Itthon nem emelik, bezzeg a sógoréknál: mutatjuk, mennyi az osztrák családi pótlék összege 2024-ben - sok magyar is megkaphatja

Döbbenetesen nagy a különbség a magyar és az osztrák családi pótlék 2024-es összegei között. Az, hogy nálunk ez az összeg 15 éve nem emelkedett, mindenki előtt ismert, de a sógoroknál még nagyon kihegyezett szabályok is vannak - alaposan felkészülve arra is, ha valaki nem áll meg három gyermek vállalásánál. Utánajártunk, miko a legfőbb különbségek, és annak is, hogy mennyi magyar lehet erre hogosult - mert az már korábban kiderült, hogy Ausztria felé nem szűnt meg a magyarok kivándorlása.

Hazánkban éppen másfél évtizede, 2009 óta egyetlen forinttal sem emelkedett a családi pótlék összege. Jelenleg egy gyermek után 12 200, két gyermek után 13 300, három vagy több gyermek esetén (természetesen fejenként) 16 000 forintot ad a magyar állam. Léteznek még egyéb kitételek, amelyek változtatni képesek ezeken az összegeken, erre hamarosan kitérünk bővebben is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az osztrák családi pótlék esetében teljesen más a helyzet. A családi pótlék összege Ausztriában sokszorosan meghaladja a magyar szintet, ráadásul jó hír, hogy a megfelelő feltételek teljesülése esetén a magyarok is igényelhetik. Lássuk, pontosan mennyi családi pótlék jár Ausztriában a magyaroknak 2024-ben! Mennyi az osztrák családi pótlék összege 2024-ben? Lássuk először a magyar összegeket, csak hogy aztán legyen mivel összehasonlítanunk az osztrák számokat. 2024-ben a családi pótlék Magyarországon a következőképpen alakul: egy gyermek után alapvetően 12 200 forint jár;

ha a gyermeket a szülő egyedül neveli, akkor 13 700 forint;

két gyermek esetén gyermekenként 13 300 forint;

egyedülálló szülőknél két gyermek után gyermekenként 14 800 forint;

három vagy több gyermek után gyermekenként 16 000 forint jár;

amikor a szülő egyedül nevel három vagy több gyermeket: 17 000 forint/gyermek;

a tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelő szülők 23 300 forintot kapnak gyermekenként;

amikor pedig a szülő egyedül van ebben a helyzetben, 25 900 forintot kap minden gyermek után. Ausztriában a kormányhivatal oldaláról vett információink alapján a következőképpen néz ki a családi pótlék. Érdekesség, hogy itt életkorhoz is kötik az összeget, mégpedig így: 0-3 éves korig: 132,30 euró ( átszámítva 52 ezer forint)

52 ezer forint) 3-10 éves korig: 141,50 euró (átszámítva 55 ezer forint)

10-19 éves korig: 164,20 euró (átszámítva 64 ezer forint)

19 éves kor felett (erre lent kitérünk): 191,60 euró (átszámítva 75 ezer forint) Az utolsó pont a Magyarországról ismert módon úgy néz ki, hogy alapesetben eddig, tehát 19 éves korig jár az osztrák családi pótlék. Ha a gyermek még felsőoktatásban, szakképzésben vagy továbbképzésben tanul, akkor az állam folyósítja a családi pótlékot, csak annak 24 éves koráig. 20 éves korig nem számít, mennyi a gyermek jövedelme, az ezután megkeresett pénz jövedelemhatárának és a családi pótlék viszonyának azonban sarkalatos szabályai vannak. A pénzosztogatás azonban itt nem áll meg: természetesen számít az is , hány gyermekünk van, és mint itthon is, megkülönböztetnek kategóriát a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelőknek is. Két gyerek esetén a havi összeg 8,20 euróval,

Három gyereknél havonta 20,20 euróval,

Négy gyereknél havonta 30,70 euróval,

Öt gyereknél havonta 37,20 euróval,

Hat gyereknél havonta 41,50 euróval,

Hét vagy több gyereknél havonta 60,30 euróval emelkedik a fent mutatott alapösszeg - gyermekenként.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó "plusz összeg" havonta 180 eurót tesz ki. Mit kell tenned, hogy te is igényelhesd? 2015 óta minden, Ausztriában született gyermek esetében automatikus a családi pótlék, ahogy a gyermek bekerült a hivatalos állami rendszerbe. Persze ez nem azt jelenti, hogy jó ötlet lenne csak ezért most ott szülnöd egy gyereket - több feltételnek is meg kell felelned, ha osztrák családi pótlékot szeretnél. Ezek a feltételek a következők: rendelkezned kell ausztriai munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal

a gyermeked veled együtt él egy háztartásban

alapesetben a családi pótlék az anyának jár: az apa is kaphatja, de ezt külön kérvényezni kell

a gyermek 19 éves kora után csak akkor jár a pótlék, ha a gyerek tanul (illetve néhány kiegészítő, speciális esetben) - erről fentebb bővebben írtunk

a gyermek fogyatékossága esetén a családi pótlék 25 éves korig járhat, vagy egyedi elbírálás alapján még tovább Igény, az van rá Nem csoda persze, hogy a magyarokat is érdekelheti ez a téma, hiszen amit az osztrák kormány adataiból is kiderült, tavaly már megint rekordot döntött a kint élő vagy dolgozó magyarok száma. Az adatok szerint a 2023-as évben összesen 107 ezer magyar állampolgár élt kint a sógoroknál, csaknem egyharmaduk, 29 ezer fő Bécsben. A második legnépszerűbb térség a linzi központú Felső-Ausztria volt ebben az összevetésben. Érdekesség, hogy a magyar határral szomszédnak számító Burgenlandban alig nyolcezer magyar élt 2023-ban, pedig valaha ez a terület arról volt híres, hogy honfitársaink itt meg is álltak a boldogulást keresve - vagy persze sokan eleve ingázni mentek csak ki.

Címlapkép: Getty Images

