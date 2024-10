Családi pótlék Németország: itthon 2008 óta nem emelik, bezzeg a németeknél - sok magyar is megkaphatja

A családi pótlék Németországban 2024-ben havi 250 euró gyermekenként, ami az aktuális árfolyamon számolva körülbelül 100 ezer forintot, de még gazdasági mutatók arányítás tükrében is 57 ezer forintot jelent. A családi pótlék Németországban jelentős különbséget mutat a magyar viszonyokhoz képest, ahol az egy gyermek után járó családi pótlék mindössze 12 200 forint havonta, két gyermek esetén gyermekenként 13 300 forint, míg három vagy több gyermek esetén 16 000 forint jár. Míg Németországban 2020 óta is több ízben emeltek a családi pótlék összegén, hazánkban ez a támogatási forma 2008 óta nem változott.

A német és magyar családi pótlék összehasonlítása számos érdekes különbséget és hasonlóságot tár fel mind a támogatások összege, jogosultsági feltételek, mind pedig a kifizetések időtartama és gyakorisága tekintetében. Németországban a családi pótlékot (Kindergeld) szinte minden gyermek után megkapják a szülők, függetlenül attól, hogy német állampolgárok, vagy külföldiek, akik Németországban dolgoznak és adóznak.

Magyarországon szintén jogosultak a családi pótlékra mind a magyar állampolgárok, mind azok a külföldiek, akik itt dolgoznak vagy laknak. Az igénylés feltételei tehát mindkét országban viszonylag széles körűek, de Németországban a támogatás összege az első gyermek után is teljes értékű, míg Magyarországon egy rögzített összeg jár gyermekenként.

A családi pótlék vizsgálata Németországban azért is érdekes, mert évről-évre egyre több magyar vállal munkát Németországban és ahogy azt már fentebb írtuk ez a fajta juttatás nekik is jár. A KSH adatai szerint a külföldön dolgozó magyarok száma 109 ezer fő volt, ami közel nyolcezerrel haladja meg az egy évvel korábbi 101 300-as adatot. Ez az érték háromezres növekedést mutat az előző hónaphoz képest is. A külföldi munkavállalók száma novemberben magasabb volt a mostaninál, akkor elérte a 110 ezret. A legmagasabb értékeket azonban még a Covid-járvány és a brexit előtt mérték, amikor ez a szám meghaladta a 120 ezret.

Családi pótlék Németországban 2024-ben

Az összegek tekintetében jelentős különbség van a két ország között. Németországban 2023-ban az első és második gyermekre 250 euró havonta jár, míg a harmadik gyermek esetén még magasabb, a negyedik vagy további gyermekek után pedig ennél is többet kapnak a családok. Ezzel szemben Magyarországon 2024-ben az összeg egy gyermek után 12 200 forint havonta, két gyermek esetén gyermekenként 13 300 forint, míg a harmadik vagy további gyermekek után 16 000 forintot kapnak a családok. A következő táblázatban részletesen össze is szedtük, hogy 2020 és 2024 között hogyan alakultak a családi pótlék összegek hazánkban és Németországban.

Jól látható, hogy csak a vizsgált 5 évben a németeknél számos emelés történt, a legfrissebb jelentős emelés 2023 januárjában történt, amikor egységesen 250 euróra növelték az első két gyermekre járó összeget, míg Magyarországon az utolsó emelés 2008-ban történt, azóta a családi pótlék összege nem változott, tehát több mint 15 éve változatlan.

Ha a fenti ábrán átkattintunk a másik táblázatba ott az látható, hogy az az összeg, amely a németeknél jár/járt az elmúlt időszakban családi pótlékként, magyar viszonylatban pontosan mit jelent. Ugyanis nagy hiba lenne abba a csapdába esni, hogy szimplán csak átváltjuk az aktuális euró értékével az adott összegeket, mivel kár lenne eltagadni, hogy összességében az élet, a költségek valamivel drágábbak a németeknél, mint hazánkban. Így szükségszerű átváltani az összegeket úgy, hogy arányítjuk a vásárlóerő mutatók segítségével a táblában szereplő összegeket.

Látható, hogy így valamivel kevesebb összegek jönnek ki, de így is közel négyszer több a német családi pótlék összege minden esetben. Tehát ha az aktuális 250 eurós összeget nézzük, az október 7-ei árfolyamon számolva kb. 100 ezer forintot jelent. Ami pedig átszámolva,

ha a németeknél kapunk 100 ezer forint értékben eurót, az olyan, mintha itthon kicsivel több mint 57 ezer forintot kapnának a családok gyerekenként, családi pótlék gyanánt.

Tényleg jár a magyaroknak is ez a németországi családi pótlék?

A családi pótlék Németországban nemcsak német állampolgároknak, hanem külföldieknek is nyitott, amennyiben megfelelnek bizonyos feltételeknek. Ezek a feltételek függnek attól, hogy az illető EU-s állampolgár, vagy az Európai Unión kívüli országból érkezett, például Svájcból. Az alábbiakban részletesen ismertetem, hogyan működik a rendszer külföldiek esetében, külön figyelembe véve az EU-s és nem EU-s állampolgárokat.

A Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Szövetségi Családügyi, Időskori, Női és Ifjúsági Minisztérium) által közölt részletes dokumentum szerint az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, így a magyar állampolgárok, könnyebben férnek hozzá a német családi pótlékhoz. Az EU-s szabályozások alapján minden uniós állampolgárnak, aki Németországban dolgozik vagy ott él, joga van igényelni a Kindergeldet, feltéve, hogy teljesíti a szükséges feltételeket.

