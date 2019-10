3 gyakori hiba karrierváltáskor: az anyagiakon kívül az életed is rámehet

Egy új álláslehetőség mindig kecsegtető az ember számára, főleg hogyha az jóval nagyobb anyagi elismeréssel jár együtt, mint amiben a régi munkahelyén része volt. Ilyen helyzetekben azonban nagyon könnyű hibázni, és hosszú távon rossz döntést hozni, amire az ember nem csak anyagilag, de érzelmileg is rámehet. Nem is beszélve arról, hogy egy új munkalehetőség könnyen felboríthatja még egy jól működő pár életét is, aminek csúnya következményei lehetnek. Mutatjuk, mi a három legtöbbet elkövetett hiba ilyen helyzetekben, de azt is, hogyan lehet ezeken felülemelkedni.

Az erősen munkaerőhiányos hazai környezet egyre többeket sarkall arra, hogy új munkát keressenek, a jelenleginél jobb fizetésért, akár még több rizikót vállalva is váltsanak. A munkahelyváltás azonban sohasem egyszerű feladat, a keresgélés és az interjúzás sok bosszúságot és stresszt okozhat, ami nem csak a munkaváltáson gondolkodó ember életét keserítheti meg, hanem közvetlen környezetét is.

Kiváltképp nagy ramazuri alakulhat ki abból, ha például egy pár mindkét tagja stabil állással rendelkezik, ám egyikük mégis új munkalehetőséget kap, aminek a feltételei sokkal kecsegtetőbbek, mint a jelenlegiek. Ahhoz azonban, hogy a kívánt állás összejöhessen a páros mindkét felének el kell költözniük, ne adj isten a másik félnek a lakáson kívül még a munkáját is fel kell adnia párja üdvözöléséért.

Ez kemény szituáció, nagy vitákat kavarhat, és végső soron az egész kapcsolat gazdaságilag és érzelmileg is rámehet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a felek előrelátóan cselekedjenek egy ilyen helyzetben. Ennek érdekében Jennifer Petriglieri, egyetemi docens, pszichológus összegyűjtött 3 kritikus hibát, amit a párok gyakran elkövetnek a fent leírt szituációban, aminek következtében az egész kapcsolatuk mehet a levesbe.

Ne hozz pusztán az anyagiak alapján döntést!

Álmaink melója király fizetéssel bármikor szembe jöhet velünk, ezért azonban lehet, hogy óriási áldozatokat kell hozni. Nevezetesen, elképzelhető hogy a munka érdekében legalább a páros egyik felének el kell költöznie otthonról, esetleg huzamosabb ideig ingázni kényszerül. Ezzel akaratlanul is magányossá téve párja életét, ez az együtt-nem-lét pedig nagy feszültségekhez vezethet, ami könnyen eszkalálódhatnak.

A magas fizetés tehát egyértelműen egy munkaváltásra ösztönző tényező, azonban ha ezért túl nagy árat követel a szóban forgó munka, akkor a feleknek rendkívül kiegyensúlyozottnak kell lenniük, és őszintének egymás felé, ugyanis ha ez nem következik be, akkor a nagy pénz ígérete könnyen visszafelé sülhet el, felszámolva ezzel akár az egész kapcsolatot.

Gyakran megtörténik az is, hogy a páros egyik tagja ténylegesen egy másik országba vagy lakóhelyétől igen távol kényszerülni költözni egy munka miatt. Ilyen esetekben a távolság már akkora, hogy a párok döntési kényszerben vannak: vagy mennek együtt vagy véget vetnek a kapcsolatnak. Ha a második mellett döntenek, nyílván nincs miről beszélni, azonban ha az első mellett, akkor is bonyolódhat a dolog.

"Munkám során nem egy embertől hallottam, hogy "bezzeg, én csak miatta költöztem ide vagy oda". Ezek az esetek nagyon nehezek, hiszen ezekben a szituációkban az egyik fél azt érzi, hogy ő maga többet áldozott a párjáért, mint az érte. Ha ezek az energiák feltörnek, és a felek ezt nem tudják megfelelően kezelni, akkor ez gyakran már a "vég kezdete" - mondta a szakértő.

