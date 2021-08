Nincs teljesen veszve a rugalmas munkaidő: ha profi vagy, így még kialkudhatod

Bár már a nagyobb cégek többsége eldöntötte, hogy hibrid felállásban fog dolgozni a járvány után, sok dolgozónak még így is kényelmetlen jelezni azt, hogy melyik napokon szeretne az irodában lenni. Mivel a hibrid munkaidő egyik alapja, hogy magát a dolgozót is bevonják a döntésbe, így most nekik is véleményt kell formálniuk. Egy dolog biztos: a hosszú távmunka után szinte mindenki rugalmasan folytatná tovább a munkavégzést.

Több cég a vezetőségre, és a dolgozóira hagyja a hibrid munka tervének kidolgozását. Ezáltal maguk a dolgozók dönthetnek arról, hogy melyik napokon lennének az irodában, és mely napokon folytatódna a munka otthonról. Bár most mindenki véleménye számít, sokaknak még így is kényelmetlen felszólalni. Erről írt a CNN business, ahol több témához kapcsolódó szakértőt is megkérdeztek.

A rugalmasság olyan dolog, amit tényleg megéri kialkudni- mondta Vanessa Bohns, a Cornell Egyetem szervezeti kultúra és viselkedéstudományi karának professzora. Hozzátette, hogy valószínűleg csak a mi fejünkben tűnik ez olyan hatalmas dolognak, azonban érdemes ezen a kényelmetlenségen átgördülni, és beszélni a rugalmas munkaidőről, mert hosszú távon nagyon megéri.

Így tudsz eredményesen kommunikálni a főnökkel!

Bohns több tippet ad arra, hogy hogyan tudjuk hatékonyan megbeszélni a főnökünkkel azt, ha több rugalmasságra van szükségünk. Ő három pontot emelt ki, amely fontos lehet a sikeres kommunikációban.

Elsősorban ismerni kell a cég értékrendjét. Továbbá fontos, hogy a kérésünket tisztán, egyenesen közöljük, valamint hogy a főnökünkkel személyesen beszéljünk arról, hogy rugalmasabb beosztást szeretnénk.



Minden cég más, és minden cégnek más a fontos. Van, akiknek a produktivitás a legfontosabb, van, akinek a munka és magánélet egyensúlya.

Ismerjük fel, hogy a munkáltatónk számára mi a fontos, és ezt foglaljuk bele, amikor hivatkozunk arra, hogy miért van szükségünk több rugalmasságra. Például, ha a cég számára fontos a produktivitás, emeljük ki, hogy korábban már bizonyítottuk, hogy rugalmasabb felállásban jobban tudunk dolgozni

- javasolta Bohn.

Kiemelte, az is fontos, hogy legyünk egyenesek azzal, hogy mit szeretnénk kérni, ezzel elkerülve a félreértéseket.

Debra Wheatman, író és a Career done Write létrehozója kiemelte annak fontosságát, hogy tisztán, egyenesen közöljük igényeinket, külön figyelmet fordítva arra, hogy mi az, amit kérünk, és mit szeretnénk ezzel elérni.

Ez mellett felajánlhatjuk a próbaidőt is, ezzel is kicsit finomítva magán a kérésen. A próbaidő alatt pedig mindenki megfigyelheti, hogy működik az ötlet, vagy sem. Jobb nyitottnak maradni, és a próbaidő remek lehetőség arra, hogy maga a dolgozó bizonyíthassa azt, hogy működik a rugalmasság

-mondta Debra Wheatman.

Ami még sokat számít egy ilyen beszélgetésnél az az, hogy magát a kérést személyesen közöljük, vagy legalább törekedjünk rá, mivel nagyobb esély van arra, hogy megkapjuk, amit szeretnénk, ha élőben kérjük. Amíg még tart a járvány, nem biztos, hogy erre van lehetőség, ebben az esetben a legjobb videóhívást kezdeményezni.

A beszélgetés során legyünk felkészültek, hiszen a főnöknek is lehetnek kétségei az új munkarend felől. Az, ha példákkal válaszolunk, mindig jó referencia a főnök szemében is, így legyünk a beszélgetés alatt felkészültek.

Amennyiben rugalmas munkaidőről szóló terveidnek útjában állt a főnököd nemleges válasza, ne keseredj el.

Gondolj erre úgy, mint egy folyamatra. Maradj nyitott, és törekedj arra, hogy a későbbiekben ezt újratárgyalhassátok.

- írta Bohn.

Mi szeretjük a távmunkát?

Hazánkban jól bevált a távmunka, ezt mutatja a Comnica kutatása is, amelyről Pápai Bernadett, a Comnica HR-vezetői posztját is betöltő szakértő nyilatkozott. Hazánkban már új kormányrendelet is született a hibrid munkavégzésről, annak ellenére, hogy magát a távmunkát vegyesen fogadták a dolgozók.

Sokaknak annyira bevált a home office, hogy a legszívesebben többé be sem mennének az irodába, hiszen hatékonyabban tudnak dolgozni, és az utazási időt is megspórolják. Másoknak viszont végképp elegük lett abból, hogy az otthonuk a munkahelyük is. Mindkét nézőpont érthető, így a legtöbb cég valószínűleg a hibrid felállás mellett dönt

– mondta Pápai Bernadett.

A személyes találkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy egyben tartsuk egy szervezet szociális hálóját. Célszerű a bejárós napokat úgy szervezni, hogy a személyes jelenlétet igénylő meetingek, csapatépítők, közösségi élmények a rögzített bejárós napokon legyenek. Ahhoz, hogy a hibrid rendszer jól működjön, szükség van a bizalomra valamint a munka menetének folyamatos finomhangolására is.