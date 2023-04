Itt vannak a legviccesebb álláshirdetések: ezt vajon hogy gondolják a cégek?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Naponta több száz álláshirdetés jelenik meg online. A tipikus „takarító”, vagy „ügyvéd” állások mellett azonban bőven akadnak olyan megnevezések is, amelyek a sokat látott hirdetéskezelőket is meglepik. Jelenleg például fehérnemű tanácsadónak, kyburzos kézbesítőnek, oldatkészítőnek, vagy akár hőformázónak is elmehetünk.

Csak a Profession.hu felületén jelenleg közel 18 ezer pozícióba keresnek új munkatársat a cégek, ám elsőre talán nem mindenhol egyértelmű, mi is lenne éppen a feladat. A legkézenfekvőbb esetekben onnan erednek a különleges elnevezések, hogy egy speciális szakmán belül kell egy jól behatárolt munkakört ellátni. Ilyen például az állomásgazda is, ami azt az erősáramú technikust jelöli, aki az elektromos hálózat egyes alegységeinek karbantartását és fejlesztését végzi. Hasonló a bányászmérési szakértő, az oldatkészítő és a Time Critical Air Freight Operator is, ahol a szokatlan név egyedi tudást igényel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Izgalmas nevek az agráriumban A mezőgazdaság területén ezzel szemben akár mindenféle háttértudás nélkül is jelentkezhetünk a legfurcsább elnevezésű pozíciókba. Rovartenyésztőként például a Magyarországon úttörő rovaripari takarmányozás területére léphetünk be, fekete katonalegyeket gondozva, etetve és „szüretelve”. Az állás sokak fantáziáját megmozgatta, eddig 2500-an nézték meg a pontos kiírást. Szalmás gyalogosként egy fokkal tradicionálisabb fehérjeforrásért, szarvasmarhákért felelhetünk. A vadak elejtése a hivatásos vadász feladata. Hiába kell ehhez legalább középfokú végzettség és érvényes fegyvertartási engedély, mégis eddig dupla annyian tartották izgalmasnak a hirdetést, mint az elejtett vad alternatív feldolgozását jelentő, szinte bárki által megpályázható preparátor pozíciót. Speciális eszközök, fura elnevezésekkel A Kyburzos kézbesítő elnevezés valódi talánya maga az eszköz, amivel a postai dolgozó kiszállítja a küldeményeket. A Kyburz a háromkerekű, részben fedett, elektromos meghajítású motor, amit leginkább külterületeken használnak. A hőformázó szakképesítés nélkül készíthet gumitömlőket, míg a Levegőbontó üzem gépi irányítónál már elvárják ezt az ipari- élelmiszeripari- orvosi és laborgázok palackozásához. Saját kategóriában versenyez a fehérnemű tanácsadó, amely elnevezésben meglepően sokan érezhetjük otthonosan magunkat, valójában azonban egy eladói állást takar. Az oldal szakértői azt javasolják a hirdetőknek, hogy amennyiben nem speciális munkakörről van szó, akkor inkább maradjanak a hagyományosabb elnevezéseknél, így a kulcsszavas kereséseknél is megtalálják majd őket az álláskeresők. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 46 056 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 46 472 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A jó álláshirdetés egyik legfontosabb eleme, hogy a meghirdetett pozíció megnevezése és leírása egyértelmű és jól érthető legyen a potenciális jelentkezőknek. Csak a mi felületünkön közel 18 ezer állás között kell megtalálnia az álláskeresőknek a számukra leginkább megfelelőt, így a tartalom minősége kiemelt jelentőséggel bír a kereslet és kínálat egymásra találásában. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy ezen a területen is támpontokat és iránymutatást adjunk velünk együttműködő cégeknek, ami olykor az extra kreativitást igényel - mondta Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

Címlapkép: Getty Images