Ha tehát a felek egy állás miatt nagy döntés elé kerülnek, akkor a pszichológus azt tanácsolja, üljenek le megvitatni egymás között saját határaikat, félelmeiket és a kettőjükben rejlő potenciál további kiaknázását. Valahogy így:

Figyelj, nagyon izgatott vagyok az új lehetőség miatt, de szeretném a legjobb döntést meghozni, amiben mind a ketten egyetértünk. Ezért nagyon hasznos lenne, hogyha beszélgetnénk erről, mit jelentene egy ekkora lépés kettőnk közös életében.

A szakértő tanácsával kapcsolatban egyébként azt mondja, hozzá még soha senki nem jött vissza azzal, hogy egy ilyen beszélgetésnek semmi értelme sem volt, sőt éppen az ellenkezője jött be. Ez persze nem jelentette azt, hogy mindig happy end volt a sztori vége, de ilyen kritikus helyzetekben jobb, ha időben kiderülnek a dolgok, mintsem hogy a felek tönkretegyék egymást.

Ne rövidtávban gondolkodj!

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy hirtelen, komolyabb gondolkodás nélkül belevágnak valami újba, valami nagyba. Ez azonban csak rövidtávon lehet kifizetődő, hosszú távon ritkán. A szakértő szerint ilyenkor igazából a döntések hozzák meg az ember, nem pedig fordítva.

Láttam már olyat, hogy a páros női tagja visszaköltözött szülőhazájába, mert ott sokkal több pénzt keresett, mint a férfi hazájába. A férfi követte a nőt, az új helyen azonban nem talált olyan munkalehetőséget, amiben ki tudott volna bontakozni. Ez odáig vezetett, hogy a férfi, stagnáló karrierje miatt frusztrált lett, és ezt a kapcsolatok sínylette meg

- mesélte a pszichológus, hozzá téve, hogy a páros esetében alapvető probléma volt, hogy a női fél túl hamar döntött és nem gondolt bele igazán hosszú távon milyen következményei lehetnek egy ilyen döntésnek. Ilyen esetek persze országhatárokon belül is előfordulhatnak vagy akár egy nagyobb városon belül is. Persze itt kevésbé áll fenn az a helyzet, hogy a páros egyik tagja ne találjon kvalitásához megfelelő munkát, de a kapkodás, bárhol is történjen komolyan megmérgezheti a kapcsolatot.

Ne maradj csöndben!

Bár a karriersikerek minden ember életében ingadoznak, egy páros tagjai könnyen belelökhetik magukat statikus szerepekbe: támogató vs. támogatott. A statisztikák azt mutatják, hogy azoknál a pároknál sokkal több a konfliktus, ahol felborul a támogató - támogatott szerepkör, nevezetesen súlyosan eltolódik egyik vagy másik irányba. Míg azok a párok sokkal kevesebbet veszekednek, akik kölcsönösen támogatják egymást a magánéletben. És igen, ez a karrierre is igaz.

Sokszor fordul elő, hogy a sikeres fél elkezd anyáskodni kevésbé sikeres partnere fölött vagy éppen fordítva a kevésbé sikeres fél érzi magát mindig frusztráltnak saját helyzete miatt, amiért a másikat okolja. Akárhogy is, ezek közül egyik sem viszi jó irányba a kapcsolatot. A szakértő kiélezett szituációkban azt javasolja a feleknek, hogy a

szóhasználatból kezdjék el kitörölni a te tetted ezt, vagy te csináltad, miattad volt az egész, és kezdjenek el többes szám első személyben, azaz "mi"-ként megnyilvánulni, ezzel elismerve kettőjük közösségét, együtt vállalva a felelősséget is a döntéseikért

- hangsúlyozza a pszichológus, aki mindezzel arra világít rá, hogy az egyéniesedés helyett sokszor sokkal célravezetőbb az együttműködés, főleg ha problémák megoldásáról van szó.