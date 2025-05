Ez az idei év legstresszmentesebb szakmája: jól megfizetik, végzettség sem kell

A munkahelyi stressz ma már szinte mindenki életének része, ám egy átfogó amerikai felmérés szerint vannak olyan foglalkozások, amelyek jelentősen kevesebb idegi megterheléssel járnak. Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma közel 900 szakmát értékelt egy 0-tól 100-ig terjedő stresszskálán, ahol a legkevésbé megterhelő munkák – mint például a térképész, levéltáros, CNC-programozó vagy környezetvédelmi közgazdász – 52–56 közötti pontszámot kaptak. Ezek a munkakörök általában kiszámítható munkarenddel, kevés szociális interakcióval és fokozott precizitásigénnyel járnak, cserébe viszont sok esetben szerényebb fizetéssel kecsegtetnek. Ugyanakkor akadnak kivételek is, például a környezetvédelmi közgazdász vagy az üzemanyagcella szakmérnök, akik éves szinten akár 40 millió forintot is kereshetnek, miközben viszonylag nyugodt környezetben dolgoznak.

Szinte minden munkavállaló szembesül időről időre a munkahelyi stressz valamilyen formájával, legyen az határidő, főnöki nyomás, ügyfélkapcsolatok vagy az állandó elérhetőség. Az Amerikai Pszichológiai Szövetség legfrissebb kutatása szerint az emberek 77 százaléka tapasztalt stresszt az elmúlt hónapban, ami jelzi: ez az életünk szerves részévé vált.

Ennek ellenére léteznek olyan munkakörök, amelyek – ha nem is teljesen stresszmentesek – jóval kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb napi rutint kínálnak. Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma egy közel 900 foglalkozást felölelő felmérésben rangsorolta a szakmákat stresszterhelés szerint, és bár még a legalacsonyabb pontszám is 50 felett volt egy 0-tól 100-ig terjedő skálán, a különbségek így is árulkodóak. A következő ábrán összegyűjtöttük a listán szereplő legkevésbé stresszes munkákat és feltüntettük a hozzájuk tartozó kalkulált pontszámot is (látható, hogy több foglalkozás is szerepel ugyanazzal az értékkel).

A lista egyik legnyugodtabb foglalkozása a térképész és fotogrammetrikus. Ezek a szakemberek digitális vagy hagyományos térképek készítésével és frissítésével foglalkoznak, különféle földrajzi adatok alapján. Munkájuk precizitást és koncentrációt igényel, de általában laboratóriumi, irodai környezetben dolgoznak, minimális emberi interakcióval. Ehhez a pályához földtudományi vagy geoinformatikai végzettség szükséges, és az átlagos éves kereset az Egyesült Államokban körülbelül 75 000 dollár, ami átszámítva mintegy 30 millió forint évente.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a lista: ezek a legbiztonságosabb országok arra az esetre, ha jönne a harmadik világháború Kifejezetten pesszimizmusra ad okot, hogy sem az első, sem a második világháború kitörése sem állt senki érdekében, azok mégis kitörtek.

A környezetvédelmi közgazdász szerepe azért is különleges, mert a nyugodt munkakörnyezet mellett kifejezetten jól fizet. Ezek a szakemberek gazdasági modellekkel és statisztikákkal vizsgálják a környezetvédelmi politikák hatásait, és javaslatokat tesznek fenntartható gazdasági intézkedésekre. Munkájuk jelentősége egyre nő, a zöldátállás és a klímaváltozás elleni küzdelem kapcsán. Ehhez általában közgazdasági diplomára és környezetvédelmi ismeretekre van szükség. A szakmában dolgozók átlagos éves jövedelme meghaladja a 114 000 dollárt, ami a mai árfolyamon (1 USD ≈ 370 Ft) mintegy 42 millió forint.

A csomagoló- és töltőgép kezelője viszonylag monoton, de kiszámítható munkát végez. Ezek a dolgozók gépeket felügyelnek, amelyek dobozokat, palackokat vagy más csomagolásokat töltenek meg különböző termékekkel. A munkához nem szükséges felsőfokú végzettség, viszont betanítás után elvárják a gépkezelés biztonságos elsajátítását. A kereseti lehetőségek szerényebbek: az éves fizetés az Egyesült Államokban 35–40 ezer dollár körül alakul, ami nagyjából 13–15 millió forintot jelent évente.

