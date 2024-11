Fusi melók, amivel még részmunkaidőben is rommá keresheted magad most télen

Szopkó Zsófia Link a vágólapra másolva

Az év végi hajrában egyre többen fordulnak alkalmi vagy részmunkaidős állások felé, hogy enyhítsék a karácsonyi kiadások és a januári hónap anyagi terheit. A kiskereskedelem, logisztika és rendezvényszervezés területén a legnagyobb a kereslet, ahol akár bruttó 2 000–3 500 forintos órabérek is elérhetők, egyes pozíciókban pedig még ennél magasabbak is. A 25 év alatti munkavállalók kedvezményezett helyzetben vannak, mivel számukra a keresetük nettóként realizálódik, így egy háromhetes időszak alatt akár 120 000–210 000 forintot is megkereshetnek. A fővárosi és nyugat-magyarországi pozíciók fizetései kiemelkednek, míg vidéken alacsonyabbak az órabérek, de rugalmas munkalehetőségek így is bőségesen akadnak. A szezonális állások nemcsak diákok, hanem másodállást vállalók számára is vonzó megoldást nyújtanak az év végi pénzügyi kihívások kezelésére.

A 2024-es gazdasági környezetben sok magyar állampolgár számára az ünnepek előtti időszak nemcsak a készülődésről, hanem az extra bevételi források kereséséről is szól. Az infláció és a reálbérek alakulása továbbra is kihívást jelent. Bár a reálbérek 2024-ben enyhén növekedtek, az infláció miatt sokan érzik úgy, hogy csökkent a vásárlóerejük. Az ünnepi készülődés és a januári " hosszú hónap " költségei miatt egyre többen keresnek alkalmi vagy részmunkaidős lehetőségeket, amelyek rugalmas időbeosztást és gyors jövedelemszerzési lehetőséget kínálnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A kormány által 2025-re tervezett minimálbér- és garantált bérminimum-emelés várhatóan enyhíti a helyzetet, de a decemberi ünnepi kiadások gyorsan elapaszthatják az anyagi tartalékokat. Ez a pénzügyi nyomás arra ösztönöz sokakat, hogy pluszmunkát vállaljanak akár diákokként, nyugdíjasként, vagy a főállásuk mellett. EZ IS ÉRDEKELHET Minimálbér-emelés 2025: így változik a GYED, GYES, a táppénz és az álláskeresési járadék összege jövőre 2025-ben a minimálbér 9%-kal, 266 800 forintról 290 812 forintra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal, 326 000 forintról 348 820 forintra emelkedhet. Milyen típusú munkák népszerűek az év végén? Az év végi részmunkaidős vagy projektalapú munkák sokszínűsége lehetőséget kínál a gyors és rugalmas pénzkeresésre. A Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, Nógrádi József szerint a részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon alulreprezentált, ami nehezíti az ilyen munkák megtalálását, nyilatkozatában kifejti, hogy az elterjedt negatív megítélést már az elnevezés, a „fusi” munkák kifejezés is jól mutatja. Pedig Európa-szerte komoly hagyományai vannak a részmunkaidős foglalkoztatásnak. Mi azonban a sereghajtók közé tartozunk: a piacon elérhető állások alig 5%-a a részmunkaidős állás, ami rendkívül alacsony szám. A nyugati országokban van olyan, ahol ez az érték eléri a 30-40 százalékos arányt is. Tehát különösen érdekes, hogy a " fusi " negatív kontextusba helyezi a részmunkaidős állásokat, erre több HR portál is kitért, hogy maga a " fusi " vagy "fusizás" egy illegálisnak tekinthető munkaforma, ugyanis a munkavállaló által a munkáltató engedélye nélkül végzett magáncélú tevékenység (adózatlan). Tehát ahogy a HR szakértők is hangsúlyozták már önmagában a " fusi " kifejezés jól mutatja a magyar piac és társadalom hozzáállását a részmunkaidős munkákhoz. Ha pedig az elmúlt éveket nézzük akkor is az látszik, hogy a részmunkaidős munkák piaca nem növekszik és a kereslet sem igazán nagy rá. A Prohuman országos toborzási vezetője felfedte, hogy az adatok azt mutatják, hogy nem tapasztalható számottevő