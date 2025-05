Fontos pert nyertek a magyar háziorvosok: az ügyeletet érinti, ezt mindenkinek tudnia kell

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) által támogatott pertársaság javára döntött a Kúria a háziorvosi ügyeletekkel kapcsolatos perben.

A Magyar Orvosi Kamara azért fordult bírósághoz, mert az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága azt az álláspontot képviselte (kormányhivatali határozatokkal pénzbüntetést kilátásba helyezve), hogy egyoldalúan, önkényesen meghatározhatja annak a szerződésnek a tartalmát, amely alapján a háziorvos az ügyeleti feladatot ellátja.

A bírósági döntés alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés, arról a feleknek kell megállapodniuk, mint minden szerződés esetén Magyarországon. A Kúria döntése leszögezi azt is, hogy szerződés nélkül a háziorvosok nem ügyelhetnek, ebben is igazat adva a MOK által képviselt álláspontnak.

A Magyar Orvosi Kamara összesen 205 háziorvos pereskedését támogatta már országosan az ellenük jogellenesen indult hatósági nyomásgyakorlással szemben, viselve a jogi képviselet költségeit. Mindezt annak érdekében is teszi, hogy egy jobban működő egészségügyet harcoljon ki az orvosok és a betegek számára is. A MOK a továbbiakban is a jogszerű és biztonságos betegellátás feltételeinek megteremtése mellett áll ki.

Sajnálatos módon a Kúria döntésével ellentétesen az OMSZ budapesti regionális igazgatója azt írta orvoskollégáknak, hogy szerződés nélkül is kötelesek ügyeletet vállalni, és szerződés hiányában is beosztják a kollégáinkat ügyelni.

A Magyar Orvosi Kamara felszólítja az Országos Mentőszolgálatot és a kormányhivatalokat, hogy a hatályos bírósági ítéleteket tartsák tiszteletben, és legyenek partnerek abban, hogy a kollégáink elfogadható tartalmú szerződéseket kössenek.