Soha nem látott dömping van az álláspiacon: válogathatnak a magyarok a munkák között

Egyre több a betöltésre váró pozíció, nőnek a hirdetési számok: még sosem kerestek annyi munkavállalót a cégek, mint 2022 második negyedévében. A tavalyi év azonos időszakához képest 25 százalékkal több állást hirdettek meg az egyik hazai állásportál felületén. A legintenzívebb növekedés Békés, Tolna és Pest megyében történt ezalatt az időszak alatt – derül ki a vállalat friss jelentéséből.

Továbbra is nő a munkaerő iránti kereslet a hazai munkaerőpiacon – még soha nem kerestek annyi embert, mint 2022 második negyedévében. A tavalyi év azonos időszakához hasonlítva most 25 százalékkal több állást hirdettek meg a munkaadók a Profession.hu-n keresztül, az idei év elejéhez képest pedig 3 százalékos növekedés történt. Ez utóbbi jelentős eredmény, hiszen a munkaerőpiacon az év eleje számít intenzív időszaknak, amelyet a korábbi tendenciák szerint egy valamelyest lelassuló tavaszi és nyár eleji periódus követ – mutat rá a cég friss negyedéves jelentése.

A toborzással párhuzamosan a munkavállalók jelentkezése is élénkült, mindössze három megyében mérhető csökkenés a tavalyi év azonos időszakához képest.

Békés megyében rengeteg embert keresnek

Az év első negyedéhez hasonlóan továbbra is Budapesten a legintenzívebb a munkaerőtoborzás – a fővárosból került fel a legtöbb álláshirdetés a Profession.hu felületére. 2021 második negyedévéhez hasonlítva azonban idén Békés megye hirdetési számai ugrottak meg a legnagyobb mértékben: 69 százalékkal több pozíciót hirdettek meg itt, mint tavaly ilyenkor. Ezt követi sorrendben Tolna és Pest megye (38-38%), Hajdú-Bihar és Baranya megye (34-34%), Borsod-Abaúj-Zemplén (33%), Jász-Nagykun-Szolnok (32%) és Somogy (28%). Zala megye kivételével az ország minden megyéjében 10% feletti növekedés történt az előző év azonos időszakához képest a betöltésre váró pozíciók meghirdetésének tekintetében.

A vendéglátós és az adminisztratív, irodai munkák hirdetési száma nőtt a leginkább

A munkaerőtoborzást kategóriánként vizsgálva kirajzolódik, hogy az első negyedévhez hasonlóan jelenleg is a vendéglátás hirdetési volumene nőtt a legnagyobb mértékben az előző év azonos időszakához képest – 108 százalékkal több munkavállalót keresnek, mint tavaly ilyenkor. Ezt követi az adminisztráció, asszisztens és irodai munka hármasa: 56 százalékos növekedéssel megelőzte a szakmunkát, amely az év első negyedében a második helyen állt. A harmadik legnagyobb növekedés az ügyfélszolgálat és vevőszolgálat hirdetésszámában történt a tavalyi év második negyedévéhez képest, a legalacsonyabb pedig a cégvezetés és menedzsment, valamint az IT programozás esetében volt.

2022 második negyedévében Borsod megyében a vendéglátás, a szállítás és a pénzügy kategóriákban nőttek leginkább a hirdetésszámok, miközben az építőipar, egészségügy továbbra is csökkenő tendenciát mutat, hasonlóan Komárom-Esztergomhoz, ahol viszont a mezőgazdaság, HR és az ügyfélszolgálat a három legnagyobb növekvő. Győr-Moson-Sopron térségében az első negyedévvel megegyezően a vendéglátás és az IT programozás hirdetései gyarapszanak a leginkább, míg a harmadik helyre az egészségügy került. Fejér megyében pedig az IT programozás, ügyfélszolgálat és az IT üzemeltetés a három legtöbb hirdetést számláló terület. Veszprém megyében az IT üzemeltetés, ügyfélszolgálat és a bank hármasa tudott a legnagyobb mértékben nőni.

2022 második negyedévére több megyében megnőtt a jelentkezések száma a tavalyi év azonos időszakához képest.

A második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest már csak 8 százalékos elmaradást mutat a jelöltek aktivitása – szemben az előző három hónap során mért 15 százalékkal. A megyék túlnyomó többségében növekedés mérhető – a sorrendet Nógrád vezeti 89 százalékos emelkedéssel, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg következik (49%) és Borsod-Abaúj-Zemplén (42%). Csökkenés mindössze Veszprém, Fejér és Pest megye területén, valamint a fővárosban történt.

Szakterületeként vizsgálva a jelentkezők számát az oktatás és tudomány, a mezőgazdaság és a marketing kategóriák hirdetéseire érkezett a legtöbb pályázat az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan csökkenés figyelhető meg a cégvezetés, a közigazgatás és az IT programozás, fejlesztés kategóriákban feladott hirdetések teljesítményében.