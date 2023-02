Brutális vagyont modelkedett össze Palvin Barbara: elképesztő, mennyi pénzt keres havonta

A Green Energy Analysis információi szerint Palvin Barbara vagyona 2022 végén megközelítőleg 6 millió dollár volt, ami 2,3 milliárd forintnak felel meg.

A Green Energy Analysis információi szerint Palvin Barbara vagyona 2022 végén megközelítőleg 6 millió dollár volt, ami 2,3 milliárd forintnak felel meg. A becslések alapján nagyjából 42 ezer dollárt, azaz 16 millió forintot keres havonta – írja a Femina.

A portál megjegyzi, Palvin Barbara zerepelt már a Vogue, a GQ, a Harper's Bazaar vagy a Marie Claire címlapján, olyan divatmárkákkal dolgozott együtt, mint az Armani, a Tommy Hilfiger, a Calzedonia, a H&M, a Cartier, a Calvin Klein, a Nina Ricci vagy a Prada. Fellépett a Chanel, Vivienne Westwood, Emanuel Ungaro, Victoria’s Secret bemutatóin.

Érdekesség, hogy a Forbes 2018-ban nagyjából 8 millió dollárra becsülte a vagyonát, ezzel a világ 17. legnagyobb vagyonával rendelkező modellje volt. Viszont a világjárvány idején neki is kevesebb volt a munkája, így a bevétele is, emiatt apadhatott most a vagyona. Illetve ehhez hozzátartozhat, hogy számos befektetésbe tette a pénzét, amik még egyelőre nem térültek meg.