A levéltárosok munkája különösen csendes és stresszmentes környezetet kínál. A dokumentumok, történeti anyagok rendszerezése, megőrzése, digitalizálása és kutatók számára való elérhetővé tétele főleg könyvtárakban, múzeumokban vagy intézményi levéltárakban történik. Ehhez a munkához általában informatikai, könyvtártudományi vagy történelmi végzettség szükséges. A fizetések 50–60 ezer dollár között mozognak évente, ami forintban körülbelül 19–22 millió.

A CNC-programozók a modern ipari gyártás nélkülözhetetlen szereplői. Ők írják és állítják be azokat a számítógépes programokat, amelyek vezérlik a fém- vagy műanyag alkatrészeket gyártó gépeket. A feladat technikai tudást, precizitást, de nem állandó emberi kapcsolatot igényel, így stressz szempontjából ideális lehet azoknak, akik jobban érzik magukat műszaki közegben. A szakmához műszaki szakképzés vagy technikusi végzettség szükséges, és akár 60–70 ezer dolláros (23–26 millió forint) éves fizetést is lehet vele elérni.

A villamosberendezés-összeszerelők elsősorban gyártósorokon dolgoznak, ahol elektromos komponenseket szerelnek össze. Itt is fontos a precizitás, a szabályok betartása, de kevés a külső nyomás vagy ügyfélkapcsolat. A munkakör nem követel felsőfokú végzettséget, viszont elvárás a műszaki alapismeret. Az átlagos jövedelem éves szinten 40–50 ezer dollár között mozog, azaz 15–19 millió forint körül.

Az ipari ökológusok a gyárak, üzemek és ipari tevékenységek környezeti hatásaival foglalkoznak, és tanácsokat adnak arra, hogyan csökkenthető a szennyezés, hogyan lehet fenntarthatóbban működni. Tudományos alapon dolgoznak, rendszerint környezetmérnöki vagy biológiai végzettséggel rendelkeznek. A munkavégzés általában terepen és irodában történik, és jellemzően nyugodt tempóban. Éves szinten 70–90 ezer dolláros jövedelem (26–34 millió forint) érhető el vele.

Az üzemanyagcella szakmérnök egy új, de dinamikusan fejlődő terület képviselője. Ezek a mérnökök hidrogénalapú energiamegoldásokat fejlesztenek ki, amelyek tisztább alternatívát jelentenek a fosszilis üzemanyagokkal szemben. Mivel a szakterület újdonságnak számít, nagy az igény a szakemberek iránt, akik éves szinten akár 100–120 ezer dollárt is kereshetnek (37–45 millió forint). A munka innovatív, de kevés közvetlen stresszel jár, jellemzően kutató-fejlesztő laborokban zajlik.

Az autópálya-karbantartók és gépi adagoló-rakodómunkások szintén alacsony stresszű munkákat végeznek, bár fizikai megterhelés jellemző lehet rájuk. Előbbiek az utak, hidak, közlekedési infrastruktúrák karbantartását végzik, míg utóbbiak az építőiparban vagy logisztikai központokban dolgoznak anyagmozgató gépekkel. E munkakörök jellemzője a kiszámíthatóság és a strukturált napi rutin. Az éves kereset jellemzően 35–50 ezer dollár körül alakul, ami 13–19 millió forintnak felel meg.

Bár egyik felsorolt szakma sem teljesen mentes a stressztől, közös bennük, hogy jellemzően kiszámítható, kevés szociális interakcióval vagy felelősséggel járó munkakörökről van szó. Ez a lista jól mutatja, hogy nem feltétlenül a leglátványosabb vagy legjobban fizető állásokban találjuk meg a legnagyobb lelki nyugalmat – viszont azok számára, akik a kiegyensúlyozottságot és a stabilitást keresik, ezek a pályák komoly alternatívát jelenthetnek.