változás az elmúlt évekhez képest. Továbbra is a kiskereskedelemben, a logisztikában és az ügyfélszolgálatoknál látjuk a legnagyobb munkaerőigényt, és ezekben a szektorokban a szezonális kereslet folyamatosan magas - magyarázta Fenyvesi Tamás. Arra kérdésünkre, hogy mely szektorok tudják a legtöbb ilyen rugalmas állást biztosítani, egyetértésben fejtették ki a szakértők, hogy a kitelepülések, a karácsonyi vásárok, az évzáró rendezvények az egyik meghatározó terület. A másik csoportot a logisztikai raktárak, futárcégek alkotják, amelyek teljes terheléssel futnak ilyenkor. A kiskereskedelem is igyekszik behozni az év során elszenvedett veszteségeit – mondta Nógrádi József. A diákmunkákra specializálódott oldalak, mint a Mind-Diák szervezet (tehát a Humán Centrum HR szolgáltató cégcsoport, beleértve Humán Centrum Nyugdíjas Szövetkezetet) pedig megerősítette, hogy a közelgő Black Friday, Mikulás nap, karácsony és újév apropóján számos alkalmi munkalehetőség nyílik, különösen a diákmunkák terén. Ezek iránt nő a kereslet is, egyrészt mert a szezonális, speciális munkákhoz sok esetben magas órabérek tartoznak, másrészt a téli szünidőben, vizsgaidőszakban a diákok is több szabadidővel gazdálkodhatnak. A kereskedelem és logisztika területére pedig hatványozottan igaz, hogy ebben az időszakban kezdődik az „év végi hajrá”, amikor a bevásárlóközpontok, üzletek, webshopok és vendéglátóegységek a megnövekedett forgalom és a szabadságolások miatt kénytelenek folyamatosan és rövid időn belül pótolni a munkaerőt - fejtegette válaszában Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum cégcsoport vezetője. Ezért is érdemes külön lapon említeni ezeket a munkákat, mert mindig az aktuális szezon határozza meg a munka jellegét és a körülményeket. Ami, pedig nagy hatással van a bérezésre és az egyéb juttatásokra is. Ezeknél a munkáknál jellemzően órabért adnak, mert a normál határozott vagy határozatlan idejű teljes, 40 órás foglalkoztatású munkaszerződésekkel szemben itt a beosztás sokkal rugalmasabb. Azt is megteheti a munkavállaló, hogy csak csak kevesebbet órát vállal, ezért egyszerűbb és értelmezhetőbb az órabér. A munkák jellemzően órabéres alapon működnek, de egyes esetekben fix havi bért is kínálnak. A rugalmas időbeosztás és az azonnali kezdés lehetősége különösen vonzó lehet diákok, családos munkavállalók és másodállást kereső munkavállalók számára. Az alkalmi munkavállalók gyakran a túlórákat és extra műszakokat preferálják, mivel ezek magasabb bevételt kínálnak - derül ki Fenyvesi Tamás válaszából. Ezt erősíti meg és egészíti ki Nógrádi József válasza is jellemzően órabér jelenik meg, és ún. EFO, azaz egyszerűsített foglalkoztatási formában vannak alkalmazva a munkavállalók, illetve iskolaszövetkezeten keresztül. Az órabér mértéke 2 000- 2 500Ft/óra általában - egészítette ki. "A szezonális munkák esetén gyakran bruttó 2 500- 3 500 forintos órabérrel kalkulálhatunk, de az idegen nyelvet igénylő munkakörökben (hostess, turizmus, vendéglátás), nehéz fizikai munkáknál (küldemény vagy fenyőfapakolás), vagy ünnepnapokra eső feladatok esetében akár ennél magasabb órabérekre is lehet számítani. Munkaterületek és szezonális lehetőségek "- írta Dénes Rajmund Roland. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Tehát az elemzők válaszai alapján az órabérek valahol bruttó 2 000 és 3 500 forint között mozognak (25 év alattiak esetén nettó is), ha szabunk egy felső és alsó korlátot. Tehát ha heti 20 órás munkával számolunk egy héten 40 000 és 70 000 forint között lehet keresni átlagosan bruttó, ami 4 hetes hónappal számolva bruttó 160 000 és 280 000 forintot jelent. Ha pedig csak a karácsonyi időszakkal kalkulálunk, - mostantól kezdve -, ha valaki jövő héttől vállal munkát, akkor 3 hetet tud vállalni a karácsonyi hét