Drasztikusan fogy a magyar: lassan nem lesz, aki dolgozzon az üzemekben

Februárban a foglalkoztatottak száma lényegében stagnált, miközben a munkanélküliségi ráta 4,5%-ra emelkedett – derül ki a KSH friss adataiból. Bár a gazdaságilag aktívak száma nőtt, ez főként a munkanélküliek táborának bővüléséből fakadt. A munkaképes korú népesség hirtelen csökkenése statisztikai anomáliára utalhat, ami megnehezíti az adatok értelmezését. A kilátások szerint a foglalkoztatás lassú növekedésére lehet számítani, a munkanélküliségi ráta pedig várhatóan az év második felében kezd csökkenni.

Februárban 4 millió 682 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma a 15-74 év közötti munkaképes korú népesség körében, ami lényegében megegyezett az egy évvel korábbival. A gazdaságilag aktívak száma 3,7 ezer fővel nőtt egy hónap alatt és a tavaly ilyenkor látotthoz képest nem változott. A februári munkapiaci adatok értelmezhetőségét azonban nehezíti, hogy a KSH a 15-74 éves népességben egy hónap alatt közel 27 ezer fős esést mutatott ki. Ennek köszönhetően a gazdaságilag nem aktívak száma is mintegy 30 ezer fővel csökkent. Utoljára a KSH 2017-2018 fordulóján mutatott ki ehhez hasonló mértékű egyhavi esést a munkaképes korú populációban, amire (különösen mivel most nem decemberről januárra, hanem januárról februárra következett be a zuhanás) nem igazán lehetett számítani.

2025. februárban a KSH által közölt egyhavi munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal 4,5%-ra emelkedett, ami megfelelt várakozásunknak, de magasabb a Bloomberg konszenzusnál (4,4%). Februárban a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest 5,9 ezer fővel, az egy évvel korábbi adathoz képest pedig 1,8 ezer fővel emelkedett.

Kilátások

A februári adatok nagyjából stagnálást jeleznek a foglalkoztatottak számában, ami bíztató, a tavaly ősszel tapasztalt foglalkoztatás-csökkenést követően. A gazdaságilag aktívak száma is nő, ami ugyancsak jó hír, ugyanakkor ez most a munkanélküliek számának emelkedésének köszönhető. Utóbbi a gyengélkedő ipari szektor és a szezonális hatások miatt nem meglepő, így az, hogy a munkanélküliségi ráta is kissé emelkedett, ugyancsak nem jelent meglepetést - írja kommentárjában Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője.

A következő hónapokban egyelőre nem várjuk azt, hogy a munkanélküliségi rátában érdemi javulás kezdődjön el. Azonban ahogy a gazdaságban megindulhat a felívelés, az év vége felé már minden bizonnyal javulást fogunk látni. A foglalkoztatás növekedése lassú lehet, mivel a cégek a gyenge gazdasági helyzet mellett sem bocsátottak el tömegesen munkaerőt, ezért a felívelés megindulásakor várhatóan nem lesz nagyon gyors a toborzás megindulása sem. Mindezek miatt idén a munkanélküliségi ráta éves átlagban a tavalyi 4,4%-hoz hasonló mértékű lehet. Év végére azonban az elmúlt hónapokban látottnál már némileg alacsonyabb munkanélküliségi rátákat láthatunk majd.