Nem várt fordulat a munkaerőpiacon: ez korábban elképzelhetetlen lett volna

A megváltozott munkaképességű magyar emberek csaknem fele munkából tartja el magát és családját - mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán Székesfehérváron, a Kézmű-, Erfo-, Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. új telephelyének átadásán.

Folyamatosan segítik a megváltozott munkaképességűeket, akiknek "nem tűnt el a munkavégző képességük", a megmaradt munkaképességüket - értéket teremtve - másoknak is meg tudják mutatni". Azt mondta, e célcsoport szociális biztonságának legfontosabb része a munkahelyhez jutás, ezért "ezt az utat tovább szeretné folytatni a kormány".

Fülöp Attila arról is beszélt, hogy minden ilyen területen megteremtett munkalehetőség kétszeresen is érték: egyrészt hozzáadott gazdasági értéket teremtenek az egész országnak, másrészt a megváltozott munkaképességű emberek rendszeres jövedelemre tesznek szert, azaz az egyéni létbiztonságot is szolgálják.