előtt, tehát egy 25 év alatt nettó 120 000 és 210 000 forint körül megkereshet részmunkaidős munkával. De ha valaki bruttó keres ennyit, tehát 25 évnél idősebb, akkor is jó kiegészítés lehet még, mert kb. nettó 79 800 és 139 650 forint pluszpénzt jelent a következő 3 hét. Fenyvesi Tamás, országos toborzási vezető arra is kitért, hogy szektoronként milyen különbségek vannak az órabérek tekintetében az órabérek pozíciótól és tapasztalattól függően széles skálán mozognak. A kiskereskedelmi eladók órabére bruttó 1 534 és 2 200 Ft között alakul, míg a szakképzett pozíciókban, például logisztikai munkatársak vagy ügyfélszolgálati pozíciók esetében 3 500 és 4 000 Ft/óra közötti bruttó bérek érhetők el. Az év végi főszezonban a nagyobb kereslet miatt jellemzően – pozíciótól függően – magasabbak a bérek. EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg elérhető itthon az orbáni 1 milliós átlagbér? Erről azért sokan inkább csak álmodni fognak Orbán Viktor azt mondta, "szeretnénk elérni az ezer eurós minimálbért és a mostani 600 ezer forint körüli átlagbért 1 millió forintra felvinni.Ez 2-3 éven belül lehetséges". Egyéb juttatások és a fusizás A COVID óta rendszeres téma a home office a munkahelyeken, és ez különösen igaz a részmunkaidős munkák piacán is. Főleg, ha valaki teljes foglalkoztatású munkát végez és amellett gondolkodik egy év végi kiegészítésen, akkor preferálja az otthoni munkavégzést. Erről is kérdeztük a HR portálok szakértőit és elmondták, hogy a home office lehetősége ezekben a munkákban általában korlátozott, mivel a legtöbb pozíció személyes jelenlétet igényel. Az eladók, raktári dolgozók és pultosok értelemszerűen nem dolgozhatnak távmunkában. Az ügyfélszolgálati munkák egy része azonban távolról is végezhető, főként a BSC és SSC szektorokban - mondta el Fenyvesi Tamás. Ezek mellett még az ilyen módon betölthető pozíciók jellemzően a "játéktesztelés, ügyfélvisszamérések, online értékesítési feladatok "- egészítette ki Nógrádi József. A kérdéseink során arra is kitértünk, hogy milyen területi különbségek mutatkoznak a részmunkaidős munkákat illetően. A fővárosban gyakran magasabbak a fizetések, de ez a megélhetési költségekre is elmondható. Vidéken általában véve alacsonyabbak a bérek, és bár a keleti országrészben felpörgő beruházások hatására a bérsávok regionális átrajzolása várható, az év végi szezonális munkaköröket ez idén ez a trend még nem érinti szignifikánsan - kezdte Fenyvesi Tamás. Azonban azt is érdemes tisztába tenni, hogy "természetesen minden régióban mások a béradatok. Azokon a területeken, ahol nagyobb a munkanélküliség vagy kevesebb az elhelyezkedési lehetőség, ott jellemzően alacsonyabb a bérezés (ilyen Borsod- Szabolcs- Nógrád- Somogy- Baranya megye) "- húzta alá Nógrádi József. A fizetésekhez illetően a Humán Centrum szakértője azt is elárulta, hogy a hogy a jövedelem tekintetében az ország nyugati részén, valamint főleg a fővárosban és agglomerációjában, általában 10-15%-kal magasabbak az órabérek, mint az ország északi, déli és keleti régióiban - tárta fel a szakértő. Tehát az ünnepi időszakban kínált részmunkaidős és alkalmi munkák kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy valaki kiegészítse bevételét, vagy anyagi biztonságot teremtsen az újév előtt. Bár a szektor kihívásokkal néz szembe, a növekvő kereslet és az egyre változatosabb munkalehetőségek segíthetnek enyhíteni az év végi pénzügyi nyomást. Valamint az is jól látható, hogy a szakértők véleménye alapján a logisztika, a kiskereskedelem és a rendezvényszervezés dominál, de az otthoni munkák és az egyedi feladatok is szerepet kapnak. Érdemes időben lépni, és körültekintően választani az elérhető lehetőségek közül, ha valaki ilyen munkán gondolkodik.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK