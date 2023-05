Nagy veszélyben vannak ezek a magyar dolgozók: szörnyen nehéz lesz új állást találniuk

Drámaian csökkent a nyitott álláshelyek száma Magyarországon az elmúlt hónapokban, nincs egyszerű dolga az álláskeresőknek. A HelloVidék Nógrádi Józseffel, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatójával készült interjújából kiderül, hogy ma a frissen végzettek, a diákok és az 50 felettiek számára a legnehezebb állás találni. Végzettség nélkül pedig még nehezebb.

Nógrádi József szerint a leghátrányosabb megyék: Nógrád, Borsod; Szabolcs, Baranya, Somogy. "Tény, hogy Budapesten több a lehetőség egy 50 felettinek, de pont azért, mert rendkívül koncentrált a terület, és sokkal több a bejelentkező egy-egy pozícióra így könnyebben válogatnak a cégek."

A szakértő szerint a vidék kiszolgáltatottabb, mert a fiatalok mobilisak és jellemzően elvándorolnak a főváros irányába, így egyre nagyobb számban maradnak helyben az idősebb generáció képviselői, vagyis belőlük kell betölteni a nyitott pozíciókat. "Éppen ezért cégenként eltérő a hozzáállás, és szakmája válogatja, hogy már akár 40 éves korban sem szívesen foglalkoztatják a munkavállalókat. Ennek persze több oka is lehet: lehetnek egészségügyi akadályai is pl ha valaki hivatásos akar lenni akkor meg kell felelni bizonyos fizikai követelményeknek, és ezért jellemzően nyíltan is maximalizálják az életkort" - mondta el.

A teljes interjú a HelloVidék oldalán olvasható.