi egészségügyi előírások) - ám nem elhanyagolható a munkavállaló felelőssége sem a mindennapi óvintézkedések megtételében (maszkhasználat, gyakori kézmosás, fertőtlenítés stb.).

A munkáltató felel az olyan megbetegedésért, amikor a dolgozó bizonyítottan munkavégzés közben (például üzleti úton) kapja el a koronavírust, ebben az esetben baleseti táppénz (a bér 100%-a) jár, amelyet a munkáltatót terheli. Ha egy munkavállaló a munkavégzésétől függetlenül kapja el a koronavírust, a betegszabadság alapkritériumai vonatkoznak rá (15 nap betegszabadság, a bér 70%-a, majd táppénz). Hatósági elkülönítés, vagyis karantén esetén, a munkavállaló állapotától függetlenül táppénz jár, ez is igazolt keresőképtelenségnek minősül.

Karantén (nem betegség, csak elkülönítés) esetén, ha a munkáltató és a munkavállaló kölcsönösen megegyezik, végezhető távmunka otthonról. Rendkívüli helyzetben, csoportos karanténban akár egy egész irodahelyiséget is otthoni munkavégzésre lehet kötelezni. Ha a járványhelyzetben a munka nem végezhető el home office-ból, akkor elrendelhetnek fizetés nélküli állásidőt is - ezek az esetek munkáltatótól és szituációtól függően változhatnak.

Áttekintés: kinek, mennyi betegszabadság jár 2021-ben?

A betegszabadság 2021 során is a munkaviszonyban dolgozó alkalmazottak egyik legfontosabb járandósága keresőképtelenség esetén (keresőképtelen az, aki saját, vagy gyermeke betegsége miatt kényszerül a munkavégzéstől elmaradni). A betegszabadság hány százalék munkabérünkhöz viszonyítva? A válasz: 70%, amit 15 napon keresztül vehetünk igénybe (természetesen koronavírusnál is). Ha karanténba kerülünk, táppénz jár, rendkívüli esetekben pedig fizetés nélküli állásidő is elrendelhető.

Címlapkép: Getty Images