Minimálbér-emelés 2025: így változik a GYED, GYES, a táppénz és az álláskeresési járadék összege jövőre

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben a minimálbér 9%-kal, 266 800 forintról 290 812 forintra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal, 326 000 forintról 348 820 forintra emelkedik, amitől a nettó bérek is növekednek: a minimálbér nettója 193 390 forint, a garantált bérminimumé pedig 231 965 forint lesz. A béremelések hatására számos juttatás, például a gyed, a gyod és az álláskeresési járadék összege is nő. Az infláció és a gazdasági mutatók alakulása miatt a megállapodás újratárgyalható. A változások közel egymillió ember bérét érintik közvetlenül, de a minimálbér emelése a hitelfelvevők számára is kedvezőbb feltételeket teremthet.

Ahogy megírtuk korábban a minimálbér 9 és a garantált bérminimum 7 százalékos emelése várható 2025-től, ám a ma reggeli tájékoztatón azt is hangsúlyozták, hogy a mértéke nem teljesen biztos, mivel a megállapodás újratárgyalható, ha az infláció, a GDP-növekedés vagy az átlagbér-növekedés eltér a jelenlegi előrejelzésektől. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Várhatóan azonban -ha valóban ennyivel nő a minimálbér és a garantált bérminimum- 2025-től egy sor járadék és juttatás összegét is magával húzza, így növekedni fog többek között a kisgyermekes szülők járadéka, az álláskeresési járadék és a táppénz. A minimálbéresek nagyobb hitelt is kaphatnak jövőre. Bruttó és nettó minimálbér és garantált bérmminimum összege 2025-ben A megállapodás szerint a minimálbér 9 százalékkal, 266 800 forintról 290 812 forintra,

a garantált bérminimum 7 százalékkal, 326 000 forintról 348 820 forintra növekedik. Ez alapján a kedvezmények nélkül számolt nettó minimálbér 193 390 forint,

a kedvezmények nélkül számolt nettó garantált bérminimum 231 965 forint lesz. Továbbá az is kiderült, hogy 2026-ban és 2027-ben mennyivel emelik a minimálbért: 2026-ban a minimálbér 13 százalékkal 290 812 forintról 328 618 forintra,

2027-ben a minimálbér 14 százalékkal, 328 618 forintról 374 624 forintra. Tehát 2026-ban a kedvezmények nélkül számolt nettó minimálbér 218 531 forint,

2027-ben a kedvezmények nélkül számolt nettó minimálbér 249 125 forint.

A bérek emelése közvetlenül közel egymillió ember bérét érinti, de azok is sokan vannak, akik az államtól valamilyen, a minimálbértől függő támogatásban, juttatásban részesülnek. Összeszedtük, hogy a mostani emelést követően kinek és milyen mértékben nő még a jövedelme már decembertől. EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg elérhető itthon az orbáni 1 milliós átlagbér? Erről azért sokan inkább csak álmodni fognak Orbán Viktor azt mondta, "szeretnénk elérni az ezer eurós minimálbért és a mostani 600 ezer forint körüli átlagbért 1 millió forintra felvinni.Ez 2-3 éven belül lehetséges". Több pénzt kapnak a kisgyermekes szülők, így változik a GYED és GYES 2025-ben Az emelésekkel párhuzamosan emelkedik 2025-től a minimálbér összegéhez kötött gyermekgondozási díj (gyed) maximum összege is. Ez a járadék legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka lehet, így 2025- től bruttó 407 137 forintot is kaphatnak a jogosultak. Jövőre ugyanez lesz a nagyszülői gyed felső összeghatára is.A diplomás gyed maximum összegét is befolyásolja a jövő évi emelés. Attól függően, hogy milyen képzésben vesz részt a szülő, kétféleképpen érintheti a járadékát a minimálbér vagy a bérminimum. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Azok, akik felsőfokú alapképzésben vagy szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben vesznek részt, a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 százalékával számolhatnak - ez 2025-ben 203 568 ezer forint lesz.

A mesterképzésben, osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók pedig a garantált bérminimum 70 százalékával számolhatnak, ami 2025-ben már 244 174 forint lesz.

A gyermekek otthongondozási díja (gyod) bruttó 290 812 forintra emelkedik, a minimálbér emelésével összhangban. Emelkedhet a felvehető hitelösszeg is személyi kölcsönre és lakáshitelre Az állami és társadalombiztosítási juttatások mellett a hitelfelvételnél is számít, hogy mennyi a minimálbér, néhány bank ugyanis ehhez az összeghez köti az elvárt minimum jövedelmet a hiteligénylésnél. A minimálbért keresőknek emellett a Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutató (JTM) szempontjából is jót tesz az emelés, hiszen a magasabb igazolt jövedelemre a bankok arányosan magasabb összegű hitelt adhatnak. Az már a kölcsön fajtájától és feltételeitől függ, hogy hol húzódik a határ. Személyi kölcsön esetében a minimálbérnél és a bérminimumnál a havi törlesztőrészlet maximum a nettó jövedelem 50 százaléka lehet. Minimálbérnél legfeljebb 96 695 forintos törlesztőrészlet vállalható, garantált bérminimum esetén ez az összeg 115 983 forint. Ha pedig zöld lakáscél esetére vesz fel valaki hitelt az a havi törlesztőrészlet nettó jövedelem 60 százaléka lehet, tehát minimálbér esetén legfeljebb 116 034 forint, míg a garantált bérminimum esetén 139 179 forint. Lakáshiteleknél a határ a minimálbér és a garantált bérminimum esetén a havi jövedelem 25-50 százaléka a választott kamatváltoztatási periódustól függően. Azt már a bankok határozzák meg, hogy a minimálbérre hiteleznek-e egyáltalában, és ha igen, milyen feltételekkel, de a JTM által meghatározott korlátot nem léphetik át. Nő az álláskeresési járadék Az álláskeresési járadék meghatározása a kérelem benyújtását megelőző időszak (négy naptári év) keresete alapján történik, de itt is van egy törvényi maximum, ami a mindenkori minimálbér értékéhez van kötve. Az egy napra kifizetett járadék összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegét. 2025-ben így az egy napra kifizethető maximális álláskeresési járadék bruttó 9 694 forint/nap lesz. Így változik a táppénz összege A táppénz maximum összege is a minimálbérhez van kötve. Egy napra a minimálbér kétszeresének 30-ad részével kell számolni, ami 2025-ben 19 387 forint lesz, ha a most beígért emeléssel számolunk. Szintén a minimálbér összegéhez képest határozzák meg a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása után igénybe vehető járulékkedvezményt. 2025 januárjától az állam a járulékokat a minimálbér kétszereséig, vagyis legfeljebb 581 624 forintig engedi el. A személyi szja-kedvezményre jogosultak is néhány ezer forinttal többre számíthatnak a minimálbér emelése után. Akik meghatározott betegségekben szenvednek, például cukorbetegek,

laktóz- vagy gluténérzékenyek,

hallási vagy látási fogyatékossággal élők,

mozgásszervi fogyatékossággal élők, jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada szerinti összeg 15 százalékára lehetnek jogosultak, száz forintra kerekítve. A kedvezmény 2025-ben havonta 14 541 forintot jelent. A tanulószerződéses pénzbeli juttatások összege is a minimálbérrel arányosan emelkedik 2025-ben, és ugyanez igaz a szakképzési munkaszerződéssel összefüggő egyéb juttatásokra is.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK