Atyaég! Ennyit keres most egy kézbesítő, futár a Postánál: te bevállalnád ezt a munkát?

Itthon egyszerre van magas munkaerőhiány és rekordszintű infláció, ami nagy nyomást helyez a cégekre: ahhoz, hogy növekedni tudjanak, toborzásra van szükség, de nincs ember. Emiatt sok munkaadó kénytelen olyan magas béreket kínálni, mely pár éve még elképzelhetetlen volt. Ez ugyanúgy érvényes az olyan munkakörökben, melyek nem igényelnek magas képzettséget vagy tapasztalatot. A legnagyobb hazai foglalkoztató, a Magyar Posta is folyamatosan toboroz: renget betöltetlen hely van, a béreket pedig már ki is teszik az ablakba. Most a Pénzcentrumnál egy ilyen álláshirdetésre akadtunk, melyben bruttó 300 ezres kezdőfizetéssel keresnek gyalogos kézbesítőket.

Ugyan itthon a Magyar Posta a legnagyobb munkaadó – 2021-ben több mint 28 ezer ember állt a posta foglalkoztatásában –, azonban úgy tűnik, a bérek terén nem éppen versenyképes a vállalat. A Magyar Posta honlapján közzétett álláshirdetések egy részében szerepel a konkrét fizetés is. Ez alapján találta meg a Pénzcentrum, hogy jelenleg gyalogos kézbesítőket bruttó 300 ezres fizetésért toboroznak Budapestre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha ezt ahhoz viszonyítjuk, hogy 2022-ben a minimálbér bruttó 200 ezer forint, akkor egész jónak is tűnhet ez a fizetés, az országos átlagbérrel összevetve viszont már nagyon más a helyzet. Idén júniusban bruttó 503 500 forint az átlagkereset a KSH adatai szerint, ennek pedig csak a 60%-a a kezdő postásként ajánlott bruttó 300 ezer forint. Ugyan a bruttó kereset mediánértéke csak 403 000 forint volt, azonban ennél is 25%-kal alacsonyabb a kezdő kézbesítőknek ajánlott bér. Ki lehet postás? Kétségtelen, hogy az alacsonyabb bérbe belejátszik, hogy a gyalogpostásoknál elég a 8 általános iskolai végzettség és munkatapasztalat sem kell, elvárás viszont a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány. Emellett 3 hónap után bruttó 20 ezer forintos cafeteria is jár a munkavállalóknak, kínálnak még munkába járási-, lakhatási és lakáscélú támogatást, valamint munkaruha-é s védőfelszerelés juttatást is, illetve balesetbiztosítást, a vidéki munkavállalóknak pedig biztosítanak szállást. Ezen kívül a jelentkezők maguk dönthetik el, hogy a részmunkaidős vagy teljes foglalkoztatást választják. Ez a fajta munkaadói rugalmasság vonzó lehet az alacsony bérezés ellenére is. A gyalogos kézbesítő munkakör mellett szintén toboroznak kerékpáros képesítőket: erre a pozícióra szintén 300 ezer forintos bruttó bérrel keresnek embert, és a felvételi elvárások is egyeznek a gyalogos postásokéval. Ennél viszont már kicsit többet lehet keresni futár-csomagkézbesítőként: Székesfehérvárra bruttó 316 ezer forint toboroznak ebbe a munkakörbe, de Szolnokra már bruttó 330 ezerért, Budapestre pedig bruttó 375 ezres fizetéssel, ami ezzel a legjobb fizetés a posta csomagkézbesítő-futár állásai közül. Ezeknél a munkaköröknél jár 3 hónap után 20 ezer forint értékben cafeteria, illetve a korábban említett juttatások, viszont elvárás a B-kategóriás jogosítvány. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a bruttó 375 ezres fizetést Budapesten kínálják: a korábbi felsorolásból jól látszik, hogy vidéken kevesebbet vihetnek haza a postai csomagkézbesítők. A Magyar Posta honlapján egyébként szintén keresnek elektromos kerékpáros kézbesítőket a többi munkakörhöz hasonló feltételek mellett, azonban ezekben a hirdetésekben nem szerepelt fizetés. Összehasonlításban Jelenleg itthon komoly munkaerőhiányról beszélhetünk, ami miatt egészen komoly kezdőbéreket ajánlanak a munkaáltatók olyan fizikai munkakörökben is, melyekhez nem kell magas iskolázottság vagy külön szakképzettség. Nemrég írtunk arról, hogy Budapestre nettó 430 ezres fizetést ígérnek a kezdő buszsofőröknek, míg aki felcsap szemétszállítóknak, akár havi 450 ezret is hazavihet. Ezeknél a munkaköröknél pedig hasonló képzettségi elvárások vannak, mint például a Posta csomagszállító-futár munkakörénél. A gyalogos kézbesítő bruttó 300 ezres (nettó 199 500 forint), illetve a postafutárok legmagasabb 375 ezres kezdőbére (nettó 249 375 forint) kezdőbére emellett nehezen rúg labdába. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Azt is érdemes figyelembe venni, hogy pont a kézbesítők esetében a munkakörülmények elég kemények lehetnek, amin nem változtatnak a Posta által kínált béren kívüli juttatások sem. A kézbesítőnek télen-nyáron járniuk kell az utcákat, esőben, fagyban, vagy például az idei kánikulához hasonló időben komolyan megerőltető munkáról van szó. EZ IS ÉRDEKELHET Kritikus az emberhiány a kukásoknál: havi 450 ezerért is alig találnak melósokat A szemétszállításban akut munkaerőhiány van: akár havi 450 ezer forintot is kaphat az, aki most vidéken kukásnak áll. Az egyik cég az önkormányzatok segítségét kéri a toborzásban. Már volt egy komoly emelés A Posta hosszas tárgyalás után tavaly októberben állapodott meg az alkalmazottaival egy átfogó, 9%-os béremelésről 2022-ben, ami után jövőre 2%-kal nőnek a fizetések, összesen pedig 3 év alatt 15%-os lesz a növekedés. Ez viszont meglehetősen kevés ahhoz, hogy a postai dolgozók bérének ne csökkenjen a reáltártéke, ugyanis az infláció múlt hónapban 13,7% volt. Ugyan a 9%-os emelés nem alacsony, azonban tavaly ősszel nem lehetett előre látni, hogy a mostanihoz hasonló rekordszintet fog itthon elérni a drágulás mértéke. Ilyen infláció mellett elkerülhetetlen lesz az újabb korrekció. A jelenlegi komoly munkaerőhiányban pedig nehéz lesz a mostani kezdőbérekkel bérezéssel meggyőzni a munkakeresőket, hogy a Postához menjenek, ugyanis hasonló képzettségi szintet igénylő más munkahelyeken ennek bőven a dupláját is megkeresheti most valaki. (Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán) EZ IS ÉRDEKELHET 430 ezres fizetéssel vadásznak buszvezetőket Budapesten: jogosítvány, végzettség sem kell A budapesti buszokon most 400 ezer forint feletti nettó fizetéssel keresnek új sofőröket.

