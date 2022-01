Itt a várva várt béremelés: rengeteg dolgozó gondolkodhat el most a váltáson

A hivatalos bejelentések alapján eddig két nagy áruházláncnál, a SPAR-nál és az Aldinál állapodtak meg a 2022-es bérekről, és további három bolthálózatnál is küszöbönáll az egyezség, ezek pedig az Auchan, az OBI és a Metro.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke ezt még nem erősíthette meg a VG kérdésére, hiszen míg tartanak a bértárgyalások, sajtóhíreket nem kommentálhat, azt azonban elmondta, hogy három vállalatnál valóban a végéhez közelednek az egyeztetések. Kijelentette, hogy ezeknél a kereskedelmi láncoknál minden valószínűség szerint el tudják érni a két számjegyű – tehát legalább 10 százalékos – növekedést az áruházi munkaköröket betöltő fizikai dolgozók esetében. Bár a törvény nem írja elő, hogy egy eladónak garantált bérminimumot kell kapnia, ahhoz ragaszkodnak, hogy az ország egyetlen pontján se keressen senki bruttó 260 ezer forint alatt.

A bértárgyalások során valamelyest szűkítette a kiskereskedelmi láncok mozgásterét, hogy menet közben dőlt el, a különadó mértéke 2,5-ről 2,7 százalékra nő.

A bér mellett a munkakörülmények is fontosak: bár a szuper- és hipermarketekre sem a láblógatás jellemző, a diszonktláncoknál egészen más a munkatempó, nemcsak az Aldinál és a Lidlnél, hanem már a Penny Marketnél is. Nem ritka, hogy a dolgozó amint kivette a friss pékárut a kemencéből, sietve beül a pénztárba, majd a raktár felé veszi sebesen az irányt, hogy feltöltse zöldséggel a megüresedett polcokat. A magas elvárások a bérekben is visszaköszönnek, igaz, nem sokan bírják ezt a terhelést két-három évnél tovább, ötven év feletti kiskereskedelmi dolgozót pedig ritkán látni diszkontban.