Feltételek:

Tartózkodási hely vagy munka: Az EU-s állampolgároknak rendelkezniük kell állandó lakcímmel Németországban, vagy Németországban kell dolgozniuk. Ha valaki határozatlan ideig Németországban él, de nem dolgozik, akkor is jogosult lehet a Kindergeldre.

Az EU-s állampolgároknak rendelkezniük kell állandó lakcímmel Németországban, vagy Németországban kell dolgozniuk. Ha valaki határozatlan ideig Németországban él, de nem dolgozik, akkor is jogosult lehet a Kindergeldre. Adózási kötelezettség: A családi pótlék igénylésének egyik feltétele az, hogy a kérelmező Németországban fizessen adót, vagy a német szociális rendszerhez járuljon hozzá.

A családi pótlék igénylésének egyik feltétele az, hogy a kérelmező Németországban fizessen adót, vagy a német szociális rendszerhez járuljon hozzá. Gyermekek tartózkodása: A családi pótlék jár a Németországban élő gyermekek után, de akkor is igényelhető, ha a gyermek egy másik EU-s tagállamban, például Magyarországon él. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a támogatást arányosan csökkentik, figyelembe véve az adott országban járó hasonló juttatást.

A nem EU-s állampolgárok, például a svájciak esetében szigorúbb feltételek vonatkoznak a Kindergeld igénylésére. Svájc esetében ugyanakkor az ország és az EU között fennálló különleges megállapodások miatt több kedvezmény is érvényesíthető, így hasonló bánásmódra számíthatnak, mint az EU-s állampolgárok.

Ezeken felül azért érdemes észben tartani még pár információt, melyek speciális helyzetben állnak fent. Ilyen például, ha a család egy része másik országban él, és az adott országban is jár valamilyen családi támogatás. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a német Kindergeldet csökkentik vagy kiegészítő támogatásként folyósítják.

De, ha valaki Németországban dolgozik, azonban a családja egy másik országban, például Magyarországon vagy Svájcban él, akkor is jogosult lehet a Kindergeldre. Az EU-s és EFTA-s szabályozások alapján a Kindergeld-et akkor is lehet igényelni, ha a család egy része nem Németországban tartózkodik, de a kérelmező Németországban dolgozik és ott fizet adót.

Meddig jár Németországban a családi pótlék 2024-ben a családoknak?

A kifizetések időtartamában is különbségek mutatkoznak. Németországban a családi pótlék alapvetően a gyermek 18. életévéig jár, de meghosszabbítható egészen 25 éves korig, amennyiben a gyermek felsőoktatási intézményben tanul vagy valamilyen képzésben vesz részt. Magyarországon a családi pótlék 16 éves korig jár, de meghosszabbítható, ha a gyermek középiskolába jár, legfeljebb 20 éves koráig, illetve speciális esetekben, például fogyatékossággal élő gyermekek esetén 23 éves korig.

Az igénylés és az adminisztráció folyamata is különbözik a két országban. Németországban az igénylés egyszerű, online elérhető, a kifizetés havonta történik, és az összege minden hónapban automatikusan utalásra kerül. Magyarországon az igénylés általában papíralapú vagy a kormányzati portálon keresztül történik, és bár az adminisztráció egyszerű, a kifizetések időzítése változhat.

Mindkét országban van lehetőség további adókedvezményekre is. Németországban a családok a Kindergeld mellett adókedvezményben is részesülhetnek, amelyet „Kinderfreibetrag”-nak neveznek. Ez különösen a magasabb jövedelmű családok számára kedvező, mivel választhatnak a családi pótlék és az adókedvezmény között, attól függően, hogy melyik biztosít számukra nagyobb pénzügyi előnyt. Magyarországon a családi adókedvezmény is fontos szerepet játszik, különösen több gyermeket nevelő családok számára, hiszen jelentős kedvezményeket kapnak az adóalapjukból, bár a családi pótlék maga nem adóköteles.

A családpolitikai kontextust tekintve Németországban a Kindergeld része egy szélesebb jóléti rendszernek, amely magában foglalja a szülői szabadságot, gyermekgondozási támogatásokat és más társadalombiztosítási elemeket is. Magyarországon a családi pótlék mellett a kormány számos családpolitikai intézkedéssel is támogatja a családokat, mint például a CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény) és a babaváró hitel, amelyek különösen a gyermeket vállaló fiatal családokat célozzák.

Magyarországon a családi pótlék összege 2008 óta változatlan, így az elmúlt öt évben is ugyanaz maradt: 12 200 forint egy gyermek esetén, 13 300 forint két gyermek után, és 16 000 forint három vagy több gyermek után. Németországban a Kindergeld összege 2020-ban változott először az első és második gyermekre, majd 2023-tól egységesen 250 euró járt minden gyermekre.

A két országban különböző társadalmi hatásai vannak a családi pótlék rendszerének. Németországban a családi pótlék része a szociális juttatások szélesebb hálójának, amely csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket és elősegíti a gyermekek jólétét. Magyarországon a családi pótlék összege nem nőtt az inflációval párhuzamosan az elmúlt években, ezért a családok számára inkább az egyéb családtámogatási programok, mint például az adókedvezmények, biztosítanak nagyobb pénzügyi segítséget.