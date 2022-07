Nincs elég a diákmunkás: pedig akár 400 ezer forintot is kereshetnek

Nyáron többségében másfél-két hónapot dolgoznak a diákmunkások, akiknek az általános munkaerőhiány miatt folyamatosan, egész évben tudnának munkát adni a cégek. Piaci várakozások szerint a növekvő megélhetési költségek, a magas infláció miatt télen több diák vállal majd alkalmi munkákat, mint eddig – írta meg a Világgazdaság.

Az szja mentesség miatt ma, egy 25 év alatti diákmunkás akár nettó 443,7 ezer forintot is megkereshet. Persze nem ez az átlag, hiszen ehhez legalább havi 200 órát kell dolgozni, minimum 2000 forintos órabérrel, amire leginkább csak az IT szektorban van példa. Az átlagos diákmunkabér jelenleg Budapesten nettó 1600-1700 forint, de ennyit lehet keresni a kiemelt régiónak számító Balatonon és Észak-Dunántúlon is Majzik Nándor, a Diák-Meló cégvezetője szerint.

A cégvezető szerint rendre be szoktak telni a tavaszi toborzás alatt az alkalmi munkahelyek, viszont idén akkora a munkaerőhiány, hogy még most, a nyár közepén is sokan keresnek diákmunkásokat. Az iskola, egyetem mellett dolgozók száma 5 százalékkal nőtt, és egyre több munkaórát vállalnak a diákok. De a szektor további növekedésre számít, miután az albérletárak, a diákhitelkamatok és az élelmiszerárak is jelentősen megemelkedtek.

Majzik Nándor szerint a diákmunkásoknál éves szinten mintegy 30 százalékos a fruktuáció és átlagosan 120-130 ezer diák szokott dolgozni egy évben, ami nyárra 70-80 ezer főre tehető. A legnépszerűbb munkalehetőségek továbbra is azok, amiket a nyaralóhelyek környékén kínálnak, mint a balatoni lángossütöde, vagy a strandok. Viszont két év kihagyás után a fesztiválpiacnak is érződik az elszívó hatása a Diák-Meló vezetője szerint. Ide pedig, bár sokan dolgozni is elmennek, de leginkább kikapcsolódni járnak a diákok.