Elkeseredetten panaszkodnak a magyar szállodások: ez így nem sokáig mehet tovább

Drámai a munkaerőhiány a szállodaiparban, pótcselekvésekkel próbálnak túlélni a helyek – írja az Infostart.hu

Az InfoRádióban Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke beszélt a hazai szállodák hányatatott sorsáról. A szakember szerint a budapesti szállodások mindent megtesznek annak érdekében, hogy legalább minimalizálják a veszteségüket, ám ez leginkább olyan pótcselekvésekben merül ki, minthogy az üzletembereknek próbálnak üzleti utakra akciókat adni.

A szakember szerint probléma az is, hogy a belföldi turizmus 75-80 százalékát a budapestiek adják. Ezért még ha sikerülne is megduplázni a nagyjából 8-10 százalékos vidéki foglaltságot Budapesten, az akkor is még csak 20 százalékot jelentene, ami közel sem elég ahhoz, hogy életben tartsa a fővárosi szállodákat. Mint mondta:

a külföldiek nélkül Budapest nem kalkulálható turisztikai szempontból.

Flesch Tamás mindezeken felül beszélt arról is, hogy óriási a munkaerőhiány a szektorban, akkora, hogy sokszor már az igazgatók vagy az értékesítők takarítanak, de ugyanígy szakácsok sincsenek, még úgy sem, hogy be sem indult rendesen idén a nyugat-európai munkaerőelszívás. Sok fiatal el is hagyta a szakmát a koronavírus-válság miatt, így a szövetség elnöke szerint csak abban lehet bízni, hogyha normalizálódik a helyzet, sokan visszatérnek majd.