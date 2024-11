Brutál jó keresetkiegészítés idén télre: rugalmas fusimeló, 3300-as órabér, tapasztalat sem kell

A fenyőfaárusítás tipikus szezonális lehetőség, amely főként diákokat céloz meg, rugalmas időbeosztással és akár 2 000-3 500 Ft-os órabérrel. Az IKEA például 2024 decemberéig rugalmas időbeosztással és kedvezményes juttatásokkal hirdet munkát, ahol egy hónap alatt akár 200 000–330 000 forintot is kereshetnek a diákok.

A karácsony közeledtével nemcsak az ünnepi hangulat és a vásárlási láz fokozódik, hanem a szezonális munkalehetőségek száma is megnő. Az áruházi kisegítői és vásári eladói munkák ilyenkor különösen népszerűek a diákok körében, mivel ezek ideális alkalmat kínálnak rövid távú pénzkeresetre rugalmas időbeosztással. A fenyőfaárusítás a szezonális diákmunkák egyik tipikus példája, amely országszerte számos helyszínen elérhető.

Egy korábban megjelent őszi-téli diákmunkákról szóló cikkünkben a szakértők is hangsúlyozták, hogy karácsony környékén feltűnően felerősödik az áruházi ás vásári diákmunkák piaca. A Mind-Diák Szövetkezet így nyilatkozott:

az év végi hajrában az áruházi munkák is előtérbe kerülnek, ahová középfokú tanulmányokat folytató diákok is be tudnak kapcsolódni: ezek közé tartoznak például az árufeltöltői, pénztári, bolti eladói munkák. Az ilyen rugalmas, alkalmi jellegű diákmunkákban akár pár hetet is lehet vállalni, nem kell hosszabb távra elköteleződni

– fejtette ki a Mind-Diák Szövetkezet elnöke, Göbl Róbert. Az elmúlt hetekben jelent meg, hogy az IKEA már jövő héttől indítja fenyőfa vásárát, azoknak, akik időben fel terveznek készülni az ünnepre, vagy egész decemberben szeretnék élvezni lakásukban a karácsonyfa látványát. Ezzel párhuzamosan pedig munkaerőt is keresnek ezekbe a vásárokba, derült ki a mellékelt reklámból, amely a közösségi médiában jelent meg:

Jól látható a hirdetésből, hogy bruttó 2 000- 3 300 forintos órabér mellett várják elsősorban diákok jelentkezését. Az időbeosztás teljesen rugalmas, így nem kell 8 órát vállalni naponta. Annyi megkötés van, hogy minimum 1 hétköznapi napot kell vállalni, de ezen felül más előírás nincsen. Bárki jelentkezhet a munkára és a bérezésen felül kedvezményes étkeztetést és közlekedést biztosítanak.

Ha tehát valaki csak egy héten 20 órát vállal és 25 év alatti (SZJA mentes), akkor egy héten 40 ezer és 66 ezer forint között kaphat kézhez, ami ha december 24-ig minden héten valaki tud vállalni ennyit (kb. 5 hét van karácsonyig)

200 000 és 330 000 forint plusz pénzt jelent.

Van máshol is ilyen vásári munkalehetőség?

A fenyőfavásári munkák általában részmunkaidős elfoglaltságot jelentenek, ami jól igazítható az iskolai órarendhez vagy másodállásos elfoglaltságokhoz. A legtöbb esetben heti 20-30 órás munkavégzést várnak el, de vannak teljes munkaidős lehetőségek is. Az időjárás miatt fontos a téli körülményekhez való alkalmazkodás, hiszen a munkavégzés kültéren történik.

A munkáltatók elsősorban segítőkész, jó kommunikációs készségekkel rendelkező diákokat keresnek, akik szívesen segítenek a vásárlóknak a megfelelő fenyő kiválasztásában. Fizikai teherbírás is szükséges, mivel a fák mozgatása, rakodása gyakran a feladat része.

A szezonális munkákért járó órabérek 2 000–3 500 Ft között mozognak, a munkavégzés helyszínétől és a konkrét feladatoktól függően. Ezt gyakran kiegészítik egyéb juttatások, például teljesítménybónuszok vagy bérkiegészítések. A vásári eladói pozíciókban az ügyfélbarát hozzáállás és a segítőkészség szintén ösztönözve lehet bónuszokkal. Azonban jellemzően a nagyobb üzletláncok, amelyeknél fenyővásár van (mint pl.: OBI, Praktiker vagy az IKEA) hirdet elsősorban, mivel az is igen gyakori, hogy a piacokon, köztereken megvalósuló fenyővásárok a már évről-évre bevált személyzetet alkalmazza minden évben.

Diákmunkásként, ha valaki jól bírja a hideg időt, jó fizikummal rendelkezik és nem érzi nehézségnek a vásárlókkal kommunikálni mindenképp egy jó lehetőség lehet, mert igen szépen lehet vele keresni, pláne, ha valaki SZJA mentes. A KSH legfrissebb adatai szerint 2024 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628 800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 433 100 forint volt. Tehát ha valaki 4 héten keresztül tud vállalmi 35 órát, akkor 450 000 forintot is kereshet, amivel meghaladja a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresetét (ami 433 100 forint).