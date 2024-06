Rengeteg magyar szakember készül lelépni az országból: ki fog melózni a gigászi autógyárakban?

A műszaki felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók 79 százaléka itthoni elhelyezkedés esetén legalább nettó 650 ezer forintos kezdőbérre tart igényt. A karrierépítés érdekében 70 százalékuk kész belföldi költözésre, és 63 százalékuk a diploma megszerzését követően külföldi munkakeresést is tervez - derült ki egy felmérésből.

Egy közel 400, a hazai műszaki képzésben részvevő mérnökhallgató válaszait összegző kutatási eredmények szerint ma már a Magyarországon elhelyezkedni kívánó mérnökhallgatók 57 százaléka kezdő mérnökként is 650-850 ezer forintot szeretne keresni, további 22 százalék legalább 850 ezer forintos havi fizetéssel volna elégedett.

Adataink szerint a junior mérnökök nettó kezdőbére jelenleg 500 ezer forint körül mozog a hazai autóipari vállalatoknál, ami még különféle bónuszok és egyéb juttatások estén is elmarad a diploma előtt álló hallgatók minimumelvárásaitól

– mutat rá Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Hozzátette: a idei jelentős általános reálbéremelkedés hatására ugyanakkor a már jelenlévő nagy autóipari vállalkozások körében is megindult egy kisebb bérverseny. Amennyiben ez a folyamat erősödik, és kiterjed az éppen most idetelepülő cégekre is, akkor van rá esély, hogy a következő években végző szakemberek többsége az országon belül is számára megfelelő karriert találjon További vonzó lehetőségeket jelentenek a Magyarországon jelen lévő vezető autóipari gyártók által folytatott kutatás-fejlesztés projektek, amelyek meghatározó módon járulhatnak hozzá a hazai járműipar versenyképességének fokozásához. Ez pedig nem csupán a hazai, hanem a külföldi tehetséges fiatalok számára is motiváló erővel bírhatnak.

Az alternatív külföldi munkalehetőségekkel természetesen a mérnökhallgatók is tisztában vannak, számos esetben már a végzés előtti években közvetlen megkereséseket is kapnak. A válaszadók 63 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a diploma megszerzését követően külföldön is keres munkát. A határon túl szerencsét próbáló mérnökök 48 százalékának bérigénye legalább 3500 euró (közel 1,4 millió forint), de 17 százalékuk legalább nettó 5500 eurós (2,17 millió forint) kezdőbérrel lenne elégedett. Ez az összeg ugyan kezdő fizetésként Nyugat-Európában is átlag felettinek számít, ám a nagyobb merítés miatt nagyobb esély van arra, hogy a jelentkező igényeire pozitívan reagáljanak, különösen, ha az illető valamilyen egyedi előnyt is képes felmutatni.

Akár itthoni, akár külföldi munkahelyen a pályakezdő mérnökök közül sokan élnének a home office lehetőségével is: a válaszadók 50 százaléka hetente legalább két napot szívesen dolgozna otthonról az új munkahelyének.